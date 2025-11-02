Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3022302330243025 Додано: Нед 02 лис, 2025 19:16 Сибарит написав: rjkz написав: Тут вообще, приличные люди извиняются на каждом шагу. Тут вообще, приличные люди извиняются на каждом шагу.

Это я знаю.

Мое предположение о возгласе удивления основывалось на том, что Вам нужно было каким-то образом себя выдать, чтобы услышать "Привет", а не, прости господи, "Хело".

будьоновка, серп і молот, зірка, дубльонка, червоний піджак, галіфе, сімейні труси, курзачі, гумові галоші, ватні штани, куфайка, золотий ланцюг, металічні фікси на зубах ... мало що могло би видавати Штірліца серед Рейстагу, не вишиванка ж із тризубом

Акурт и его последователи - как один "трудоспоспособный украинец"

Прикольно: таким титулом "трудоспоспособный украинец" мене ще не нагороджували.

Взагалі-то правда.

А ще цікаво: кого слід вважати "его последователями".

Якось навіть догадок не маю...

Чи дійсно є на форумі "его последоватєли"?

Прикольно: таким титулом "трудоспоспособный украинец" мене ще не нагороджували.Взагалі-то правда.А ще цікаво: кого слід вважати "его последователями".Якось навіть догадок не маю...Чи дійсно є на форумі "его последоватєли"?"Меня терзают смутные сомнения", що немає жодного.

К советам бывалых стоит относиться с некоторой долей настороженности, ибо люди склонны навязывать другим собственные ошибки. Пройденный кем-то путь можно повторить, скорее всего, желаемый результат будет достигнут, но далеко не факт, что этот путь оптимален.



"Так все делают" (С).

Если делаещь не как все да еще и добиваешься бОльшего результата нежели знакомые-советчики, которые приехали намного раньше, это может вызвать прилив желчи и порой эти знакомые начинают под видом советов давать уже совсем вредные советы.

Если-же изначально люди, дающие советы и не были настроены на дружелюбие, то излишне быстро становящиеся на ноги ньюкамеры могут стать предметом негативных действий с их стороны.

Поэтому стоит как можно меньше спрашивать советов окружающих (не факт, что они эти советы будут давать с чистыми намерениями) и не делиться своими планами и самое главное достижениями.

Правило, которым многие тут руководствуются - "иметь дружелюбные отношения, но не иметь друзей ни там где живещь ни там где работаешь".

"Так все делают" (С).Если делаещь не как все да еще и добиваешься бОльшего результата нежели знакомые-советчики, которые приехали намного раньше, это может вызвать прилив желчи и порой эти знакомые начинают под видом советов давать уже совсем вредные советы.Если-же изначально люди, дающие советы и не были настроены на дружелюбие, то излишне быстро становящиеся на ноги ньюкамеры могут стать предметом негативных действий с их стороны.Поэтому стоит как можно меньше спрашивать советов окружающих (не факт, что они эти советы будут давать с чистыми намерениями) и не делиться своими планами и самое главное достижениями.Правило, которым многие тут руководствуются - "иметь дружелюбные отношения, но не иметь друзей ни там где живещь ни там где работаешь".Еще одно правило озвучила когда-то (в начале 90-х) преподаватель Инглиша группе ньюкамеров, когда во время одного из начальных уроков, зашел "разговор за жисть" и ее спросили сколько она зарабатывает "Я вам могу рассказать все. За исключением того с кем я сплю и сколько я зарабатываю. Хотя...с кем я сплю я вам могу рассказать". Про рівень заробітків то моветон не тільки в США. Я взагалі не знаю, де нормально таке питати, може, в середовищі співробітників ЖЕКу

Дійсно, я теж чув від багатьох людей, що НАШИМ за кордоном довіряти не можна.

Все ж залежить від того, хто ці "НАШІ".



В даному випадку у новоприбулого в Сан Францисько існувала невелика зрозуміла манія величності.

Свого роду "головокружение от успехов".



Я його розумію, бо знаю того новоприбулого: в Україні він не погоджувався на щось в оренду, якщо воно вартує менше за 25 000 гривень на місяць (мова не про Київ - він в Києві ніколи не жив).

Коли став жити та працювати в одній з європейських столиць, то не погоджувався орендувати щось, дешевше за 1 500 доларів на місяць, при тому що звичайна регулярна ціна могла складати 800 - 1000 доларів.

В Україні отримував по 8 000 доларів на місяць, а коли став працювати на того самого роботодавця в Європі - значно більше.



Звісно, коли підписані контракт з сумою в 200 000 доларів на рік - манія величності знову переросла в необхідність "жити красиво". Ледве не перше, що він зробив: на ровері поїхав до знаменитого Golden Gate - хоча б подивитися на нього - це мрія мільйонів.



Теоретично він розмірковував вірно: варто жити в центрі міста за рогом від головного офісу работодавця.

Про щось схоже я якось розказував на прикладі випускника University of California (той - корінний американець): запрошений відразу після закінчення університету в головний офіс, стартова зарплатня більша за 100 000 доларів на рік (подія була в 2018), бонус в першу зарплатню 30 000, відразу взяв в оренду квартиру в 10 хв пішки від головного офісу в Seattle та ще й нове авто в кредит. Оренда квартири 1-bedroom була 2 000 доларів на місяць. Для одинака, який періодично приймає дівчат для консультацій по "Основам програмування" - нормальна ціна.

Ну погодьтеся: не старт життя - а просто вибух! Бомба!



Але є "але". США - і пан rjkz своїми дописами це яскраво показує - це не Київ і не Європа.

Тут все інше.

Та людина, яка заїхала за тими самими видами віз його реально приземлила, трохи спустила з небес на землю. На деяких питаннях акцентувала увагу, на дещо відкрила очі.

Якщо почитати допис пана Сибарит"а вище - перший варіант його роздумів з цифрами, де він доволі цікаво та доволі вірно підрахував доходи і витрати, то реальність буде трохи інша:



- якщо він відновить (якщо хочете - "утримає") в США той спосіб життя, який мав раніше, якщо він зможе жити від зарплатні до зарплатні, а відкладати річний бонус і стік (акції), то вже не погано.

- Іпотеку без статусу постійного жителя йому дадуть - а можливо і не дадуть. Тут ще велике питання. Справа втому, шо в тому регіоні старт цін на житло 3 000 000 доларів, в пригороді на південь - 1 500 000, а пригороді на північ - 4 500 000... Ну а в Сакраменто дешевше - десь 600 000 - але то ну дуже далеко...

- Має тимчасову роботу візу. Це він думає, що він "тут" (в США) назавжди, а банк на нього буде дивитися як на ризик.



Ось це тези того, що йому пояснили наші хлопці.

Яке бачите ніякої - як тут вище писали за власним досвідом - злоби і ніяких заздрощів.

Один з тих, хто з ним говорив, вже отримав громадянство США. йому немає на що заздрити.



Інший радив в першу чергу не шукати квартиру - як люблять наші люди: з плінтусами прихованого монтажу, сусальним золотом та з видом на Golden Gate Overlook, або Hawk Hill, або Alamo Square Park, а зайнятися оформленням/битвою (а це роблять юристи роботодавця!) Green card.



Я задоволений, що мій допис викликав інтерес: багато людей турбується за долю новачка в США. Думаю, що далі буде ще цікавіше: перша зарплатня, перше авто, перша комуналка, перші штрафи за паркування, перші податки, перше влаштування жінки (майже щойно оженився) на роботу...



Порадники в нього насправді нормальні. akurt

