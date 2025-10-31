|
Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 31 жов, 2025 18:56
akurt написав:
Як вам вдалося на диво швидко порівняти «місцеві» (Французька республіка) ціни 1962 року з пенсіями відставних майорів після закінчення франко-алжирської війни в 1962 році?
Ви просто сказали, що пенсії величезні - це трохи здивувало, бо знаю від знайомих французів які жлоби французькі високопосадовці. Перевірив через грок - і так, ніяких величезних пенсій там не було і близько. В вас невірна інформація
Додано: П'ят 31 жов, 2025 19:18
akurt написав:
Всі - громадяни Швейцарії.
Всі 100% - чорношкірі.
Всі 100%.
Я спитав прямо зараз у наших людей: «Таке шоу за додаткову оплату з пасажирів?»
- Та ні, це бонус!
Ось вони які, швейцарці…
Трішки не зрозумів, вас здивувало шо чорношкірі можуть бути громадянами?
Ви в них особисто перевіряли швейцарський паспорт?
Для вас чорношкірі це шоу?
Додано: П'ят 31 жов, 2025 19:21
M-Audio написав:
Схоже, там газ не має стосунку до пральної машини, і на газі працює тільки сушарка, та й то невідомо, чи буде вона працювати взагалі без електроенергії (думаю, що ні).
То я не так написав, комбо в сенсі пралка з сушаркою.
Звісно без електрики воно працювать не буде.
Спитав у нашого газу, сказали офіційно це ніхто не зареєструє.
Додано: П'ят 31 жов, 2025 19:22
2587715 написав:
В вас невірна інформація
А шо там у вас на московії з KIA на газу в таксі?
Додано: П'ят 31 жов, 2025 19:44
Water
Water написав:
То я не так написав, комбо в сенсі пралка з сушаркою.Звісно без електрики воно працювать не буде
.
Спитав у нашого газу, сказали офіційно це ніхто не зареєструє.
в очередной раз слился в клозет)))
1
1
Додано: П'ят 31 жов, 2025 19:48
Прохожий написав:
Water
Water написав:
То я не так написав, комбо в сенсі пралка з сушаркою.Звісно без електрики воно працювать не буде
.
Спитав у нашого газу, сказали офіційно це ніхто не зареєструє.
в очередной раз слился в клозет)))
Не зрозумів, Прохожій, проходітє мімо.
Чи ви в Італії особисто у фермерів збирали мандарини по 0.2 ойро, де саме?
Додано: П'ят 31 жов, 2025 19:58
Прохожий написав:
Water
Water написав:
То я не так написав, комбо в сенсі пралка з сушаркою.Звісно без електрики воно працювать не буде
.
Спитав у нашого газу, сказали офіційно це ніхто не зареєструє.
в очередной раз слился в клозет)))
Он какой-то клоун ряженый. Ааа.. сегодня ж Хелоувин
Додано: П'ят 31 жов, 2025 20:06
2587715 написав: Прохожий написав:
Water
Water написав:
То я не так написав, комбо в сенсі пралка з сушаркою.Звісно без електрики воно працювать не буде
.
Спитав у нашого газу, сказали офіційно це ніхто не зареєструє.
в очередной раз слился в клозет)))
Он какой-то клоун ряженый. Ааа.. сегодня ж Хелоувин
Я так зрозумів, ви пара. Не буду заважать.
