Вони з великим відсотком ймовірності виділяють людей, яким можна сказать: прівєт.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 01 лис, 2025 13:05
Додано: Суб 01 лис, 2025 13:18
Вашими устами, пане Water, та мед пити. Гарні поради.
Я теж використовую літаки та давно вже не їжджу автобусами.
Але тих жінок умовити не зміг, як не старався.
При цьому ви не замислювалися, як же вони попали в Україну? Можливо на повітряній кулі?
Та просто не повірите: літаком поближче до кордону, а там автобусами та потягами.
Ваші побажання українським жінкам вести себе інакше, бути слухняними, добрими, привітними, кмітливими, економними, ласкавими, чесними, роботящими, оптимістичними, вірними, красивими, охайними та розумними передам. Вони тепер візьмуть на себе обовʼязок завжди перевіряти паспорти оточуючих.
Треба ж вам якось догодити.
Вони з великим відсотком ймовірності будуть виділяють людей, яким можна сказать: прівєт!
P.S. Прямо щойно прямо в цю мить прийшло повідомлення від однієї з пасажирок: вже дома.
Цитата:
«Все пройшло, як по маслу. Дякую.»
Важко повірити, але жінки обійшлися і без ваших порад, і без ваших запитань, і без ваших зауважень, і без ваших звинувачень, і без ваших вказівок.
Додано: Суб 01 лис, 2025 13:30
Трішки вас процітую:
Тобто, ніхто ніякі паспорти у очі цих людей не бачив, але зробили висновки.
Вдалого заробітчанства.
Так, це також колись прийде.
Додано: Суб 01 лис, 2025 13:32
Обіцяю: зараз прийду з пляжу, пообідаю та почну перевіряти паспорти у всіх оточуючих.
Вже як сходити з розуму, то за прикладом та вашою вказівкою.
Кожному з перевірених буду говорити ваш девіз «прівєт»!
Додано: Суб 01 лис, 2025 13:39
|