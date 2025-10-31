RSS
Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 19:52

  LEXX написав:Акурт и его последователи - как один "трудоспоспособный украинец"

Прикольно: таким титулом "трудоспоспособный украинец" мене ще не нагороджували.
Взагалі-то правда.
А ще цікаво: кого слід вважати "его последователями".
Якось навіть догадок не маю...
Чи дійсно є на форумі "его последоватєли"?
"Меня терзают смутные сомнения", що немає жодного.
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 19:56

rjkz написав:
  Сибарит написав:
  akurt написав:Тому хлопцю досвідчені люди з SFO так сказали :

К советам бывалых стоит относиться с некоторой долей настороженности, ибо люди склонны навязывать другим собственные ошибки. Пройденный кем-то путь можно повторить, скорее всего, желаемый результат будет достигнут, но далеко не факт, что этот путь оптимален.


"Так все делают" (С).
Если делаещь не как все да еще и добиваешься бОльшего результата нежели знакомые-советчики, которые приехали намного раньше, это может вызвать прилив желчи и порой эти знакомые начинают под видом советов давать уже совсем вредные советы.
Если-же изначально люди, дающие советы и не были настроены на дружелюбие, то излишне быстро становящиеся на ноги ньюкамеры могут стать предметом негативных действий с их стороны.
Поэтому стоит как можно меньше спрашивать советов окружающих (не факт, что они эти советы будут давать с чистыми намерениями) и не делиться своими планами и самое главное достижениями.
Правило, которым многие тут руководствуются - "иметь дружелюбные отношения, но не иметь друзей ни там где живещь ни там где работаешь".
Еще одно правило озвучила когда-то (в начале 90-х) преподаватель Инглиша группе ньюкамеров, когда во время одного из начальных уроков, зашел "разговор за жисть" и ее спросили сколько она зарабатывает "Я вам могу рассказать все. За исключением того с кем я сплю и сколько я зарабатываю. Хотя...с кем я сплю я вам могу рассказать".
Про рівень заробітків то моветон не тільки в США. Я взагалі не знаю, де нормально таке питати, може, в середовищі співробітників ЖЕКу
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 20:27

Якщо почитати допис пана Сибарит"а вище - перший варіант його роздумів з цифрами, де він доволі цікаво та доволі вірно підрахував доходи і витрати, то реальність буде трохи інша:

- якщо він відновить (якщо хочете - "утримає") в США той спосіб життя, який мав раніше, якщо він зможе жити від зарплатні до зарплатні, а відкладати річний бонус і стік (акції), то вже не погано.
- Іпотеку без статусу постійного жителя йому дадуть - а можливо і не дадуть. Тут ще велике питання.
- Має тимчасову роботу візу. Це він думає, що він в США назавжди, а банк на нього буде дивитися як на ризик.

Ось це тези того, що йому пояснили наші хлопці.
Яке бачите ніякої - як тут вище писали за власним досвідом - злоби і ніяких заздрощів.
Один з тих, хто з ним говорив, вже отримав громадянство США. йому немає чому заздрити.

Я задоволений, що мій допис викликав інтерес: багато людей турбується за долю новачка в США.
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 00:35

Э, это смотря под каким углом смотреть.
С этической точки зрения - да.
С прагматической, работодатели могут уволить за разглашение информации как о своей так и иных сотрудников зп.
Но есть еще и такой аспект, который выгоден работодателям.
В отличии от своих стран, иммигранты, особенно ньюкамеры, не ориентируются в уровне доходов и зарплат. А также во многом другом. И работодателям выгодно, чтобы работники оставались в неведении как можно дольше. А вот для иммигрантов эта информация жизненно важна.
А так, да. Работал чувак на простой работе, уволился, на его место взяли Ю4Юшника, зп дали на авось на 10 % ниже. Уволился, когда нашел себе подобную работу на 50% выше чем то, что ему платили. Взяли другого ю4юшника, дали вообще минималку. И если человеку быстро не подвернется что-то другое, то может застрять на низкооплачиваемой работе надолго. И, как ни печально, самая низкооплачиваемая работа может забирать много сил и если еще пытаются подрабатывать на другой низкооплачиваемой работе, то не остается ни времени ни сил ни на курсы английского ни на поиск другой работы.
Поэтому моветон или нет, но в новой стране надо знать уровень зарплат за определенный уровень квалификации и знаний.
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 00:41

"Соціолог, професор Пшемислав Садура, у коментарі Onet попереджає: "Нелюбов до українців може перерости у щось гірше. Якщо ситуація не зміниться, можливі навіть випадки організованих лінчів".

