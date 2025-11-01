Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3018301930203021 Додано: Суб 01 лис, 2025 05:53 Еміграція, заробітчанство



News from USA



Поки панове в силу зрозумілих біологічних причин намагаються вгамувати свій подих він виду статури чоловіків із чорним кольором шкіри, ми підемо далі та згадаємо, що гілка не про антропологію або вивчення особливостей будови тіла чоловіків іншої раси, що так збудило декого, а про еміграцію та заробітчанство.



А бажання людини емігрувати кудись - з метою не тільки заробітчанства, але й зміни якості свого життя спонукає людину не заглядувати під пахви чоловіків іншої раси, а діяти, діяти та діяти…



Ну ось і новина першого дня листопада: ранішній до мене дзвінок із США. Мій племінник, ІТ-ник високої позиції в одній із самих відомих в світі компаній - і ІТ-ник він після закінчення одного з українських університетів, прибув в знамените місто San Francisco.



Його працедавець, на якого він працює багато років, оформив йому візу L1.



Купа різного клопоту: ще навіть рахунка в американському банку немає… все буде починати заново…

The L1 visa allows multinational companies to transfer key personnel to the US to work in an existing subsidiary, affiliate, parent or branch, or to establish new US-based operations for the company.



Before an employee can apply to obtain an L1 visa, their employer has to file an L1 visa petition with US Citizenship and Immigration Services (USCIS) on behalf of the employee. The petitioner may be a US company or a foreign company.



P.S. Його жінці - вона теж ІТ-ник - оформлено візу L-2.

Для довідки: Before 2002, a person in L-2 status was not authorized to work in the United States. In 2002, the law was changed and the spouse of a person with L-1A or L-1B status were allowed to request authorization to work in the United States. akurt

Повідомлень: 11450 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4061 раз. Подякували: 1512 раз. Профіль 1 2 6 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лис, 2025 07:16 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Мій племінник, ІТ-ник високої позиції в одній із самих відомих в світі компаній Мій племінник, ІТ-ник високої позиції в одній із самих відомих в світі компаній

Айтівцям у відомих компаніях потрібно багато платити, бо

https://bin.ua/news/interesting/useful/ ... blyat.html

Пластичний хірург Синтія Гудман з округу Марін, Каліфорнія, каже, що косметологічні методи обирають чоловіки у віці 30 років, тоді як до "міні-підтяжек" звертаються вже після 40. Такий тип підтяжки вимагає менше розрізів і менше часу на відновлення - від 10 днів порівняно з 2-3 тижнями для повноцінної процедури. Як правило, вони зосереджуються на нижчій частині обличчя

"Раніше чоловіки чекали до 60-70 років. Тепер вони хочуть усунути проблему у 40-50", - каже доктор Тімоті Мартен. Хірург бере до $150 тис. за підтяжку обличчя та шиї й додає, що основна вимога від чоловіків-пацієнтів - зробити втручання якомога непомітним. Айтівці Кремнієвої долини роблять підтяжки, щоб не втратити роботу через вікПластичний хірург Синтія Гудман з округу Марін, Каліфорнія, каже, що косметологічні методи обирають чоловіки у віці 30 років, тоді як до "міні-підтяжек" звертаються вже після 40. Такий тип підтяжки вимагає менше розрізів і менше часу на відновлення - від 10 днів порівняно з 2-3 тижнями для повноцінної процедури. Як правило, вони зосереджуються на нижчій частині обличчя"Раніше чоловіки чекали до 60-70 років. Тепер вони хочуть усунути проблему у 40-50", - каже доктор Тімоті Мартен. Хірург бере до $150 тис. за підтяжку обличчя та шиї й додає, що основна вимога від чоловіків-пацієнтів - зробити втручання якомога непомітним. Айтівцям у відомих компаніях потрібно багато платити, бо Ой+

Повідомлень: 7144 З нами з: 19.04.12 Подякував: 109 раз. Подякували: 1128 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лис, 2025 07:22 Сибарит написав: rjkz написав: пришлось сделать большой шаг, поэтому инерция была большая...ну и чуть не снес идущего по тротуару афроамериканца, впрочем до столкновения не дошло. И этот афроамериканец на мое "Сорри" отвечает без акцента "Привет". И расходимся. пришлось сделать большой шаг, поэтому инерция была большая...ну и чуть не снес идущего по тротуару афроамериканца, впрочем до столкновения не дошло. И этот афроамериканец на мое "Сорри" отвечает без акцента "Привет". И расходимся.

Что-то мне подсказывает, что перед "Сорри" был некий возглас удивления Что-то мне подсказывает, что перед "Сорри" был некий возглас удивления



Не, не было. Все произошло за секунду.

Тут вообще, приличные люди извиняются на каждом шагу.

Хочешь куда-то пройти, но человек стоит на твоем пути.

Сначала привлекаешь внимания

"Экскьюзи, так сказать, муа"

Потом в процессе прохождения мимо - "Сорян", что заставил человека пошевелиться.

