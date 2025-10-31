З таким підходом вийде холодильник для невеликої овочевої бази, бо слабо уявляю собі газову турбіну потужністю менше 25 кіловат. Хоча технології теж не стоять на місці...
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 31 жов, 2025 22:00
З таким підходом вийде холодильник для невеликої овочевої бази, бо слабо уявляю собі газову турбіну потужністю менше 25 кіловат. Хоча технології теж не стоять на місці...
Додано: П'ят 31 жов, 2025 22:10
Мабуть ви праві.
А принцип там реалізовано інший чим я уявляв
тут цікавий момент: там немає жодної турбіни.
Холодильники у кемперах, караванах і трейлерах, які працюють на газі (пропані/бутані), — це не компресійні холодильники, а абсорбційні.
⸻
🔹 Як це працює
Принцип базується не на електричному компресорі, а на тепловому циклі абсорбції, який використовує аміак як холодоагент.
Схематично:
1. Газовий пальник нагріває розчин аміаку з водою (тепло — джерело енергії).
2. При нагріванні аміак випаровується, відділяється від води.
3. Пари аміаку конденсуються в конденсаторі (віддають тепло назовні).
4. Потім аміак проходить через випарник, де він знову кипить — але вже в присутності водню або інертного газу — і при цьому поглинає тепло з холодильного відсіку.
5. Після цього аміак повертається у розчин і цикл повторюється.
⸻
🔹 Енергія для процесу
Тобто газ (пропан/бутан) не обертає турбіну, а лише нагріває теплообмінник, який запускає абсорбційний цикл.
Це чисто тепловий процес — без будь-яких рухомих частин чи електромоторів.
⸻
🔹 Переваги
✅ Працює без електрики — достатньо вогню.
✅ Абсолютно безшумний (ніякого компресора).
✅ Може працювати і від 12 В, і від 220 В, і від газу — є трифункційні моделі (3-way fridge).
⸻
🔹 Недоліки
⚠️ Менший ККД порівняно з компресорним холодильником.
⚠️ Повинен стояти строго горизонтально — інакше циркуляція рідини порушується.
⚠️ Повільніше охолодження.
⚠️ Потрібна вентиляція — відводиться тепло і продукти згоряння газу.
⸻
🔹 Приклад
Типовий холодильник Dometic RM8505 або Thetford N3175:
• Об’єм: ~100 л,
• Споживання газу: ~20 г/год,
• Альтернатива: 12 В або 230 В живлення,
• Принцип: абсорбційний цикл аміак–вода–водень.
⸻
Отже:
🟢 Газові холодильники в трейлерах — теплові абсорбційні,
🔴 Турбіни там не використовуються зовсім.
Додано: П'ят 31 жов, 2025 22:11
Гляньте propane refrigerator.
Додано: П'ят 31 жов, 2025 22:20
Кошмар какой уровень ксенофобии у некоторых.
Когда-то, в середине 1980-х был я в пыонЭрЛАГЕРЕ.
В нашем отряде (прям как зона) были две чернокожие девочки. Сара и Сандра, сестры.
Одна из них говорила на русском абсолютно без акцента, вторая с легким акцентом.
И никого это почему-то не шокировало. С ними все охотно дружили.
Но, видимо, времена поменялись. Теперь черная кожа в европейской стране - предмет удивления? Это что - зоопарк?
Сегодня смешно получилось.
Был в центральной части Бруклина, это ну совсем не русскоязычная часть.
Выходил из автобуса. Выход для не пожилых и не инвалидов через заднюю дверь, а она в отличии от передней не опускается к тротуару, поэтому довольно высоко получается, да еще и далеко стал от тротуара, пришлось сделать большой шаг, поэтому инерция была большая...ну и чуть не снес идущего по тротуару афроамериканца, впрочем до столкновения не дошло. И этот афроамериканец на мое "Сорри" отвечает без акцента "Привет". И расходимся.
Додано: П'ят 31 жов, 2025 22:43
Додано: П'ят 31 жов, 2025 22:56
Так GOOGLE дає швидко корисні відповіді - наприклад ось так:
Ще у Вікіпедії подивиться цікаву - ну дуже цікаву - кругову діаграму праворуч вверху - там зміна етнічного складу по роках.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 31 жов, 2025 23:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 31 жов, 2025 22:58
Кошмар какой уровень ксенофобии у некоторых.
Да еще и нетерпимость к пожилым и инвалидам...
Ну и нетерпимость к инженерам и проектировщикам автобусов зашкаливает... Двери не такие, высота не такая... А сам-то? А сам далеко стал от тротуара... Совсем нехорошо...
Додано: П'ят 31 жов, 2025 23:04
Re: Еміграція, заробітчанство
Что-то мне подсказывает, что перед "Сорри" был некий возглас удивления
Додано: П'ят 31 жов, 2025 23:20
У нас тут сьогодні реально веселий день: я переказав подив українських жінок щодо того, що саме у Швейцарі всі 100% пасажирів, які сіли в міжнародний автобус, який перетнув за добу ледве не 10 країн Європи, саме в Швейцарії зайшли всі пасажири чорношкірі.
Жінок це здивувало. Деяких наших жовнірів - ні скільки. Розумію...
А ось чорношкірий, який відповідає пану rjkz на звичайне українське вибачення "Сорри" - звичайне привітання в Нью Йорку - ще й без акценту "Привет" - НЕ здивував (!).
Реально класно! Мені сподобалося.
The show must go on!
Ну реально супер:
П"ять балів за 5-ти бальною шкалою або 12 балів за 12-ти бальною!
Оцінка "А" за Болонською системою!
P.S. Я за ту цікаву історію з двома дівчатками в наметі та з "Сорри" - "Привет" теж поставив плюс. Ну реально класно!
|