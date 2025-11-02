|
Еміграція, заробітчанство
Додано: Нед 02 лис, 2025 11:51
Спеціально для Вас: в цього хлопця (29 років) базову зарплатню визначили в сумі 200 000$ на рік.
Він ще навіть рахунки в банку не відкрив.
Цифра мені озвучена сьогодні.
Я вас прошу пану flyman’y не розказувати.
Бо він ще 2 роки поспіль буде тут писати:
«$200К» - це занадто для новачка в США.
akurt
Повідомлень: 11463
З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4062 раз.
- Подякували: 1513 раз.
Додано: Нед 02 лис, 2025 12:48
akurt написав:
Спеціально для Вас: в цього хлопця (29 років) базову зарплатню визначили в сумі 200 000$ на рік.
Я тут решил немного посчитать чужие деньги и получилось, что ситуация с жильем не столь однозначна, если "я зарабатываю больше, но такого себе не позволяю" было единственным аргументом.
Сразу предупреждаю, что все прикидки очень грубые.
Начнем с прикидки бюджета:
После уплаты налогов на руки должно оставаться порядка 12К в месяц.
Жилье 4К, страховки 2К, питание 2К (на двоих это от пуза даже в Калифорнии), автомобиль 1К (при проживании рядом с работой хватит одного). В итоге 3К остается на развлечения и накопление. Плюс должны быть еще и бонусы. Если не ставить себе цель быстро накопить депозит на ипотеку, вполне сбалансированный бюджет.
Теперь зайдем с другой стороны. Пересчитав на часы, получим чуть более 60 в час чистыми. Если тратить на дорогу час в день, что очень оптимистично для СФ, получим порядка 1300 в месяц. Это именно та сумма, на которую получится уменьшить арендную плату, последовав совету старожилов, а есть еще материальные затраты на передвижение. Т.о, с учетом стоимости времени, изначальный вариант выгоднее.
Другое дело, что совет старожилов не выеживаться, а жить как все, может оказаться весьма полезным с точки зрения адаптации в новой стране. Ну и комфортность проживания в центре СФ вызывает некоторые сомнения, учитывая американские традиции проживания и особенности Калифорнии. Один квартал с приличными домами вполне может оказаться окружен бомжатником, и это стоит понимать совершенно буквально.
Сибарит
Форумчанин року
Повідомлень: 9048
З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6502 раз.
- Подякували: 21678 раз.
Додано: Нед 02 лис, 2025 13:13
Всі думки дуже вірні.
Тому хлопцю досвідчені люди з SFO так сказали :
«Ну если затянуть пояс потуже, то можно, но какой смысл. Люди тратят час чтобы добраться и это норм.»
Ще сказали, що він повинен враховувати і шанс звільнення з роботи, бо ситуація зараз реально неоднозначна.
akurt
Повідомлень: 11463
З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4062 раз.
- Подякували: 1513 раз.
Додано: Нед 02 лис, 2025 13:25
akurt написав:
Тому хлопцю досвідчені люди з SFO так сказали :
К советам бывалых стоит относиться с некоторой долей настороженности, ибо люди склонны навязывать другим собственные ошибки. Пройденный кем-то путь можно повторить, скорее всего, желаемый результат будет достигнут, но далеко не факт, что этот путь оптимален.
Сибарит
Форумчанин року
Повідомлень: 9048
З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6502 раз.
- Подякували: 21678 раз.
Додано: Нед 02 лис, 2025 13:29
Думка вірна, особливо за кордоном.
В даному випадку порадники більше, ніж надійні.
Ну і я спеціально звернув увагу на те, що люди теж заїхали з візами L1/L2.
akurt
Повідомлень: 11463
З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4062 раз.
- Подякували: 1513 раз.
Додано: Нед 02 лис, 2025 16:59
Сибарит написав: akurt написав:
Тому хлопцю досвідчені люди з SFO так сказали :
К советам бывалых стоит относиться с некоторой долей настороженности, ибо люди склонны навязывать другим собственные ошибки. Пройденный кем-то путь можно повторить, скорее всего, желаемый результат будет достигнут, но далеко не факт, что этот путь оптимален.
"Так все делают" (С).
Если делаещь не как все да еще и добиваешься бОльшего результата нежели знакомые-советчики, которые приехали намного раньше, это может вызвать прилив желчи и порой эти знакомые начинают под видом советов давать уже совсем вредные советы.
Если-же изначально люди, дающие советы и не были настроены на дружелюбие, то излишне быстро становящиеся на ноги ньюкамеры могут стать предметом негативных действий с их стороны.
Поэтому стоит как можно меньше спрашивать советов окружающих (не факт, что они эти советы будут давать с чистыми намерениями) и не делиться своими планами и самое главное достижениями.
Правило, которым многие тут руководствуются - "иметь дружелюбные отношения, но не иметь друзей ни там где живещь ни там где работаешь".
Еще одно правило озвучила когда-то (в начале 90-х) преподаватель Инглиша группе ньюкамеров, когда во время одного из начальных уроков, зашел "разговор за жисть" и ее спросили сколько она зарабатывает "Я вам могу рассказать все. За исключением того с кем я сплю и сколько я зарабатываю. Хотя...с кем я сплю я вам могу рассказать".
rjkz
Повідомлень: 17984
З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8770 раз.
- Подякували: 5536 раз.
Додано: Нед 02 лис, 2025 18:12
Сибарит
Начнем с прикидки бюджета:
После уплаты налогов на руки должно оставаться порядка 12К в месяц.
Американец прочитает это, как "доход домохозяйства из 2-3-х работающих"
Акурт и его последователи - как один "трудоспоспособный украинец"
Вы о ком пишете?
LEXX
Повідомлень: 302
З нами з: 11.03.14
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 33 раз.
Додано: Нед 02 лис, 2025 18:35
LEXX написав:
Американец прочитает это, как "доход домохозяйства из 2-3-х работающих"
Акурт и его последователи - как один "трудоспоспособный украинец"
Вы о ком пишете?
Сибарит написав:
питание 2К (на двоих это от пуза даже в Калифорнии),
Выбор схемы налогообложения - дело добровольное, но выбран, скорее всего будет вариант семейного дохода. Второму работать не обязательно.
Сибарит
Форумчанин року
Повідомлень: 9048
З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6502 раз.
- Подякували: 21678 раз.
Додано: Нед 02 лис, 2025 19:07
rjkz написав:
Появилось больше видео позавчерашнего наводнения:
мера Трамп ще не зняв за ксерокопією китайського паспорта?
flyman
Повідомлень: 41361
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2867 раз.
Додано: Нед 02 лис, 2025 19:11
akurt написав:
Приклад 3. Наш українець - випускник університету в США. Працівник Amazon.
Зарплатня на рік 400 000$.
З них: 190 000$ - на рахунок в банку, 210 000 - акціями компанії з правом розпорядження на свій розсуд.
Тут погоджуюсь: прямо позор якийсь. Невже не можна було замість 400 000$ на рік платити хоча б 1 400 000$ на рік.
а що ж так мало, всім відомо, що випускникам там дають зі старту $500K
flyman
Повідомлень: 41361
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2867 раз.
