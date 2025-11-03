Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Кількість заяв, поданих на найпопулярнішу ІТ-спеціальність — «Комп’ютерні науки» — знизилась на 14%. На другу за популярністю — «Інженерію програмного забезпечення» — на 13%. Ще більше впала кількість заяв на «Комп’ютерну інженерію» — на 25%. Помітно знизилась кількість заяв на «Електроніку, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніку»: —12%.
Bolt написав:Ну так йде цілеспрямоване розпалювання ненависті до українців. Навіть спеціальні канали на Ютубі з"явились які цим тільки і займаються.
Пф! Канали! Тут ціла партія є, основною метою якої є розпалювання ненависті. 99% їхніх комунікацій на тему "які українці погані". 1% комунікацій на тему "він не крав пательню, просто не помітив, що не просканувалося". Для тих, хто не в курсі, поясню. Кілька днів тому один з цих ярих українофобів був затриманий в краковській ІКЕА, коли виносив неоплачений товар. Пояснював тим, що замислився і не помітив, як на касі самообслуговування не зісканував пательню, сервіз і ще там щось (разом десь на 400 злотих). На наступний матч пропоную українським вболювальникам підготувати банер "IKEA - pamiętaMY".
Bolt, як ІТшечка в малого?
Та, як далі в танчики рубається.Але сказав, що контингент набагато простіше ніж минулого року. Менше всяких 200 бальних задротів. Ніби, якісь там лаби робить. Короче відпишусь по результатам першої сесії(історію вчить той же препод, що минулого року тож перезарахує) Короче дивлюсь на то все , так продовження дитячого садка. Добре буде, якщо дружині би вдалося потім його запхати до себе на роботу. Все ж такі держ контор то є держ контора, може так швидко ШІ їх не позамінюють, як поиватники.
akurt написав:Ось людина прожила в Бельгії, де було реально намазано вершковим маслом так ще й з вишневим варенням - але хоч повертатися в Анталію та жити за свої гроші в орендованій квартирі. За гроші короля бельгійців - Його величність Philipp Leopold Ludwig Maria - вже пожив. Гарно було отримувати прямо з рук короля: 875€ на дорослого и 240 на дитину. Але є "але": - Але цих грошей за фактом вистачає впритул на місяць і то не завжди... - Квартира, комунальні та страховки виходять 1200€... - до попереднього плюс податки та харчування... - раніше з рук ЇЇ Величності королеви Матильди багато продуктів видавали, зараз сильно скоротили і переважно прострочення.... - Ну здавалося, б танцювати можна, але на диво сумна країна: одні старі люди, молоді ніякої немає... Соціум "скис" і не існує... - а хитрий старший брат що утворив: прочитав Фінансовий форум України - там якись akurt спрогнозував "ямку" в цінах на нерухомість в певному періоді 2024 року - відлетів в Анталію та купив собі за 170 000 доларів квартиру 3+1... А я прогавив... - І мені тепер прийдеться брати в оренду... Хочу таку саму...
Щось я наших людей не розумію - Бельгія дала прихисток цьому програмісту (легальність проживання) + 1100 Євро в місяць + продукти - сумна і пагана. Турція - не дала нічого з перелічного - класна країна! (не в обіду Турції).
Ну і до речі, ці 1100 Євро щомісяця в клювику приносять нашому біженцю не королева Бельгії, а одні старі люди, молоді ніякої немає... "скисший" соціум
Якщо два товаріСЧа-програмєра у Бєльгії отримувли соціальну допомогу і не повідомили соціальну службу шо вони працюють, то... У випадку якщо соціалка дізнається, виплати змусять повернуть, оштрафують не виключено ще й заборону на в`їзд до ЄС впаяють.
Якщо танчики подобаються, то хай йде сюди https://wargaming.com/en/careers/ вони нормально капусту рубають на задротах, хоча контора трохи з "гнільцою" (білорашка), але як казав Веспасін, гроші не пахнуть.
В іншому випадку в голову буде приходити стара приказка: «Лечиться даром - все равно, что лечиться даром!» Із деякими сучасними змінами: в першому та шостому словах перші дві літери - заміна на одну букву «у». При цьому мова йде не про хабарі для викладачів. Не дай Боже, не подумайте, мова про інше. За моїм досвідом та моєю інформацією НЕ варто вчитися в якомусь закладі, який в списку хоч на 1 пункт нижче цифри 250.