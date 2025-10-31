RSS
Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
П'ят 31 жов, 2025 21:21

Перше що приходить в голову, газ при горінні розкручує турбіну (типу газотурбінного двигуна) і турбіна крутить компресор)

Без ЕЕ нішо не буде працювати , хіба шо паропотя.и або вітряк зразка коли не було ЕЕ
П'ят 31 жов, 2025 22:00

З таким підходом вийде холодильник для невеликої овочевої бази, бо слабо уявляю собі газову турбіну потужністю менше 25 кіловат. Хоча технології теж не стоять на місці...
П'ят 31 жов, 2025 22:10

З таким підходом вийде холодильник для невеликої овочевої бази, бо слабо уявляю собі газову турбіну потужністю менше 25 кіловат. Хоча технології теж не стоять на місці...


Мабуть ви праві.

А принцип там реалізовано інший чим я уявляв




тут цікавий момент: там немає жодної турбіни.

Холодильники у кемперах, караванах і трейлерах, які працюють на газі (пропані/бутані), — це не компресійні холодильники, а абсорбційні.



🔹 Як це працює

Принцип базується не на електричному компресорі, а на тепловому циклі абсорбції, який використовує аміак як холодоагент.

Схематично:
1. Газовий пальник нагріває розчин аміаку з водою (тепло — джерело енергії).
2. При нагріванні аміак випаровується, відділяється від води.
3. Пари аміаку конденсуються в конденсаторі (віддають тепло назовні).
4. Потім аміак проходить через випарник, де він знову кипить — але вже в присутності водню або інертного газу — і при цьому поглинає тепло з холодильного відсіку.
5. Після цього аміак повертається у розчин і цикл повторюється.



🔹 Енергія для процесу

Тобто газ (пропан/бутан) не обертає турбіну, а лише нагріває теплообмінник, який запускає абсорбційний цикл.
Це чисто тепловий процес — без будь-яких рухомих частин чи електромоторів.



🔹 Переваги

✅ Працює без електрики — достатньо вогню.
✅ Абсолютно безшумний (ніякого компресора).
✅ Може працювати і від 12 В, і від 220 В, і від газу — є трифункційні моделі (3-way fridge).



🔹 Недоліки

⚠️ Менший ККД порівняно з компресорним холодильником.
⚠️ Повинен стояти строго горизонтально — інакше циркуляція рідини порушується.
⚠️ Повільніше охолодження.
⚠️ Потрібна вентиляція — відводиться тепло і продукти згоряння газу.



🔹 Приклад

Типовий холодильник Dometic RM8505 або Thetford N3175:
• Об’єм: ~100 л,
• Споживання газу: ~20 г/год,
• Альтернатива: 12 В або 230 В живлення,
• Принцип: абсорбційний цикл аміак–вода–водень.



Отже:
🟢 Газові холодильники в трейлерах — теплові абсорбційні,
🔴 Турбіни там не використовуються зовсім.
П'ят 31 жов, 2025 22:11

Гляньте propane refrigerator.
П'ят 31 жов, 2025 22:20

Завжди сам собі задаю питання - і думаю таке питання задав би кожен з цього форуму - особливо в наш трагічний час - ну як це ім так вдалося?

Легко, чорношкірі в нас навчались до війни, тому це не дивно шо діти є.
наші люди сказали, що саме в Швейцарії був паспортний контроль. Слід розуміти, що всі люди перебували в Швейцарії легально та мали паспорти.

Паспортний контроль де саме був?
Звісно легально, як і наші з українськими паспортами. Це не означає шо всі мали швейцарський паспорт.
прибули через Базель в Мюлхауз та чекають наступний автобус в центр Франції.

Тобто, чорношкірі приїхали автобусом з Цюріха в Мюлхауз.
З документів в них може бути шо завгодно, вирогідність саме швейцарського паспорту низька, чому не потяг- не знаю. Це скоріш за все якісь студенти повернулись додому, до Франції. Не більше.
PS: В Ліоні я бачив цілий квартал цих чернишевських, вони чимось торгували, чим- важко сказать, торгували прямо на дорозі.
UPD: Ось тут https://maps.app.goo.gl/X3Aw3bYNdzdtemiS9 там зупинка трамвая, з обох боків вулиці чимось торгують.


Кошмар какой уровень ксенофобии у некоторых.
Когда-то, в середине 1980-х был я в пыонЭрЛАГЕРЕ.
В нашем отряде (прям как зона) были две чернокожие девочки. Сара и Сандра, сестры.
Одна из них говорила на русском абсолютно без акцента, вторая с легким акцентом.
И никого это почему-то не шокировало. С ними все охотно дружили.
Но, видимо, времена поменялись. Теперь черная кожа в европейской стране - предмет удивления? Это что - зоопарк?
Сегодня смешно получилось.
Был в центральной части Бруклина, это ну совсем не русскоязычная часть.
Выходил из автобуса. Выход для не пожилых и не инвалидов через заднюю дверь, а она в отличии от передней не опускается к тротуару, поэтому довольно высоко получается, да еще и далеко стал от тротуара, пришлось сделать большой шаг, поэтому инерция была большая...ну и чуть не снес идущего по тротуару афроамериканца, впрочем до столкновения не дошло. И этот афроамериканец на мое "Сорри" отвечает без акцента "Привет". И расходимся.
П'ят 31 жов, 2025 22:43

  akurt написав:Прочитав у Вікіпедії, що 80% населення Лондона то індуси, або араби, або чорношкірі.

А можна лінку на сторінку, де прочитали таке? :)
П'ят 31 жов, 2025 22:56

Так GOOGLE дає швидко корисні відповіді - наприклад ось так:
https://www.ethnicity-facts-figures.ser ... minorities

Ще у Вікіпедії подивиться цікаву - ну дуже цікаву - кругову діаграму праворуч вверху - там зміна етнічного складу по роках.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ethnic_groups_in_London
П'ят 31 жов, 2025 22:58

  rjkz написав:Был в центральной части Бруклина, это ну совсем не русскоязычная часть.
Выходил из автобуса. Выход для не пожилых и не инвалидов через заднюю дверь, а она в отличии от передней не опускается к тротуару, поэтому довольно высоко получается, да еще и далеко стал от тротуара, пришлось сделать большой шаг, поэтому инерция была большая...ну и чуть не снес идущего по тротуару афроамериканца, впрочем до столкновения не дошло. И этот афроамериканец на мое "Сорри" отвечает без акцента "Привет". И расходимся.

Кошмар какой уровень ксенофобии у некоторых.
Да еще и нетерпимость к пожилым и инвалидам...
Ну и нетерпимость к инженерам и проектировщикам автобусов зашкаливает... Двери не такие, высота не такая... А сам-то? А сам далеко стал от тротуара... Совсем нехорошо...
П'ят 31 жов, 2025 23:04

Re: Еміграція, заробітчанство

Что-то мне подсказывает, что перед "Сорри" был некий возглас удивления :)
