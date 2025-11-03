Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Якби я купував нерухомість в Іспанії, то спочатку передивився б всі відеоролики від нашого українця Сергія Пудайло. Прикольний товстий дядько з купою цікавої інформації. Серед іншого: як легалізувати гроші в Іспанії - розказує з подробицями. Не реклама - а корисна інформація: https://www.youtube.com/@Serhiipudailoe ... B1a/shorts Є багато його роликів в Фейсбук.
Господар Вельзевула написав:"Соціолог, професор Пшемислав Садура, у коментарі Onet попереджає: "Нелюбов до українців може перерости у щось гірше. Якщо ситуація не зміниться, можливі навіть випадки організованих лінчів".
Ну так йде цілеспрямоване розпалювання ненависті до українців. Навіть спеціальні канали на Ютубі з"явились які цим тільки і займаються.
якась маячня - не зустрічав жодного поляка який би погано ставився до українців
Теж не стикався, звичайно маргінали і бомжі всюди є. По одному випаку зі статті читав - поляк який напав на українку в Варшаві - присів реально на пів-року тюрми (це вам не Україна де за таке відпускають). Але РФ вкладає дуже багато грошей в свої польські партії - тому це все буде продовжуватись.
akurt написав:Ось людина прожила в Бельгії, де було реально намазано вершковим маслом так ще й з вишневим варенням - але хоч повертатися в Анталію та жити за свої гроші в орендованій квартирі. За гроші короля бельгійців - Його величність Philipp Leopold Ludwig Maria - вже пожив. Гарно було отримувати прямо з рук короля: 875€ на дорослого и 240 на дитину. Але є "але": - Але цих грошей за фактом вистачає впритул на місяць і то не завжди... - Квартира, комунальні та страховки виходять 1200€... - до попереднього плюс податки та харчування... - раніше з рук ЇЇ Величності королеви Матильди багато продуктів видавали, зараз сильно скоротили і переважно прострочення.... - Ну здавалося, б танцювати можна, але на диво сумна країна: одні старі люди, молоді ніякої немає... Соціум "скис" і не існує... - а хитрий старший брат що утворив: прочитав Фінансовий форум України - там якись akurt спрогнозував "ямку" в цінах на нерухомість в певному періоді 2024 року - відлетів в Анталію та купив собі за 170 000 доларів квартиру 3+1... А я прогавив... - І мені тепер прийдеться брати в оренду... Хочу таку саму...
Щось я наших людей не розумію - Бельгія дала прихисток цьому програмісту (легальність проживання) + 1100 Євро в місяць + продукти - сумна і пагана. Турція - не дала нічого з перелічного - класна країна! (не в обіду Турції).
Ну і до речі, ці 1100 Євро щомісяця в клювику приносять нашому біженцю не королева Бельгії, а одні старі люди, молоді ніякої немає... "скисший" соціум
slonomag написав:Сайт очевидно что не испанский (не испанцы делали). Походу какие-то наши или русские владельцы - я бы не связывался. Вообще нечего придумывать велосипед - находите квартиру/дом на идеалисте (4000+ объявлений), смотрите и покупаете. В Аликанте в большинстве агенств есть англоязычные сотрудники так как половина продаж приходится на иностранцев.
кстаті, про іспанських мальчіков взлядом дєвочєк із бСССР
Пане BIGor’e! Я сам здивований, але передав все слово в слово.
Щось схоже я чув в десь 2 роки тому: наш пан, Німеччина, якесь село, все безкоштовне, мішок грошей від Уряду Німеччини, дитина в школі: а життя немає зовсім від слова @зовсвм@. Сказав, що він на своєму авто розміром щ піраміду Щеопса (марку я забув) по селу не може їздити, то не зручно: німці щовечора перестануть приносити то нові кросівки, то нов гірськолижне оьоаднання, то ковбек. Ще й дитина о 12:00 дня якусь там кульки запускала в повітря - так хитрі німці викликали поліцію, бо дин на в цей час повинна була бути в школі. Сказав; життя там немає, буду виїжджати.
