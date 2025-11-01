|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 01 лис, 2025 09:42
BIGor написав:
До речі Амазон це якийсь позор
Ну позор - не позор, але забезпечує своїм працівникам ІТ-никам достойне життя та більш, ніж достойну зарплатню.
Правда за це вимагає напружену роботу.
Я не далі місяця тому наводив тут приклади досвіду роботи наших українців саме на компанію Amazon.
Стисло:
Приклад 1. Наш українець почав працювати з компанією на умовах купи-продай. Це було років 10 тому. Зараз має окремий підрозділ під дахом Амазон, в якому на нього працює 97 (девʼяносто сім) працівників. Більшість - українці, та є офіс в одному обласному центрі. Давно не питав, але ще 3…5 років тому там було в штаті 3 співробітника із зарплатнею в 5 000$. Скільки зараз в тому офісі працівників і яка зарплатня не питав - мабуть але більше. Сам приділяю роботі не більше 3-х годин на день: сідає за MacBook, коли жінка на найновішому електричному BMW поїхала до парикмаХерши, та як я розумію контролює процеси. Працювати діти не заважають, бо тримає садівника, дві няні та повара.
Ну позор він і такий буває… солодкий та ситий…
Приклад 2. Наш українець звільнився з Amazon в травні - перейшов в більш відому компанію з дуже гарної позиції на таку ж (!) гарну позицію. На моє запитання сказав так: «на новому місці значно спокійніше працювати, немає безкінечного смикання та безкінечних «мітингів» які забирають до 80% часу».
Приклад 3. Наш українець - випускник університету в США. Працівник Amazon.
Зарплатня на рік 400 000$.
З них: 190 000$ - на рахунок в банку, 210 000 - акціями компанії з правом розпорядження на свій розсуд.
Тут погоджуюсь: прямо позор якийсь. Невже не можна було замість 400 000$ на рік платити хоча б 1 400 000$ на рік.
Востаннє редагувалось akurt
в Суб 01 лис, 2025 09:54, всього редагувалось 1 раз.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 11457
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4061 раз.
- Подякували: 1513 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
6
Додано: Суб 01 лис, 2025 09:53
akurt написав:
але забезпечує своїм працівникам ІТ-никам достойне життя та більш, ніж достойну зарплатню.
Який совок у вас в голові - то капець)) Ніхто нікому не забезпечує достойне життя - кожен заробляє скільки може там де може. Якщо комусь з кимось вдалось домовитись об'єднати зусилля заради сукупного прибутку - вони то і мають. А якщо вам не вдалось ні з ким ні про що домовитись - то це ваші проблеми, незалежно від того в якій країні ви мешкаєте. Ніхто вам нічого не винен
-
2587715
-
-
- Повідомлень: 269
- З нами з: 25.12.23
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 01 лис, 2025 09:55
А ви знаєте, я вірю.
Саме в це.
І підтримую кожне слово, особливо ось ці слова:
«…кожен заробляє скільки може там де може».
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 11457
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4061 раз.
- Подякували: 1513 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
6
Додано: Суб 01 лис, 2025 10:47
akurt написав:
я переказав подив українських жінок щодо того
Де саме до цього мешкали ці жінки- важко сказать. Тим більше висновки, які вони зробили. Це показує їхній рівень культури.
Коли вони, в майбутньому, звернуться до лікарні, де чорношкіра медсестра буде брать аналіз крові, або робить укол, вони будуть вимагать Blanche-Neige?
Тримайте нас в курсі, далі буде цікавіше.
Чому саме автобусом. Як я вже казав, схоже це студенти на вихідні додому їдуть. Автобус прямий, а потягами потрібно їхать з пересадками. Плюс потяги скоріш за все вийдуть дорожче. Це не нашим хитродупим певним чином певними потягами по республіці Франція безкоштовно розсікать.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 3506
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 237 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 01 лис, 2025 11:28
akurt написав: BIGor написав:
До речі Амазон це якийсь позор
Ну позор - не позор, але забезпечує своїм працівникам ІТ-никам достойне життя та більш, ніж достойну зарплатню.
