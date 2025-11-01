Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3020302130223023> Додано: Суб 01 лис, 2025 09:42 BIGor написав: До речі Амазон це якийсь позор

До речі Амазон це якийсь позор

Ну позор - не позор, але забезпечує своїм працівникам ІТ-никам достойне життя та більш, ніж достойну зарплатню.

Правда за це вимагає напружену роботу.

Я не далі місяця тому наводив тут приклади досвіду роботи наших українців саме на компанію Amazon.

Стисло:

Приклад 1. Наш українець почав працювати з компанією на умовах купи-продай. Це було років 10 тому. Зараз має окремий підрозділ під дахом Амазон, в якому на нього працює 97 (девʼяносто сім) працівників. Більшість - українці, та є офіс в одному обласному центрі. Давно не питав, але ще 3…5 років тому там було в штаті 3 співробітника із зарплатнею в 5 000$. Скільки зараз в тому офісі працівників і яка зарплатня не питав - мабуть але більше. Сам приділяю роботі не більше 3-х годин на день: сідає за MacBook, коли жінка на найновішому електричному BMW поїхала до парикмаХерши, та як я розумію контролює процеси. Працювати діти не заважають, бо тримає садівника, дві няні та повара.

Ну позор він і такий буває… солодкий та ситий…



Приклад 2. Наш українець звільнився з Amazon в травні - перейшов в більш відому компанію з дуже гарної позиції на таку ж (!) гарну позицію. На моє запитання сказав так: «на новому місці значно спокійніше працювати, немає безкінечного смикання та безкінечних «мітингів» які забирають до 80% часу».



Приклад 3. Наш українець - випускник університету в США. Працівник Amazon.

Зарплатня на рік 400 000$.

З них: 190 000$ - на рахунок в банку, 210 000 - акціями компанії з правом розпорядження на свій розсуд.

Саме в це.

І підтримую кожне слово, особливо ось ці слова:

«…кожен заробляє скільки може там де може». akurt

Де саме до цього мешкали ці жінки- важко сказать. Тим більше висновки, які вони зробили. Це показує їхній рівень культури.

Коли вони, в майбутньому, звернуться до лікарні, де чорношкіра медсестра буде брать аналіз крові, або робить укол, вони будуть вимагать Blanche-Neige?

Тримайте нас в курсі, далі буде цікавіше.

Де саме до цього мешкали ці жінки- важко сказать. Тим більше висновки, які вони зробили. Це показує їхній рівень культури.

Коли вони, в майбутньому, звернуться до лікарні, де чорношкіра медсестра буде брать аналіз крові, або робить укол, вони будуть вимагать Blanche-Neige?

Тримайте нас в курсі, далі буде цікавіше.

Чому саме автобусом. Як я вже казав, схоже це студенти на вихідні додому їдуть. Автобус прямий, а потягами потрібно їхать з пересадками. Плюс потяги скоріш за все вийдуть дорожче. Це не нашим хитродупим певним чином певними потягами по республіці Франція безкоштовно розсікать.

До речі Амазон це якийсь позор

Маю знайомих і в Фаанг і в Амазоні - що можу сказати - скоріш всього ці історії 100% фантазії.



По перше - Амазон як і будь-який Фаанг 100% відсутній в Україні.

По друге - працювати по 2-3 години в Фаанг - це точно фантазія, у них зазвичай 50-60 год робочий тиждень.

По третє - такі великі зарплати звичайно реальні - але це все доволі високий рівень - керівництво/менеджмент або якісь принципали (не флаймен) - по факту туди доходять або генії або дуже безпринципні спеціалісти які готові пожертвувати своїм здоровям/молодістью заради карєри.



Тепер підбиваємо підсумок:

- автобус FklixBus прийняв на борт в Пшемислі аж 5 (пʼять) пасажирів. Всі пасажири є жінками з України. Шкода, але лицаря Water, який так піклується за їх культуру (і мою мабуть теж) в салоні не було.

А так автобус на 60 пасажирів та на весь автобус 5 (пʼять) українок.

- автобус має перший сегмент до Французького міста Мюлуз на кордоні після Швейцарії. Автобус вийшов з Пшемисля орієнтовно о 18:00. їде з зупинками у великих містах на 5-15 хвилин: через Польщу, Словаччину, Угорщину, Німеччину, Швейцарію і далі по маршруту. По маршруту заходять та виходять словаки, угорці, німці. Вабко повірити лицарю: але всі люди білі.

