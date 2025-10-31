Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3017301830193020 Додано: П'ят 31 жов, 2025 21:21 Hotab написав: M-Audio

Перше що приходить в голову, газ при горінні розкручує турбіну (типу газотурбінного двигуна) і турбіна крутить компресор) Перше що приходить в голову, газ при горінні розкручує турбіну (типу газотурбінного двигуна) і турбіна крутить компресор)

Без ЕЕ нішо не буде працювати , хіба шо паропотя.и або вітряк зразка коли не було ЕЕ Без ЕЕ нішо не буде працювати , хіба шо паропотя.и або вітряк зразка коли не було ЕЕ Vadim_

Повідомлень: 4028 З нами з: 23.05.14 Подякував: 623 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 жов, 2025 22:00 Hotab написав: M-Audio

Перше що приходить в голову, газ при горінні розкручує турбіну (типу газотурбінного двигуна) і турбіна крутить компресор) Перше що приходить в голову, газ при горінні розкручує турбіну (типу газотурбінного двигуна) і турбіна крутить компресор)

З таким підходом вийде холодильник для невеликої овочевої бази, бо слабо уявляю собі газову турбіну потужністю менше 25 кіловат. Хоча технології теж не стоять на місці... З таким підходом вийде холодильник для невеликої овочевої бази, бо слабо уявляю собі газову турбіну потужністю менше 25 кіловат. Хоча технології теж не стоять на місці... M-Audio Повідомлень: 3471 З нами з: 23.03.11 Подякував: 641 раз. Подякували: 511 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 жов, 2025 22:10 M-Audio написав: Hotab написав: M-Audio

Перше що приходить в голову, газ при горінні розкручує турбіну (типу газотурбінного двигуна) і турбіна крутить компресор) Перше що приходить в голову, газ при горінні розкручує турбіну (типу газотурбінного двигуна) і турбіна крутить компресор)

З таким підходом вийде холодильник для невеликої овочевої бази, бо слабо уявляю собі газову турбіну потужністю менше 25 кіловат. Хоча технології теж не стоять на місці... З таким підходом вийде холодильник для невеликої овочевої бази, бо слабо уявляю собі газову турбіну потужністю менше 25 кіловат. Хоча технології теж не стоять на місці...



Мабуть ви праві.



А принцип там реалізовано інший чим я уявляв









тут цікавий момент: там немає жодної турбіни.



Холодильники у кемперах, караванах і трейлерах, які працюють на газі (пропані/бутані), — це не компресійні холодильники, а абсорбційні.



⸻



🔹 Як це працює



Принцип базується не на електричному компресорі, а на тепловому циклі абсорбції, який використовує аміак як холодоагент.



Схематично:

1. Газовий пальник нагріває розчин аміаку з водою (тепло — джерело енергії).

2. При нагріванні аміак випаровується, відділяється від води.

3. Пари аміаку конденсуються в конденсаторі (віддають тепло назовні).

4. Потім аміак проходить через випарник, де він знову кипить — але вже в присутності водню або інертного газу — і при цьому поглинає тепло з холодильного відсіку.

5. Після цього аміак повертається у розчин і цикл повторюється.



⸻



🔹 Енергія для процесу



Тобто газ (пропан/бутан) не обертає турбіну, а лише нагріває теплообмінник, який запускає абсорбційний цикл.

Це чисто тепловий процес — без будь-яких рухомих частин чи електромоторів.



⸻



🔹 Переваги



✅ Працює без електрики — достатньо вогню.

✅ Абсолютно безшумний (ніякого компресора).

✅ Може працювати і від 12 В, і від 220 В, і від газу — є трифункційні моделі (3-way fridge).



⸻



🔹 Недоліки



⚠️ Менший ККД порівняно з компресорним холодильником.

⚠️ Повинен стояти строго горизонтально — інакше циркуляція рідини порушується.

⚠️ Повільніше охолодження.

⚠️ Потрібна вентиляція — відводиться тепло і продукти згоряння газу.



⸻



🔹 Приклад



Типовий холодильник Dometic RM8505 або Thetford N3175:

• Об’єм: ~100 л,

• Споживання газу: ~20 г/год,

• Альтернатива: 12 В або 230 В живлення,

• Принцип: абсорбційний цикл аміак–вода–водень.