Правда за це вимагає напружену роботу.
Я не далі місяця тому наводив тут приклади досвіду роботи наших українців саме на компанію Amazon.
Стисло:
Приклад 1. Наш українець почав працювати з компанією на умовах купи-продай. Це було років 10 тому. Зараз має окремий підрозділ під дахом Амазон, в якому на нього працює 97 (девʼяносто сім) працівників. Більшість - українці, та є офіс в одному обласному центрі. Давно не питав, але ще 3…5 років тому там було в штаті 3 співробітника із зарплатнею в 5 000$. Скільки зараз в тому офісі працівників і яка зарплатня не питав - мабуть але більше. Сам приділяю роботі не більше 3-х годин на день: сідає за MacBook, коли жінка на найновішому електричному BMW поїхала до парикмаХерши, та як я розумію контролює процеси. Працювати діти не заважають, бо тримає садівника, дві няні та повара.
Ну позор він і такий буває… солодкий та ситий…
Приклад 2. Наш українець звільнився з Amazon в травні - перейшов в більш відому компанію з дуже гарної позиції на таку ж (!) гарну позицію. На моє запитання сказав так: «на новому місці значно спокійніше працювати, немає безкінечного смикання та безкінечних «мітингів» які забирають до 80% часу».
Приклад 3. Наш українець - випускник університету в США. Працівник Amazon.
Зарплатня на рік 400 000$.
З них: 190 000$ - на рахунок в банку, 210 000 - акціями компанії з правом розпорядження на свій розсуд.
Тут погоджуюсь: прямо позор якийсь. Невже не можна було замість 400 000$ на рік платити хоча б 1 400 000$ на рік.
Маю знайомих і в Фаанг і в Амазоні - що можу сказати - скоріш всього ці історії 100% фантазії.
По перше - Амазон як і будь-який Фаанг 100% відсутній в Україні.
По друге - працювати по 2-3 години в Фаанг - це точно фантазія, у них зазвичай 50-60 год робочий тиждень.
По третє - такі великі зарплати звичайно реальні - але це все доволі високий рівень - керівництво/менеджмент або якісь принципали (не флаймен) - по факту туди доходять або генії або дуже безпринципні спеціалісти які готові пожертвувати своїм здоровям/молодістью заради карєри.
А за позор, Ви так і не зрозуміли. Вони скоротили десятки тисяч персоналу заради грошей - то і кажіть прямо, нащо вигадувати історії для дітей 1Б класу?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 10270
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1482 раз.
- Подякували: 1893 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 01 лис, 2025 11:28
Добре, що пан Water задумався над культурою чужих жінок.
Прекрасно.
Лицар.
Дон Кіхот.
Тепер підбиваємо підсумок:
- автобус FklixBus прийняв на борт в Пшемислі аж 5 (пʼять) пасажирів. Всі пасажири є жінками з України. Шкода, але лицаря Water, який так піклується за їх культуру (і мою мабуть теж) в салоні не було.
А так автобус на 60 пасажирів та на весь автобус 5 (пʼять) українок.
- автобус має перший сегмент до Французького міста Мюлуз на кордоні після Швейцарії. Автобус вийшов з Пшемисля орієнтовно о 18:00. їде з зупинками у великих містах на 5-15 хвилин: через Польщу, Словаччину, Угорщину, Німеччину, Швейцарію і далі по маршруту. По маршруту заходять та виходять словаки, угорці, німці. Вабко повірити лицарю: але всі люди білі.
Стоп! На вʼїзді в Німеччину паспортний контроль.
Далі після Німеччини - Швейцарія.
Стоп! На вʼїзді в Швейцарію паспортний контроль.
