RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3022302330243025
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 19:16

  Сибарит написав:
  rjkz написав:Тут вообще, приличные люди извиняются на каждом шагу.

Это я знаю.
Мое предположение о возгласе удивления основывалось на том, что Вам нужно было каким-то образом себя выдать, чтобы услышать "Привет", а не, прости господи, "Хело". :)

будьоновка, серп і молот, зірка, дубльонка, червоний піджак, галіфе, сімейні труси, курзачі, гумові галоші, ватні штани, куфайка, золотий ланцюг, металічні фікси на зубах ... мало що могло би видавати Штірліца серед Рейстагу, не вишиванка ж із тризубом
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41361
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2867 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 3022302330243025
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15182)
02.11.2025 18:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.