⸻



Отже:

🟢 Газові холодильники в трейлерах — теплові абсорбційні,

🔴 Турбіни там не використовуються зовсім. Мабуть ви праві.А принцип там реалізовано інший чим я уявлявтут цікавий момент: там немає жодної турбіни.Холодильники у кемперах, караванах і трейлерах, які працюють на газі (пропані/бутані), — це не компресійні холодильники, а абсорбційні.🔹 Як це працюєПринцип базується не на електричному компресорі, а на тепловому циклі абсорбції, який використовує аміак як холодоагент.Схематично:1. Газовий пальник нагріває розчин аміаку з водою (тепло — джерело енергії).2. При нагріванні аміак випаровується, відділяється від води.3. Пари аміаку конденсуються в конденсаторі (віддають тепло назовні).4. Потім аміак проходить через випарник, де він знову кипить — але вже в присутності водню або інертного газу — і при цьому поглинає тепло з холодильного відсіку.5. Після цього аміак повертається у розчин і цикл повторюється.🔹 Енергія для процесуТобто газ (пропан/бутан) не обертає турбіну, а лише нагріває теплообмінник, який запускає абсорбційний цикл.Це чисто тепловий процес — без будь-яких рухомих частин чи електромоторів.🔹 Переваги✅ Працює без електрики — достатньо вогню.✅ Абсолютно безшумний (ніякого компресора).✅ Може працювати і від 12 В, і від 220 В, і від газу — є трифункційні моделі (3-way fridge).🔹 Недоліки⚠️ Менший ККД порівняно з компресорним холодильником.⚠️ Повинен стояти строго горизонтально — інакше циркуляція рідини порушується.⚠️ Повільніше охолодження.⚠️ Потрібна вентиляція — відводиться тепло і продукти згоряння газу.🔹 ПрикладТиповий холодильник Dometic RM8505 або Thetford N3175:• Об’єм: ~100 л,• Споживання газу: ~20 г/год,• Альтернатива: 12 В або 230 В живлення,• Принцип: абсорбційний цикл аміак–вода–водень.Отже:🟢 Газові холодильники в трейлерах — теплові абсорбційні,🔴 Турбіни там не використовуються зовсім. Hotab Повідомлень: 16987 З нами з: 15.02.09 Подякував: 398 раз. Подякували: 2527 раз. Профіль 5 4 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 жов, 2025 22:11 M-Audio написав: Hotab написав: M-Audio

Перше що приходить в голову, газ при горінні розкручує турбіну (типу газотурбінного двигуна) і турбіна крутить компресор) Перше що приходить в голову, газ при горінні розкручує турбіну (типу газотурбінного двигуна) і турбіна крутить компресор)

З таким підходом вийде холодильник для невеликої овочевої бази, бо слабо уявляю собі газову турбіну потужністю менше 25 кіловат. Хоча технології теж не стоять на місці... З таким підходом вийде холодильник для невеликої овочевої бази, бо слабо уявляю собі газову турбіну потужністю менше 25 кіловат. Хоча технології теж не стоять на місці...

Гляньте propane refrigerator. Гляньте propane refrigerator. Water Повідомлень: 3511 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 жов, 2025 22:20 Water написав: akurt написав: Ось саме їх і здивувало, що в Цюріху в автобус зайшли виключно чорношкірі нові пасажири. Погодьтеся, що трохи дивно прибути в Швейцарію - через Польщу, Словаччину, Угорщину, Австрію, Німеччину (були зупинки у великих містах) і отримати враження, що прибув в Конго або Кот-ді-Вуар. всі пасажири зайшли чорношкірі - для наших жінок з України це було як незвичне шоу. Ось саме їх і здивувало, що в Цюріху в автобус зайшли виключно чорношкірі нові пасажири. Погодьтеся, що трохи дивно прибути в Швейцарію - через Польщу, Словаччину, Угорщину, Австрію, Німеччину (були зупинки у великих містах) і отримати враження, що прибув в Конго або Кот-ді-Вуар. всі пасажири зайшли чорношкірі - для наших жінок з України це було як незвичне шоу.

Тобто, мало того шо чорношкірі з паспортами швейцарії, так й ще вони саме з Конго або Кот-ді-Вуару. Це наскільки потрібно розбиратись в чорношкірих, шоби встановить шо саме з Конго, а не з Алжиру чи Еритреї, чи Тунісу.

