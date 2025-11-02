Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3020302130223023 Додано: Суб 01 лис, 2025 13:05 Сибарит написав: Вам нужно было каким-то образом себя выдать, чтобы услышать "Привет", а не, прости господи, "Хело". Вам нужно было каким-то образом себя выдать, чтобы услышать "Привет", а не, прости господи, "Хело".

Вони з великим відсотком ймовірності виділяють людей, яким можна сказать: прівєт.

Я теж використовую літаки та давно вже не їжджу автобусами.

Але тих жінок умовити не зміг, як не старався.

При цьому ви не замислювалися, як же вони попали в Україну? Можливо на повітряній кулі?

Та просто не повірите: літаком поближче до кордону, а там автобусами та потягами.



Ваші побажання українським жінкам вести себе інакше, бути слухняними, добрими, привітними, кмітливими, економними, ласкавими, чесними, роботящими, оптимістичними, вірними, красивими, охайними та розумними передам. Вони тепер візьмуть на себе обовʼязок завжди перевіряти паспорти оточуючих.

Треба ж вам якось догодити.

Вони з великим відсотком ймовірності будуть виділяють людей, яким можна сказать: прівєт!



P.S. Прямо щойно прямо в цю мить прийшло повідомлення від однієї з пасажирок: вже дома.

Цитата:

«Все пройшло, як по маслу. Дякую.»



Важко повірити, але жінки обійшлися і без ваших порад, і без ваших запитань, і без ваших зауважень, і без ваших звинувачень, і без ваших вказівок.

Вони тепер візьмуть на себе обовʼязок завжди перевіряти паспорти оточуючих.

Треба ж вам якось догодити.

Вони тепер візьмуть на себе обовʼязок завжди перевіряти паспорти оточуючих.Треба ж вам якось догодити.

Трішки вас процітую:

akurt написав: особисто мене, коли я бачу в руках чорношкірих людей паспорт громадянина Великої Британії, або Швейцарії, паспорт громадян цих країн реально дивує.

Завжди сам собі задаю питання - і думаю таке питання задав би кожен з цього форуму - особливо в наш трагічний час - ну як це їм так вдалося? особисто мене, коли я бачу в руках чорношкірих людей паспорт громадянина Великої Британії, або Швейцарії, паспорт громадян цих країн реально дивує.Завжди сам собі задаю питання - і думаю таке питання задав би кожен з цього форуму - особливо в наш трагічний час - ну як це їм так вдалося?

Ваше припущення, що особисто я перевіряв паспорти громадян Швейцарії є невірним: мене там не було. Але наші люди сказали, що саме в Швейцарії був паспортний контроль. Слід розуміти, що всі люди перебували в Швейцарії легально та мали паспорти.

Тобто, ніхто ніякі паспорти у очі цих людей не бачив, але зробили висновки.

Важко повірити, але жінки обійшлися і без ваших порад, і без ваших запитань, і без ваших зауважень, і без ваших звинувачень, і без ваших вказівок.

Вдалого заробітчанства.

Вони з великим відсотком ймовірності будуть виділяють людей, яким можна сказать: прівєт!

Так, це також колись прийде. Трішки вас процітую:Тобто, ніхто ніякі паспорти у очі цих людей не бачив, але зробили висновки.Вдалого заробітчанства.Так, це також колись прийде.

Вже як сходити з розуму, то за прикладом та вашою вказівкою.

Кожному з перевірених буду говорити ваш девіз «прівєт»!

Обіцяю: зараз прийду з пляжу, пообідаю та почну

Кожному з перевірених буду говорити «прівєт»!

Смачного.

Смачного.

Саме у Анталії вирогідність привєта дуже велика.

Это я знаю.

Это я знаю.Мое предположение о возгласе удивления основывалось на том, что Вам нужно было каким-то образом себя выдать, чтобы услышать "Привет", а не, прости господи, "Хело".



А, это.

Это как раз понятно, акцент никуда не денешь.

Но чувак за доли секунды сориентировался.

Диалог приведен полностью, без цензуры.

А, это.Это как раз понятно, акцент никуда не денешь.Но чувак за доли секунды сориентировался.Диалог приведен полностью, без цензуры.

Вам нужно было каким-то образом себя выдать, чтобы услышать "Привет", а не, прости господи, "Хело".

Вони з великим відсотком ймовірності виділяють людей, яким можна сказать: прівєт.



Да, это правда, но именно с вероятностью.

Если в южном Бруклине с вероятностью 90% можно сказать "привет", то в центральной, обращаясь к белому, похожему на того, кому можно сказать "привет", можно обратиться к выходцу из центральной Европы или к представителю 2-го поколения иммигрантов из бсовка.

Конечно белый 50 летний чувак, не смахивающий на белого американца, скорей всего поймет привет.

Да, это правда, но именно с вероятностью.Если в южном Бруклине с вероятностью 90% можно сказать "привет", то в центральной, обращаясь к белому, похожему на того, кому можно сказать "привет", можно обратиться к выходцу из центральной Европы или к представителю 2-го поколения иммигрантов из бсовка.Конечно белый 50 летний чувак, не смахивающий на белого американца, скорей всего поймет привет.Я, кстати, как-то опростоволосился. Начал разговор на русском с женщиной лет 60, в полной уверенности ее происхождения. Оказалось, что по русски она не говорит совсем. ЕЕ предки приехали в США в 1918 году из раши.

Повідомлень: 17983 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8769 раз. Подякували: 5535 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лис, 2025 07:40



News from USA



My love waits there in San Francisco

Above the blue and windy sea

When I come home to you, San Francisco,

Your golden sun will shine for me!



Це слова відомої всім мешканцям цього міста.

Коли ти прибуваєш в це місто - а до цього в нього сторіччями прибували сотні тисяч мігрантів - тобі хочеться чимось відрізнятися від тих сотен тисяч.

Особливо, коли тобі здається, що маючи в паспорті американську візу класу L1/L2 - ти можеш все в відразу.

Наприклад, якщо одна із самих відомих фірм світу запросила саме тебе - колишнього золотого медаліста сільської школи, потім власника червоних дипломів українських національних університетів - до себе на роботу - ще й в головний офіс компанії - звісно, що здається, що всі музИки світу грають та співають саме для тебе в найкращих рестораціях міста саме цю пісню…

https://youtu.be/r6DUwMnDxEs?si=93XZ-13NYQ31uJP-



Але десь далеко від San Francisco - на пляжі Konyaaltı в Анталії - сидить під парасолькою твій дядько - брат твоєї мами - і говорить: «Ніхто не знає, що його в житті чекає».

Не спіши, треба порадитися з досвідченими людьми, чи дійсно тобі брати варто в оренду квартиру за 4000$ на місяць тільки тому, що будинок є за рогом вулиці від штаб-квартири компанії.



Справа житла - важлива справа для новачка. Не все ж жити в готелі в центрі міста, про яке співають

«The loveliness of Paris

Seems somehow sadly gay

The glory that was Rome

Is of another day

I’ve been terribly alone and forgotten in Manhattan

And I’m coming home to my city by the Bay…»



Я звʼязав між собою нашого українця, який колись - 10 років тому - прибув в США молодим українським фахівцем, маючи візи L1 для себе та L2 для жінки - з новоприбулим запрошеним на роботу українцем, який має візу L1 для себе та L2 для жінки.

Переговорили в Сан Францисько з позитивним результатом і змінили думку новоприбулого. Змусили спуститися з небес та мрій на землю.

Цікаво, що критерій зміни думки про необхідність жити по-панські був простий та чисто американський. Йому сказали так:

- Твоя базова зарплатня за рік менша ніж у мене, менша, ніж у (імʼя видалено), менше ніж у (видалено), менша ніж у (видалено) - і то з них ніхто не має думки орендувати квартиру в центрі SFO. Будь скромніше: візьми в оренду квартиру в «звичайному комʼюніті».



Ось звіти з обох сторін про перемовини. Гадаю буде цікаво зрозуміти, що таке «Еміграція» та що таке «Заробітчанство»:

Досвідчений перемовник:

- (до прямих перемовин): Нехай шукає житло, де не потрібно co-signer, ми таке рентували на початку. Зазвичай це є community. Там і security deposits невеликий. Дивно, що у нього взагалі вимагають co-signer. Або він щось знайшов у приватника, який не хоче ризикувати…

- (після прямих перемовин): Co-signer йому сказали шукати, оскільки він хоче зняти житло яке він собі не може дозволити (!!!!!!!!). Типова помилка новоприбулих. Хоче в місті та ще й в одному з найдорожчих районів ближче до офісу. $4000/міс при тому, що у нього базова зарплата нижче ніж у (Імена видалено). Це при тому, що ми люди не бідні….



(Не досвідчений перемовник, новачок в SFO, який до у того орендував одну з досить дорогих квартир в центрі однієї з столиць Європи): «Не скажу, що ваш знайомий специфічний. Дуже по справі каже. Порадив пошукати подешевше. Я думав ближче щоб хоч з транспортом не витрачатися… Машина на місяць коштує в районі 500 або навіть більше доларів. Я думав цю різницю я краще в квартиру вкладу і не витрачатимуся на дорогу».



Ех, я трохи себе лаяв вчора: спустив людину з сяючих небес на грішну землю…

Я просто згадав, як мама казали:

Еміграція, заробітчанствоNews from USAMy love waits there in San FranciscoAbove the blue and windy seaWhen I come home to you, San Francisco,Your golden sun will shine for me!Це слова відомої всім мешканцям цього міста.Коли ти прибуваєш в це місто - а до цього в нього сторіччями прибували сотні тисяч мігрантів - тобі хочеться чимось відрізнятися від тих сотен тисяч.Особливо, коли тобі здається, що маючи в паспорті американську візу класу L1/L2 - ти можеш все в відразу.Наприклад, якщо одна із самих відомих фірм світу запросила саме тебе - колишнього золотого медаліста сільської школи, потім власника червоних дипломів українських національних університетів - до себе на роботу - ще й в головний офіс компанії - звісно, що здається, що всі музИки світу грають та співають саме для тебе в найкращих рестораціях міста саме цю пісню…Але десь далеко від San Francisco - на пляжі Konyaaltı в Анталії - сидить під парасолькою твій дядько - брат твоєї мами - і говорить: «Ніхто не знає, що його в житті чекає».Не спіши, треба порадитися з досвідченими людьми, чи дійсно тобі брати варто в оренду квартиру за 4000$ на місяць тільки тому, що будинок є за рогом вулиці від штаб-квартири компанії.Справа житла - важлива справа для новачка. Не все ж жити в готелі в центрі міста, про яке співають«The loveliness of ParisSeems somehow sadly gayThe glory that was RomeIs of another dayI've been terribly alone and forgotten in ManhattanAnd I'm coming home to my city by the Bay…»Я звʼязав між собою нашого українця, який колись - 10 років тому - прибув в США молодим українським фахівцем, маючи візи L1 для себе та L2 для жінки - з новоприбулим запрошеним на роботу українцем, який має візу L1 для себе та L2 для жінки.Переговорили в Сан Францисько з позитивним результатом і змінили думку новоприбулого. Змусили спуститися з небес та мрій на землю.Цікаво, що критерій зміни думки про необхідність жити по-панські був простий та чисто американський. Йому сказали так:- Твоя базова зарплатня за рік менша ніж у мене, менша, ніж у (імʼя видалено), менше ніж у (видалено), менша ніж у (видалено) - і то з них ніхто не має думки орендувати квартиру в центрі SFO. Будь скромніше: візьми в оренду квартиру в «звичайному комʼюніті».Ось звіти з обох сторін про перемовини. Гадаю буде цікаво зрозуміти, що таке «Еміграція» та що таке «Заробітчанство»:Досвідчений перемовник:- (до прямих перемовин): Нехай шукає житло, де не потрібно co-signer, ми таке рентували на початку. Зазвичай це є community. Там і security deposits невеликий. Дивно, що у нього взагалі вимагають co-signer. Або він щось знайшов у приватника, який не хоче ризикувати…- (після прямих перемовин): Co-signer йому сказали шукати, оскільки він хоче зняти житло яке він собі не може дозволити (!!!!!!!!). Типова помилка новоприбулих. Хоче в місті та ще й в одному з найдорожчих районів ближче до офісу. $4000/міс при тому, що у нього базова зарплата нижче ніж у (Імена видалено). Це при тому, що ми люди не бідні….(Не досвідчений перемовник, новачок в SFO, який до у того орендував одну з досить дорогих квартир в центрі однієї з столиць Європи): «Не скажу, що ваш знайомий специфічний. Дуже по справі каже. Порадив пошукати подешевше. Я думав ближче щоб хоч з транспортом не витрачатися… Машина на місяць коштує в районі 500 або навіть більше доларів. Я думав цю різницю я краще в квартиру вкладу і не витрачатимуся на дорогу».Ех, я трохи себе лаяв вчора: спустив людину з сяючих небес на грішну землю…Я просто згадав, як мама казали:«Чоловік змінюється в житті, а по правді життя змінює чоловіка.»