Стоп! На вʼїзді в Німеччину паспортний контроль.

Далі після Німеччини - Швейцарія.

Стоп! На вʼїзді в Швейцарію паспортний контроль.

Нагадаю: лицаря вище, який би опікувався українськими жінками, немає, від лицар віртуальний. Йому немає коли: все шукає колаборантів, космополітів та людей, які не вживають мʼясо. Між тим жінки вже пережили одну ніч в автобусі. А попереду ще ніч, ну так вони собі вибрали…

Несподіванка сталася в Швейцарії і це дійсно була помітна несподіванка: саме в Цюріху в автобус зайшли не українці, не словаки, не угорці, не німці, а велика кількість чорношкірого люду.

Нагадаю: лицар Water, якого так збудила ця поїздка, сховався - бо попереду ще одна ніч в автобусі. Жінки були збентежені. В своїх Полтавах, Харковах, Дніпрах, Кременчуках та Києвах а они ніколи в житті не бачили чорношкірих людей та ще й в такій кількості. Були збентежені, що це відбулося саме в Швейцарії і про це розказали мені.



А я це питання висвітлив не для того, щоби сміливий Дон Кіхот Water питав у мене, чи перевіряв я особисто паспорти у пасажирів автобусу, а для того, щоби показати як іде життя за кордоном у емігрантів, які їдуть на заробітчанство.

Це йому і в голову не прийшло.



Ніч пройшла без ексцесів, але в напруженні.

В це важко повірити, але жінкам всю ніч не спалося - особливо під час аж двох нічних пересадок по 1,5-3 години та навіть склали вірші.

Шкода, що їх не прикривав бравий лицар вище.



Нове повідомлення від наших жінок прийшло вранці після другої ночівлі в автобусі, набитому людьми такими (цитата):

«Так, вони продовжують їхати. Чорненькі, смугленькі, косоглазенькі. Тільки біленьких бракує. Відчуваю себе незручно. Ніби в арабські Емірати потрапила»

Нашому лицарю видніше, хто, та як, та де себе відчуває.



Все як в старій приказці:

Це при тому, що я реально не все розказую. Інколи змінюю імена людей або міста подій.

Бо то конфіденційна приватна інформація. І про гроші в тому числі.

Прийде час - розкажу, а ще багато чого не на часі.

Попереду дуже важливі події в двох родинах наших ІТ-ників. Я сьогодні вів перемовини - і ще буду вести і завтра - з нашими ІТ-никами і на Гавайях, і в Сан Францисько, і в Чикаго. Про що - ще не на часі ще розказати…

Але дуже приємно, що ви привертаєте увагу до моїх дописів.

Это я знаю.

Далі буде багато чорношкірих українців, хай звикають. Чорношкірий це не нація, яку ви хочете приписать шо це обов`язково не німці зі словаками.

Нагадаю: лицар Water, якого так збудила ця поїздка, сховався - бо попереду ще одна ніч в автобусі.

Де я сховався, можна докладніше?

Жінки були збентежені. В своїх Полтавах, Харковах, Дніпрах, Кременчуках та Києвах а они ніколи в житті не бачили чорношкірих людей та ще й в такій кількості. Були збентежені, що це відбулося саме в Швейцарії і про це розказали мені.

Тануда, саме у Харкові, Дніпрі, Одесі, Києві навчалось дуже багато іноземних студентів.

показати як іде життя за кордоном у емігрантів, які їдуть на заробітчанство.

І як воно йде? Саме на заробітчанство їдуть, чи тікають від війни?

А так звісно важко замість 2 годин у літаку(за ціною скоріш за все дешевше) бовтатись 2 доби по автобусах, складаючи вірші про важку долю чорношкірих студентів, які прамують додому.

Стоп! На вʼїзді в Німеччину паспортний контроль.

Стоп! На вʼїзді в Швейцарію паспортний контроль.

Тобто, ніхто на власні очі не бачив які документи у людей, які їхали з Цюріха, але зробили висновок шо це швейцарці. Дике племя амазонок бовталось по тих автобусах.

Ніч пройшла без ексцесів, але в напруженні. В це важко повірити, але жінкам всю ніч не спалося

А вони ще ексцесів чекали?

«Так, вони продовжують їхати. Чорненькі, смугленькі, косоглазенькі. Тільки біленьких бракує. Відчуваю себе незручно.

Ачтослучілось? Так, хай звикає, у французській республіці було багато африканських колоній, люди з яких чкурнули до республіки.

