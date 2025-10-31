RSS
Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 18:56

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Як вам вдалося на диво швидко порівняти «місцеві» (Французька республіка) ціни 1962 року з пенсіями відставних майорів після закінчення франко-алжирської війни в 1962 році?
Ви просто сказали, що пенсії величезні - це трохи здивувало, бо знаю від знайомих французів які жлоби французькі високопосадовці. Перевірив через грок - і так, ніяких величезних пенсій там не було і близько. В вас невірна інформація
2587715
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 19:18

  akurt написав:Всі - громадяни Швейцарії.
Всі 100% - чорношкірі.
Всі 100%.
Я спитав прямо зараз у наших людей: «Таке шоу за додаткову оплату з пасажирів?»
- Та ні, це бонус!
Ось вони які, швейцарці…

Трішки не зрозумів, вас здивувало шо чорношкірі можуть бути громадянами?
Ви в них особисто перевіряли швейцарський паспорт?
Для вас чорношкірі це шоу? :shock:
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 19:21

  M-Audio написав:
  Water написав:
  Vadim_ написав:*
Це як ? :shock: можете детальніше?

Приклад:
https://www.samsung.com/us/home-applian ... 832568289/

Схоже, там газ не має стосунку до пральної машини, і на газі працює тільки сушарка, та й то невідомо, чи буде вона працювати взагалі без електроенергії (думаю, що ні).

То я не так написав, комбо в сенсі пралка з сушаркою.
Звісно без електрики воно працювать не буде.
Спитав у нашого газу, сказали офіційно це ніхто не зареєструє.
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 19:22

  2587715 написав:В вас невірна інформація

А шо там у вас на московії з KIA на газу в таксі?
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 19:44

  Water написав:
  Water написав:
  Vadim_ написав:*
Це як ? :shock: можете детальніше?

Приклад:
https://www.samsung.com/us/home-applian ... 832568289/


То я не так написав, комбо в сенсі пралка з сушаркою.
Звісно без електрики воно працювать не буде.
Спитав у нашого газу, сказали офіційно це ніхто не зареєструє.

Water в очередной раз слился в клозет)))
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 19:48

  Прохожий написав:
  Water написав:
  Water написав:Приклад:
https://www.samsung.com/us/home-applian ... 832568289/


То я не так написав, комбо в сенсі пралка з сушаркою.
Звісно без електрики воно працювать не буде.
Спитав у нашого газу, сказали офіційно це ніхто не зареєструє.

Water в очередной раз слился в клозет)))

Не зрозумів, Прохожій, проходітє мімо.
Чи ви в Італії особисто у фермерів збирали мандарини по 0.2 ойро, де саме?
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 19:58

  Прохожий написав:
  Water написав:
  Water написав:Приклад:
https://www.samsung.com/us/home-applian ... 832568289/


То я не так написав, комбо в сенсі пралка з сушаркою.
Звісно без електрики воно працювать не буде.
Спитав у нашого газу, сказали офіційно це ніхто не зареєструє.

Water в очередной раз слился в клозет)))
Он какой-то клоун ряженый. Ааа.. сегодня ж Хелоувин
2587715
