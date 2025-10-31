Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
LEXX написав:Акурт и его последователи - как один "трудоспоспособный украинец"
Прикольно: таким титулом "трудоспоспособный украинец" мене ще не нагороджували. Взагалі-то правда. А ще цікаво: кого слід вважати "его последователями". Якось навіть догадок не маю... Чи дійсно є на форумі "его последоватєли"? "Меня терзают смутные сомнения", що немає жодного.
akurt написав:Тому хлопцю досвідчені люди з SFO так сказали :
К советам бывалых стоит относиться с некоторой долей настороженности, ибо люди склонны навязывать другим собственные ошибки. Пройденный кем-то путь можно повторить, скорее всего, желаемый результат будет достигнут, но далеко не факт, что этот путь оптимален.
"Так все делают" (С). Если делаещь не как все да еще и добиваешься бОльшего результата нежели знакомые-советчики, которые приехали намного раньше, это может вызвать прилив желчи и порой эти знакомые начинают под видом советов давать уже совсем вредные советы. Если-же изначально люди, дающие советы и не были настроены на дружелюбие, то излишне быстро становящиеся на ноги ньюкамеры могут стать предметом негативных действий с их стороны. Поэтому стоит как можно меньше спрашивать советов окружающих (не факт, что они эти советы будут давать с чистыми намерениями) и не делиться своими планами и самое главное достижениями. Правило, которым многие тут руководствуются - "иметь дружелюбные отношения, но не иметь друзей ни там где живещь ни там где работаешь". Еще одно правило озвучила когда-то (в начале 90-х) преподаватель Инглиша группе ньюкамеров, когда во время одного из начальных уроков, зашел "разговор за жисть" и ее спросили сколько она зарабатывает "Я вам могу рассказать все. За исключением того с кем я сплю и сколько я зарабатываю. Хотя...с кем я сплю я вам могу рассказать".
Про рівень заробітків то моветон не тільки в США. Я взагалі не знаю, де нормально таке питати, може, в середовищі співробітників ЖЕКу
Якщо почитати допис пана Сибарит"а вище - перший варіант його роздумів з цифрами, де він доволі цікаво та доволі вірно підрахував доходи і витрати, то реальність буде трохи інша:
- якщо він відновить (якщо хочете - "утримає") в США той спосіб життя, який мав раніше, якщо він зможе жити від зарплатні до зарплатні, а відкладати річний бонус і стік (акції), то вже не погано. - Іпотеку без статусу постійного жителя йому дадуть - а можливо і не дадуть. Тут ще велике питання. - Має тимчасову роботу візу. Це він думає, що він в США назавжди, а банк на нього буде дивитися як на ризик.
Ось це тези того, що йому пояснили наші хлопці. Яке бачите ніякої - як тут вище писали за власним досвідом - злоби і ніяких заздрощів. Один з тих, хто з ним говорив, вже отримав громадянство США. йому немає чому заздрити.
Я задоволений, що мій допис викликав інтерес: багато людей турбується за долю новачка в США.
Э, это смотря под каким углом смотреть. С этической точки зрения - да. С прагматической, работодатели могут уволить за разглашение информации как о своей так и иных сотрудников зп. Но есть еще и такой аспект, который выгоден работодателям. В отличии от своих стран, иммигранты, особенно ньюкамеры, не ориентируются в уровне доходов и зарплат. А также во многом другом. И работодателям выгодно, чтобы работники оставались в неведении как можно дольше. А вот для иммигрантов эта информация жизненно важна. А так, да. Работал чувак на простой работе, уволился, на его место взяли Ю4Юшника, зп дали на авось на 10 % ниже. Уволился, когда нашел себе подобную работу на 50% выше чем то, что ему платили. Взяли другого ю4юшника, дали вообще минималку. И если человеку быстро не подвернется что-то другое, то может застрять на низкооплачиваемой работе надолго. И, как ни печально, самая низкооплачиваемая работа может забирать много сил и если еще пытаются подрабатывать на другой низкооплачиваемой работе, то не остается ни времени ни сил ни на курсы английского ни на поиск другой работы. Поэтому моветон или нет, но в новой стране надо знать уровень зарплат за определенный уровень квалификации и знаний.