чорношкіра але щ паспортом громадянина України.

Завжди сам собі задаю питання - і думаю таке питання задав би кожен з цього форуму - особливо в наш трагічний час - ну як це ім так вдалося?

Легко, чорношкірі в нас навчались до війни, тому це не дивно шо діти є.

наші люди сказали, що саме в Швейцарії був паспортний контроль. Слід розуміти, що всі люди перебували в Швейцарії легально та мали паспорти.

Паспортний контроль де саме був?

Звісно легально, як і наші з українськими паспортами. Це не означає шо всі мали швейцарський паспорт.

прибули через Базель в Мюлхауз та чекають наступний автобус в центр Франції.

Тобто, чорношкірі приїхали автобусом з Цюріха в Мюлхауз.

З документів в них може бути шо завгодно, вирогідність саме швейцарського паспорту низька, чому не потяг- не знаю. Це скоріш за все якісь студенти повернулись додому, до Франції. Не більше.

PS: В Ліоні я бачив цілий квартал цих чернишевських, вони чимось торгували, чим- важко сказать, торгували прямо на дорозі.

UPD: Ось тут https://maps.app.goo.gl/X3Aw3bYNdzdtemiS9 там зупинка трамвая, з обох боків вулиці чимось торгують. Тобто, мало того шо чорношкірі з паспортами швейцарії, так й ще вони саме з Конго або Кот-ді-Вуару. Це наскільки потрібно розбиратись в чорношкірих, шоби встановить шо саме з Конго, а не з Алжиру чи Еритреї, чи Тунісу.Легко, чорношкірі в нас навчались до війни, тому це не дивно шо діти є.Паспортний контроль де саме був?Звісно легально, як і наші з українськими паспортами. Це не означає шо всі мали швейцарський паспорт.Тобто, чорношкірі приїхали автобусом з Цюріха в Мюлхауз.З документів в них може бути шо завгодно, вирогідність саме швейцарського паспорту низька, чому не потяг- не знаю. Це скоріш за все якісь студенти повернулись додому, до Франції. Не більше.PS: В Ліоні я бачив цілий квартал цих чернишевських, вони чимось торгували, чим- важко сказать, торгували прямо на дорозі.UPD: Ось туттам зупинка трамвая, з обох боків вулиці чимось торгують.



Кошмар какой уровень ксенофобии у некоторых.

Когда-то, в середине 1980-х был я в пыонЭрЛАГЕРЕ.

В нашем отряде (прям как зона) были две чернокожие девочки. Сара и Сандра, сестры.

Одна из них говорила на русском абсолютно без акцента, вторая с легким акцентом.

И никого это почему-то не шокировало. С ними все охотно дружили.

Но, видимо, времена поменялись. Теперь черная кожа в европейской стране - предмет удивления? Это что - зоопарк?

Сегодня смешно получилось.

Был в центральной части Бруклина, это ну совсем не русскоязычная часть.

Выходил из автобуса. Выход для не пожилых и не инвалидов через заднюю дверь, а она в отличии от передней не опускается к тротуару, поэтому довольно высоко получается, да еще и далеко стал от тротуара, пришлось сделать большой шаг, поэтому инерция была большая...ну и чуть не снес идущего по тротуару афроамериканца, впрочем до столкновения не дошло. И этот афроамериканец на мое "Сорри" отвечает без акцента "Привет". И расходимся. Кошмар какой уровень ксенофобии у некоторых.Когда-то, в середине 1980-х был я в пыонЭрЛАГЕРЕ.В нашем отряде (прям как зона) были две чернокожие девочки. Сара и Сандра, сестры.Одна из них говорила на русском абсолютно без акцента, вторая с легким акцентом.И никого это почему-то не шокировало. С ними все охотно дружили.Но, видимо, времена поменялись. Теперь черная кожа в европейской стране - предмет удивления? Это что - зоопарк?Сегодня смешно получилось.Был в центральной части Бруклина, это ну совсем не русскоязычная часть.Выходил из автобуса. Выход для не пожилых и не инвалидов через заднюю дверь, а она в отличии от передней не опускается к тротуару, поэтому довольно высоко получается, да еще и далеко стал от тротуара, пришлось сделать большой шаг, поэтому инерция была большая...ну и чуть не снес идущего по тротуару афроамериканца, впрочем до столкновения не дошло. И этот афроамериканец на мое "Сорри" отвечает без акцента "Привет". И расходимся. rjkz

Повідомлень: 17978 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8768 раз. Подякували: 5533 раз. Профіль 11 6 7 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 жов, 2025 22:43 akurt написав: Прочитав у Вікіпедії, що 80% населення Лондона то індуси, або араби, або чорношкірі. Прочитав у Вікіпедії, що 80% населення Лондона то індуси, або араби, або чорношкірі.