https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-mir/idte-na-front-banderivtsi-u-polschi-fiksuyut-trivozhne-zrostannya-antiukrainskoi-isterii.htm
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 05:44

  Господар Вельзевула написав:"Соціолог, професор Пшемислав Садура, у коментарі Onet попереджає: "Нелюбов до українців може перерости у щось гірше. Якщо ситуація не зміниться, можливі навіть випадки організованих лінчів".

https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-mir/idte-na-front-banderivtsi-u-polschi-fiksuyut-trivozhne-zrostannya-antiukrainskoi-isterii.htm

Ну так йде цілеспрямоване розпалювання ненависті до українців. Навіть спеціальні канали на Ютубі з"явились які цим тільки і займаються.
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 07:29

якась маячня - не зустрічав жодного поляка який би погано ставився до українців
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 09:22

News from Kingdom of Bahrain

Можливо хтось хоче спрогнозувати майбутнє.

Саме для них в цій країні виступила 31.10.2025 Директор Національної розвідки США Тулсі Габбард (Tulsi Gabbard, the U.S. national intelligence director) та зробила - як на мене - майже сенсаційну заяву.
Цитати:
"...минулі втручання США призвели до марнування грошей та створили більше ворогів, ніж союзників".
«Це був універсальний підхід, повалення режимів, спроби нав’язати нашу систему управління іншим, втручання в конфлікти, які ледве розуміли, і отримання більшої кількості ворогів, ніж союзників».

Колишня стратегія Америки «зміни режиму або державотворення» закінчилася за президентства Дональда Трампа, і Габбард назвала попередню практику контрпродуктивною (!) та марнотратною (!).
В оригіналі: "America’s former strategy of “regime change or nation building” had ended under President Donald Trump".
Джерело: https://www.washingtonpost.com/world/20 ... story.html
Такі часи тепер... Інші... Зовсім інші...
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 09:40

Або "Такі часи тепер... Інші... Зовсім інші..."

В ці дні, перебуваючи в Анталії - пляжі чудові - гріх не бавитися плавання в Середземному морі - вдень до +28, вода в морі +24 - спілкуюся - і не хочеш - з багатьма людьми.

Дивні події проходять в світі...

Ось людина прожила в Бельгії, де було реально намазано вершковим маслом так ще й з вишневим варенням - але хоч повертатися в Анталію та жити за свої гроші в орендованій квартирі.
За гроші короля бельгійців - Його величність Philipp Leopold Ludwig Maria - вже пожив.
Гарно було отримувати прямо з рук короля: 875€ на дорослого и 240 на дитину.
Але є "але":
- Але цих грошей за фактом вистачає впритул на місяць і то не завжди...
- Квартира, комунальні та страховки виходять 1200€...
- до попереднього плюс податки та харчування...
- раніше з рук ЇЇ Величності королеви Матильди багато продуктів видавали, зараз сильно скоротили і переважно прострочення....
- Ну здавалося, б танцювати можна, але на диво сумна країна: одні старі люди, молоді ніякої немає... Соціум "скис" і не існує...
- а хитрий старший брат що утворив: прочитав Фінансовий форум України - там якись akurt спрогнозував "ямку" в цінах на нерухомість в певному періоді 2024 року - відлетів в Анталію та купив собі за 170 000 доларів квартиру 3+1... А я прогавив...
- І мені тепер прийдеться брати в оренду... Хочу таку саму...

(Ха-ха, мудро вчора написали, що в мене є послідовники: ось! Сам виявив!)
Шкода, що дезінформатори форуму спантеличили людей.

Ось цей недобельгієць що сказав вчора:
- Я дивлюся зараз з квартирами тяжко, на сайті оголошень sahibinden взагалі нічого до пуття немає в межах розумних цін...
- Так зараз за 1+1 вже гилять 850 доларів - одному я дав "наводку" на 750 - наша пані здавати хоче - - так повірити не міг в таку низьку ціну...

Додав недобельгієць із сумом:
- У мене брат молодший теж програміст... Зі мною в Бельгії... Теж хоче в Анталію...
- Буває таке бажання у людей...
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 10:06

Скажіть а хтось купував нерухомість в Іспанії ,тому що я зараз планую купити і мені радили купити через компанію Alicante Apartments у них на сайті є цікаві пропозиції скажіть хтось чув про них чи ні? https://alicante-apartments.com/

Сайт очевидно что не испанский (не испанцы делали). Походу какие-то наши или русские владельцы - я бы не связывался. Вообще нечего придумывать велосипед - находите квартиру/дом на идеалисте (4000+ объявлений), смотрите и покупаете. В Аликанте в большинстве агенств есть англоязычные сотрудники так как половина продаж приходится на иностранцев.