Господар Вельзевула написав:"Соціолог, професор Пшемислав Садура, у коментарі Onet попереджає: "Нелюбов до українців може перерости у щось гірше. Якщо ситуація не зміниться, можливі навіть випадки організованих лінчів".
Саме для них в цій країні виступила 31.10.2025 Директор Національної розвідки СШАТулсі Габбард (Tulsi Gabbard, the U.S. national intelligence director) та зробила - як на мене - майже сенсаційну заяву. Цитати: "...минулі втручання США призвели до марнування грошей та створили більше ворогів, ніж союзників". «Це був універсальний підхід, повалення режимів, спроби нав’язати нашу систему управління іншим, втручання в конфлікти, які ледве розуміли, і отримання більшої кількості ворогів, ніж союзників».
Колишня стратегія Америки «зміни режиму або державотворення» закінчилася за президентства Дональда Трампа, і Габбард назвала попередню практику контрпродуктивною (!) та марнотратною (!). В оригіналі: "America’s former strategy of “regime change or nation building” had ended under President Donald Trump". Джерело: https://www.washingtonpost.com/world/20 ... story.html Такі часи тепер... Інші... Зовсім інші...
В ці дні, перебуваючи в Анталії - пляжі чудові - гріх не бавитися плавання в Середземному морі - вдень до +28, вода в морі +24 - спілкуюся - і не хочеш - з багатьма людьми.
Дивні події проходять в світі...
Ось людина прожила в Бельгії, де було реально намазано вершковим маслом так ще й з вишневим варенням - але хоч повертатися в Анталію та жити за свої гроші в орендованій квартирі. За гроші короля бельгійців - Його величність Philipp Leopold Ludwig Maria - вже пожив. Гарно було отримувати прямо з рук короля: 875€ на дорослого и 240 на дитину. Але є "але": - Але цих грошей за фактом вистачає впритул на місяць і то не завжди... - Квартира, комунальні та страховки виходять 1200€... - до попереднього плюс податки та харчування... - раніше з рук ЇЇ Величності королеви Матильди багато продуктів видавали, зараз сильно скоротили і переважно прострочення.... - Ну здавалося, б танцювати можна, але на диво сумна країна: одні старі люди, молоді ніякої немає... Соціум "скис" і не існує... - а хитрий старший брат що утворив: прочитав Фінансовий форум України - там якись akurt спрогнозував "ямку" в цінах на нерухомість в певному періоді 2024 року - відлетів в Анталію та купив собі за 170 000 доларів квартиру 3+1... А я прогавив... - І мені тепер прийдеться брати в оренду... Хочу таку саму...
(Ха-ха, мудро вчора написали, що в мене є послідовники: ось! Сам виявив!) Шкода, що дезінформатори форуму спантеличили людей.
Ось цей недобельгієць що сказав вчора: - Я дивлюся зараз з квартирами тяжко, на сайті оголошень sahibindenвзагалі нічого до пуття немає в межах розумних цін... - Так зараз за 1+1 вже гилять 850 доларів - одному я дав "наводку" на 750 - наша пані здавати хоче - - так повірити не міг в таку низьку ціну...
Додав недобельгієць із сумом: - У мене брат молодший теж програміст... Зі мною в Бельгії... Теж хоче в Анталію... - Буває таке бажання у людей...
Сайт очевидно что не испанский (не испанцы делали). Походу какие-то наши или русские владельцы - я бы не связывался. Вообще нечего придумывать велосипед - находите квартиру/дом на идеалисте (4000+ объявлений), смотрите и покупаете. В Аликанте в большинстве агенств есть англоязычные сотрудники так как половина продаж приходится на иностранцев.