Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3020302130223023 Додано: Суб 01 лис, 2025 13:05 Сибарит написав: Вам нужно было каким-то образом себя выдать, чтобы услышать "Привет", а не, прости господи, "Хело". Вам нужно было каким-то образом себя выдать, чтобы услышать "Привет", а не, прости господи, "Хело".

Вони з великим відсотком ймовірності виділяють людей, яким можна сказать: прівєт. Вони з великим відсотком ймовірності виділяють людей, яким можна сказать: прівєт. Water Повідомлень: 3510 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лис, 2025 13:18 Вашими устами, пане Water, та мед пити. Гарні поради.

Я теж використовую літаки та давно вже не їжджу автобусами.

Але тих жінок умовити не зміг, як не старався.

При цьому ви не замислювалися, як же вони попали в Україну? Можливо на повітряній кулі?

Та просто не повірите: літаком поближче до кордону, а там автобусами та потягами.



Ваші побажання українським жінкам вести себе інакше, бути слухняними, добрими, привітними, кмітливими, економними, ласкавими, чесними, роботящими, оптимістичними, вірними, красивими, охайними та розумними передам. Вони тепер візьмуть на себе обовʼязок завжди перевіряти паспорти оточуючих.

Треба ж вам якось догодити.

Вони з великим відсотком ймовірності будуть виділяють людей, яким можна сказать: прівєт!



P.S. Прямо щойно прямо в цю мить прийшло повідомлення від однієї з пасажирок: вже дома.

Цитата:

«Все пройшло, як по маслу. Дякую.»



Важко повірити, але жінки обійшлися і без ваших порад, і без ваших запитань, і без ваших зауважень, і без ваших звинувачень, і без ваших вказівок. akurt

Повідомлень: 11458 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4061 раз. Подякували: 1513 раз. Профіль 1 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лис, 2025 13:30 akurt написав: Вони тепер візьмуть на себе обовʼязок завжди перевіряти паспорти оточуючих.

Треба ж вам якось догодити. Вони тепер візьмуть на себе обовʼязок завжди перевіряти паспорти оточуючих.Треба ж вам якось догодити.

Трішки вас процітую:

akurt написав: особисто мене, коли я бачу в руках чорношкірих людей паспорт громадянина Великої Британії, або Швейцарії, паспорт громадян цих країн реально дивує.

Завжди сам собі задаю питання - і думаю таке питання задав би кожен з цього форуму - особливо в наш трагічний час - ну як це їм так вдалося? особисто мене, коли я бачу в руках чорношкірих людей паспорт громадянина Великої Британії, або Швейцарії, паспорт громадян цих країн реально дивує.Завжди сам собі задаю питання - і думаю таке питання задав би кожен з цього форуму - особливо в наш трагічний час - ну як це їм так вдалося?

Ваше припущення, що особисто я перевіряв паспорти громадян Швейцарії є невірним: мене там не було. Але наші люди сказали, що саме в Швейцарії був паспортний контроль. Слід розуміти, що всі люди перебували в Швейцарії легально та мали паспорти.

Тобто, ніхто ніякі паспорти у очі цих людей не бачив, але зробили висновки.

Важко повірити, але жінки обійшлися і без ваших порад, і без ваших запитань, і без ваших зауважень, і без ваших звинувачень, і без ваших вказівок.

Вдалого заробітчанства.

Вони з великим відсотком ймовірності будуть виділяють людей, яким можна сказать: прівєт!

Так, це також колись прийде. Трішки вас процітую:Тобто, ніхто ніякі паспорти у очі цих людей не бачив, але зробили висновки.Вдалого заробітчанства.Так, це також колись прийде. Water Повідомлень: 3510 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лис, 2025 13:32 Обіцяю: зараз прийду з пляжу, пообідаю та почну перевіряти паспорти у всіх оточуючих.

Вже як сходити з розуму, то за прикладом та вашою вказівкою.

Кожному з перевірених буду говорити ваш девіз «прівєт»! akurt

Повідомлень: 11458 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4061 раз. Подякували: 1513 раз. Профіль 1 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лис, 2025 13:39 akurt написав: Обіцяю: зараз прийду з пляжу, пообідаю та почну

Кожному з перевірених буду говорити «прівєт»! Обіцяю: зараз прийду з пляжу, пообідаю та почнуКожному з перевірених буду говорити «прівєт»!

Смачного.

Саме у Анталії вирогідність привєта дуже велика. Смачного.Саме у Анталії вирогідність привєта дуже велика. Water Повідомлень: 3510 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 237 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3020302130223023 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Faceless