А можна лінку на сторінку, де прочитали таке? А можна лінку на сторінку, де прочитали таке? kyk Повідомлень: 1120 З нами з: 24.01.12 Подякував: 181 раз. Подякували: 177 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 жов, 2025 22:56 kyk написав: akurt написав: Прочитав у Вікіпедії, що 80% населення Лондона то індуси, або араби, або чорношкірі. Прочитав у Вікіпедії, що 80% населення Лондона то індуси, або араби, або чорношкірі.

А можна лінку на сторінку, де прочитали таке? А можна лінку на сторінку, де прочитали таке?

Так GOOGLE дає швидко корисні відповіді - наприклад ось так:

https://www.ethnicity-facts-figures.ser ... minorities



Ще у Вікіпедії подивиться цікаву - ну дуже цікаву - кругову діаграму праворуч вверху - там зміна етнічного складу по роках.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ethnic_groups_in_London Так GOOGLE дає швидко корисні відповіді - наприклад ось так:Ще у Вікіпедії подивиться цікаву - ну дуже цікаву - кругову діаграму праворуч вверху - там зміна етнічного складу по роках. Востаннє редагувалось akurt в П'ят 31 жов, 2025 23:06, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 11447 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4060 раз. Подякували: 1511 раз. Профіль 1 2 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 жов, 2025 22:58 rjkz написав: Был в центральной части Бруклина, это ну совсем не русскоязычная часть.

Выходил из автобуса. Выход для не пожилых и не инвалидов через заднюю дверь, а она в отличии от передней не опускается к тротуару, поэтому довольно высоко получается, да еще и далеко стал от тротуара, пришлось сделать большой шаг, поэтому инерция была большая...ну и чуть не снес идущего по тротуару афроамериканца, впрочем до столкновения не дошло. И этот афроамериканец на мое "Сорри" отвечает без акцента "Привет". И расходимся. Был в центральной части Бруклина, это ну совсем не русскоязычная часть.Выходил из автобуса. Выход для не пожилых и не инвалидов через заднюю дверь, а она в отличии от передней не опускается к тротуару, поэтому довольно высоко получается, да еще и далеко стал от тротуара, пришлось сделать большой шаг, поэтому инерция была большая...

Кошмар какой уровень ксенофобии у некоторых.

Да еще и нетерпимость к пожилым и инвалидам...

Ну и нетерпимость к инженерам и проектировщикам автобусов зашкаливает... Двери не такие, высота не такая... А сам-то? А сам далеко стал от тротуара... Совсем нехорошо... Кошмар какой уровень ксенофобии у некоторых.Да еще и нетерпимость к пожилым и инвалидам...Ну и нетерпимость к инженерам и проектировщикам автобусов зашкаливает... Двери не такие, высота не такая... А сам-то? А сам далеко стал от тротуара... Совсем нехорошо... akurt

Повідомлень: 11447 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4060 раз. Подякували: 1511 раз. Профіль 1 2 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 жов, 2025 23:04 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: пришлось сделать большой шаг, поэтому инерция была большая...ну и чуть не снес идущего по тротуару афроамериканца, впрочем до столкновения не дошло. И этот афроамериканец на мое "Сорри" отвечает без акцента "Привет". И расходимся. пришлось сделать большой шаг, поэтому инерция была большая...ну и чуть не снес идущего по тротуару афроамериканца, впрочем до столкновения не дошло. И этот афроамериканец на мое "Сорри" отвечает без акцента "Привет". И расходимся.

Что-то мне подсказывает, что перед "Сорри" был некий возглас удивления Что-то мне подсказывает, что перед "Сорри" был некий возглас удивления Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9040 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6500 раз. Подякували: 21677 раз. Профіль 133 82 38 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3017301830193020 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: akurt і 2 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор