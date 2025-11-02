Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3021302230233024 Додано: Нед 02 лис, 2025 11:51 Спеціально для Вас: в цього хлопця (29 років) базову зарплатню визначили в сумі 200 000$ на рік.

Він ще навіть рахунки в банку не відкрив.

Цифра мені озвучена сьогодні.

Я вас прошу пану flyman’y не розказувати.

Бо він ще 2 роки поспіль буде тут писати:

«$200К» - це занадто для новачка в США. akurt

Повідомлень: 11463 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4062 раз. Подякували: 1513 раз. Профіль 1 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лис, 2025 12:48 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Спеціально для Вас: в цього хлопця (29 років) базову зарплатню визначили в сумі 200 000$ на рік. Спеціально для Вас: в цього хлопця (29 років) базову зарплатню визначили в сумі 200 000$ на рік.

Я тут решил немного посчитать чужие деньги и получилось, что ситуация с жильем не столь однозначна, если "я зарабатываю больше, но такого себе не позволяю" было единственным аргументом.

Сразу предупреждаю, что все прикидки очень грубые.

Начнем с прикидки бюджета:

После уплаты налогов на руки должно оставаться порядка 12К в месяц.

Жилье 4К, страховки 2К, питание 2К (на двоих это от пуза даже в Калифорнии), автомобиль 1К (при проживании рядом с работой хватит одного). В итоге 3К остается на развлечения и накопление. Плюс должны быть еще и бонусы. Если не ставить себе цель быстро накопить депозит на ипотеку, вполне сбалансированный бюджет.

Теперь зайдем с другой стороны. Пересчитав на часы, получим чуть более 60 в час чистыми. Если тратить на дорогу час в день, что очень оптимистично для СФ, получим порядка 1300 в месяц. Это именно та сумма, на которую получится уменьшить арендную плату, последовав совету старожилов, а есть еще материальные затраты на передвижение. Т.о, с учетом стоимости времени, изначальный вариант выгоднее.

Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9047 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6502 раз. Подякували: 21678 раз. Профіль 133 82 38 2 ВідповістиЦитата

Форумчанин року Повідомлень: 9047 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6502 раз. Подякували: 21678 раз. Профіль 133 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лис, 2025 13:13 Всі думки дуже вірні.

Тому хлопцю досвідчені люди з SFO так сказали :

«Ну если затянуть пояс потуже, то можно, но какой смысл. Люди тратят час чтобы добраться и это норм.»



Ще сказали, що він повинен враховувати і шанс звільнення з роботи, бо ситуація зараз реально неоднозначна. akurt

Додано: Нед 02 лис, 2025 13:25 Re: Еміграція, заробітчанство

К советам бывалых стоит относиться с некоторой долей настороженности, ибо люди склонны навязывать другим собственные ошибки. Пройденный кем-то путь можно повторить, скорее всего, желаемый результат будет достигнут, но далеко не факт, что этот путь оптимален.

Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9047 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6502 раз. Подякували: 21678 раз. Профіль 133 82 38 2 1 ВідповістиЦитата

Форумчанин року Повідомлень: 9047 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6502 раз. Подякували: 21678 раз. Профіль 133 82 38 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лис, 2025 13:29 Думка вірна, особливо за кордоном.

В даному випадку порадники більше, ніж надійні.

Ну і я спеціально звернув увагу на те, що люди теж заїхали з візами L1/L2. akurt

Повідомлень: 11463 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4062 раз. Подякували: 1513 раз. Профіль 1 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лис, 2025 16:59 Сибарит написав: akurt написав: Тому хлопцю досвідчені люди з SFO так сказали : Тому хлопцю досвідчені люди з SFO так сказали :

К советам бывалых стоит относиться с некоторой долей настороженности, ибо люди склонны навязывать другим собственные ошибки. Пройденный кем-то путь можно повторить, скорее всего, желаемый результат будет достигнут, но далеко не факт, что этот путь оптимален. К советам бывалых стоит относиться с некоторой долей настороженности, ибо люди склонны навязывать другим собственные ошибки. Пройденный кем-то путь можно повторить, скорее всего, желаемый результат будет достигнут, но далеко не факт, что этот путь оптимален.



"Так все делают" (С).

Если делаещь не как все да еще и добиваешься бОльшего результата нежели знакомые-советчики, которые приехали намного раньше, это может вызвать прилив желчи и порой эти знакомые начинают под видом советов давать уже совсем вредные советы.

Если-же изначально люди, дающие советы и не были настроены на дружелюбие, то излишне быстро становящиеся на ноги ньюкамеры могут стать предметом негативных действий с их стороны.

Поэтому стоит как можно меньше спрашивать советов окружающих (не факт, что они эти советы будут давать с чистыми намерениями) и не делиться своими планами и самое главное достижениями.

Правило, которым многие тут руководствуются - "иметь дружелюбные отношения, но не иметь друзей ни там где живещь ни там где работаешь".

rjkz

Повідомлень: 17984 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8770 раз. Подякували: 5536 раз. Профіль 11 6 7 1 ВідповістиЦитата