Ну и под конец прохождения мимо "Thank you" за ту неоценимую услугу, что человек оказал посторонившись с твоего пути. Не, не было. Все произошло за секунду.Тут вообще, приличные люди извиняются на каждом шагу.Хочешь куда-то пройти, но человек стоит на твоем пути.Сначала привлекаешь внимания"Экскьюзи, так сказать, муа"Потом в процессе прохождения мимо - "Сорян", что заставил человека пошевелиться.Ну и под конец прохождения мимо "Thank you" за ту неоценимую услугу, что человек оказал посторонившись с твоего пути. rjkz

Повідомлень: 17981 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8768 раз. Подякували: 5534 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лис, 2025 07:26 Hotab написав: Сибарит

«Твою мать… твою мать..» понесло эхо по Бруклину «Твою мать… твою мать..» понесло эхо по Бруклину



"

-Есть тут кто-нибудь?

-Есть тут кто-нибудь...есть тут кто-нибудь...есть тут кто-нибудь - ответило эхо.

-Так что, нет тут никого?

- Нет тут никого...нет тут никого...нет тут никого.

-А может гранату бросить?

-Да нет тут никого...нет тут никого...нет тут никого.

" -Есть тут кто-нибудь?-Есть тут кто-нибудь...есть тут кто-нибудь...есть тут кто-нибудь - ответило эхо.-Так что, нет тут никого?- Нет тут никого...нет тут никого...нет тут никого.-А может гранату бросить?-Да нет тут никого...нет тут никого...нет тут никого. rjkz

Повідомлень: 17981 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8768 раз. Подякували: 5534 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лис, 2025 07:42 Ой+ написав: akurt написав: Мій племінник, ІТ-ник високої позиції в одній із самих відомих в світі компаній Мій племінник, ІТ-ник високої позиції в одній із самих відомих в світі компаній

Айтівцям у відомих компаніях потрібно багато платити, бо… Айтівцям у відомих компаніях потрібно багато платити, бо…

Хороші слова. І правильні.

Я ще не питав в силу зрозумілих поичин, яка в нього зарплатня. Багато клопоту у нього: ше мешкає в готелі, кредитного рейтингу ніякого немає, навіть житло ще не може взяти в оренду.

До війни працював на ту саму компанію і отримував в Україні більше, ніж високу зарплатню, яка реально якщо і сниться, то невеликому колу людей. Реально дуже розумна людина 29 років. Свого часу мені вартувало багато нервів умовити його та його маму вступати в один з національних університетів саме на навчання за спеціальністю «Програмне забезпечення автоматизованих систем». Потім він вже сам допетрав, що треба йти в магістратуру за тим же напрямком.



Буду інформувати про те, як нашим українським програмістам - справжнім, а не переучених з фахівця з укладання асфальту або переучених з електрозварювальника - в той час, коли на цьому форумі та саме на цій гілці без кінця пишуть, що для ІТ-ників ніде в світі немає роботи і шлях тільки один - в двірники, все ж можна працювати за фахом.



Його дзвінок сьогодні зранку мене реально і здивував, і викликав зрозумілу радість.

Це на фоні того, що його батьки - а мова йде про мою двоюрідну сестру- сидять в ці хвилини в селі, в якому вже немає нічого. Вже зовсім нічого. Хороші слова. І правильні.Я ще не питав в силу зрозумілих поичин, яка в нього зарплатня. Багато клопоту у нього: ше мешкає в готелі, кредитного рейтингу ніякого немає, навіть житло ще не може взяти в оренду.До війни працював на ту саму компанію і отримував в Україні більше, ніж високу зарплатню, яка реально якщо і сниться, то невеликому колу людей. Реально дуже розумна людина 29 років. Свого часу мені вартувало багато нервів умовити його та його маму вступати в один з національних університетів саме на навчання за спеціальністю «Програмне забезпечення автоматизованих систем». Потім він вже сам допетрав, що треба йти в магістратуру за тим же напрямком.Буду інформувати про те, як нашим українським програмістам - справжнім, а не переучених з фахівця з укладання асфальту або переучених з електрозварювальника - в той час, коли на цьому форумі та саме на цій гілці без кінця пишуть, що для ІТ-ників ніде в світі немає роботи і шлях тільки один - в двірники, все ж можна працювати за фахом.Його дзвінок сьогодні зранку мене реально і здивував, і викликав зрозумілу радість.Це на фоні того, що його батьки - а мова йде про мою двоюрідну сестру- сидять в ці хвилини в селі, в якому вже немає нічого. Вже зовсім нічого. Востаннє редагувалось akurt в Суб 01 лис, 2025 07:53, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 11450 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4061 раз. Подякували: 1512 раз. Профіль 1 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лис, 2025 07:52 Re: Еміграція, заробітчанство Появилось больше видео позавчерашнего наводнения:

rjkz

Повідомлень: 17981 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8768 раз. Подякували: 5534 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 3018301930203021 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: akurt і 2 гостейМодератори: Faceless