Поки панове в силу зрозумілих біологічних причин намагаються вгамувати свій подих він виду статури чоловіків із чорним кольором шкіри, ми підемо далі та згадаємо, що гілка не про антропологію або вивчення особливостей будови тіла чоловіків іншої раси, що так збудило декого, а про еміграцію та заробітчанство.
А бажання людини емігрувати кудись - з метою не тільки заробітчанства, але й зміни якості свого життя спонукає людину не заглядувати під пахви чоловіків іншої раси, а діяти, діяти та діяти…
Ну ось і новина першого дня листопада: ранішній до мене дзвінок із США. Мій племінник, ІТ-ник високої позиції в одній із самих відомих в світі компаній - і ІТ-ник він після закінчення одного з українських університетів, прибув в знамените місто San Francisco.
Його працедавець, на якого він працює багато років, оформив йому візу L1.
Купа різного клопоту: ще навіть рахунка в американському банку немає… все буде починати заново… The L1 visa allows multinational companies to transfer key personnel to the US to work in an existing subsidiary, affiliate, parent or branch, or to establish new US-based operations for the company.
Before an employee can apply to obtain an L1 visa, their employer has to file an L1 visa petition with US Citizenship and Immigration Services (USCIS) on behalf of the employee. The petitioner may be a US company or a foreign company.
P.S. Його жінці - вона теж ІТ-ник - оформлено візу L-2. Для довідки: Before 2002, a person in L-2 status was not authorized to work in the United States. In 2002, the law was changed and the spouse of a person with L-1A or L-1B status were allowed to request authorization to work in the United States.
Айтівцям у відомих компаніях потрібно багато платити, бо
Айтівці Кремнієвої долини роблять підтяжки, щоб не втратити роботу через вік https://bin.ua/news/interesting/useful/ ... blyat.html Пластичний хірург Синтія Гудман з округу Марін, Каліфорнія, каже, що косметологічні методи обирають чоловіки у віці 30 років, тоді як до "міні-підтяжек" звертаються вже після 40. Такий тип підтяжки вимагає менше розрізів і менше часу на відновлення - від 10 днів порівняно з 2-3 тижнями для повноцінної процедури. Як правило, вони зосереджуються на нижчій частині обличчя "Раніше чоловіки чекали до 60-70 років. Тепер вони хочуть усунути проблему у 40-50", - каже доктор Тімоті Мартен. Хірург бере до $150 тис. за підтяжку обличчя та шиї й додає, що основна вимога від чоловіків-пацієнтів - зробити втручання якомога непомітним.
Айтівцям у відомих компаніях потрібно багато платити, бо…
Хороші слова. І правильні. Я ще не питав в силу зрозумілих поичин, яка в нього зарплатня. Багато клопоту у нього: ше мешкає в готелі, кредитного рейтингу ніякого немає, навіть житло ще не може взяти в оренду. До війни працював на ту саму компанію і отримував в Україні більше, ніж високу зарплатню, яка реально якщо і сниться, то невеликому колу людей. Реально дуже розумна людина 29 років. Свого часу мені вартувало багато нервів умовити його та його маму вступати в один з національних університетів саме на навчання за спеціальністю «Програмне забезпечення автоматизованих систем». Потім він вже сам допетрав, що треба йти в магістратуру за тим же напрямком.
Буду інформувати про те, як нашим українським програмістам - справжнім, а не переучених з фахівця з укладання асфальту або переучених з електрозварювальника - в той час, коли на цьому форумі та саме на цій гілці без кінця пишуть, що для ІТ-ників ніде в світі немає роботи і шлях тільки один - в двірники, все ж можна працювати за фахом.
Його дзвінок сьогодні зранку мене реально і здивував, і викликав зрозумілу радість. Це на фоні того, що його батьки - а мова йде про мою двоюрідну сестру- сидять в ці хвилини в селі, в якому вже немає нічого. Вже зовсім нічого.
Amazon says it didn’t cut 14,000 people because of money. It cut them because of ‘culture’
New York — Amazon chief executive Andy Jassy’s explanation for why the company is cutting 14,000 employees? Not money. Not even AI, but “culture.”
The layoff announcement this week was “not really financially driven, and it’s not even really AI driven, not right now. It’s culture,” Jassy said in response to an analyst question on the company’s earnings call Thursday. Amazon’s quarterly sales grew 13% year-on-year to $180 billion.
Jassy explained that as Amazon added headcount, locations and lines of business in recent years, “you end up with a lot more people than what you had before, and you end up with a lot more layers … sometimes without realizing it, you can weaken the ownership of the people that you have who are doing the actual work.”
Amazon’s headcount peaked at more than 1.6 million in 2021; it ended last year with around 1.5 million employees, according to SEC filings.
“It can lead to slowing you down as a leadership team,” he said. “We are committed to operating like the world’s largest startup, and … that means removing layers.”
Although Amazon said this week that the layoffs were more about staying “nimble” in anticipation of future AI efficiencies, the layoffs have nonetheless spurred fears about technology replacing human workers. Amazon (AMZN) shares climbed 13% after-hours following the earnings report.
akurt написав:До війни працював на ту саму компанію і отримував в Україні більше
Найвідоміші ІТ компаніх світу не працюють з Україною. Він не міг мати високу посаду. Набільше що міг - бути контрактором - гугли і амазони не наймають з України.
В даному випадку ви помиляєтеся. І він НЕ працював ні на Гугл, ні на Амазон. Штаб-квартира роботодавця є в San Francisco. Взагалі серед варіантів роботи певний час була і компанія NetFlix (хотів перейти), але не зрадив надійного перевіреного роботодавця. Судячи з усього вірно зробив.