Нагадаю: лицаря вище, який би опікувався українськими жінками, немає, від лицар віртуальний. Йому немає коли: все шукає колаборантів, космополітів та людей, які не вживають мʼясо. Між тим жінки вже пережили одну ніч в автобусі. А попереду ще ніч, ну так вони собі вибрали…
Несподіванка сталася в Швейцарії і це дійсно була помітна несподіванка: саме в Цюріху в автобус зайшли не українці, не словаки, не угорці, не німці, а велика кількість чорношкірого люду.
Нагадаю: лицар Water, якого так збудила ця поїздка, сховався - бо попереду ще одна ніч в автобусі. Жінки були збентежені. В своїх Полтавах, Харковах, Дніпрах, Кременчуках та Києвах а они ніколи в житті не бачили чорношкірих людей та ще й в такій кількості. Були збентежені, що це відбулося саме в Швейцарії і про це розказали мені.
А я це питання висвітлив не для того, щоби сміливий Дон Кіхот Water питав у мене, чи перевіряв я особисто паспорти у пасажирів автобусу, а для того, щоби показати як іде життя за кордоном у емігрантів, які їдуть на заробітчанство.
Це йому і в голову не прийшло.
Ніч пройшла без ексцесів, але в напруженні.
В це важко повірити, але жінкам всю ніч не спалося - особливо під час аж двох нічних пересадок по 1,5-3 години та навіть склали вірші.
Шкода, що їх не прикривав бравий лицар вище.
Нове повідомлення від наших жінок прийшло вранці після другої ночівлі в автобусі, набитому людьми такими (цитата):
«Так, вони продовжують їхати. Чорненькі, смугленькі, косоглазенькі. Тільки біленьких бракує. Відчуваю себе незручно. Ніби в арабські Емірати потрапила»
Нашому лицарю видніше, хто, та як, та де себе відчуває.
Все як в старій приказці:
“Вперед, орлы! А я - за вами!»
Востаннє редагувалось akurt
в Суб 01 лис, 2025 11:44, всього редагувалось 1 раз.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 11457
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4061 раз.
- Подякували: 1513 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
6
Додано: Суб 01 лис, 2025 11:33
Дяеую, пане BIGor, за високу оцінку моїх інформаційних дописів. Ми знаємо одне одного багато років, і ви точно знаєте , що «фантазії» - це не про мене. Я дуже точна людина.
Це при тому, що я реально не все розказую. Інколи змінюю імена людей або міста подій.
Бо то конфіденційна приватна інформація. І про гроші в тому числі.
Прийде час - розкажу, а ще багато чого не на часі.
Попереду дуже важливі події в двох родинах наших ІТ-ників. Я сьогодні вів перемовини - і ще буду вести і завтра - з нашими ІТ-никами і на Гавайях, і в Сан Францисько, і в Чикаго. Про що - ще не на часі ще розказати…
Але дуже приємно, що ви привертаєте увагу до моїх дописів.
Дякую.
Востаннє редагувалось akurt
в Суб 01 лис, 2025 11:49, всього редагувалось 1 раз.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 11457
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4061 раз.
- Подякували: 1513 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
6
Додано: Суб 01 лис, 2025 11:48
rjkz написав:
Тут вообще, приличные люди извиняются на каждом шагу.
Это я знаю.
Мое предположение о возгласе удивления основывалось на том, что Вам нужно было каким-то образом себя выдать, чтобы услышать "Привет", а не, прости господи, "Хело".
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9041
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6500 раз.
- Подякували: 21677 раз.
-
-
Профіль
-
-
133
82
38
2
Додано: Суб 01 лис, 2025 11:53
Не лайте його - він проводив важливе полювання на ксенофобії і не зміг відповісти..
Скорше всього перед «Sorry» було саме те, що ви написали вище, тому і пасажир автобуса відразу зрозумів, з ким має справу.
Саме за попередніми - перед словом “Sorry”- словами.
P.S. Цікава особливість: ніяк не можу звикнути що у Франції застосовують інше слово, і застосовують без кінця:
Pardon!
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 11457
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4061 раз.
- Подякували: 1513 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|