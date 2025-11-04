RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3025302630273028
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 12:02

  fox767676 написав:Хватит гнать, даже ваш племянник с мифическими 10к учился в провинциальной львивской политехнике или католическом, которые и близко не топ 250
в ИТ сууществует обширнешейшая сеть сертификаций всех направлений, уровнекй и вендоров включая Google, Microsoft, Amazon. Они перекрывают большую часть аттестации компетенций

Ну, «обширнейшая сеть», і що з того? Яка така користь?
Ну перекривають, і що з того?
Когут теж перекриває більшу частину курей в курятнику, і що вам з того?

Мій племінник ніколи не жив у Львові і ніколи не вчився у Львівській політехніці.
Що ж це ви так збудилися, що он аж всі співробітники синагоги збудилися, кинувши танцювати Хава Нагіла?

Що тут неприродного, гіпер сексуального або неправедного в тому, що я рекомендував подивитися на рейтинги навчальних закладів в світі? Це звичайні статистичні дані. Ідея в тому, що в наш важкий час освіта в рейтингових вишах може надати більше шансів в житті. Це неприродна думка?
Якщо там поставити фільтр по країнам, то можна побачити і виші України, в тому числі і Львівську політехніку.
Краще розкажіть - я гадаю ви в тому фахівець - як ось це може вплинути на працевлаштування учасників форуму в разі еміграції з метою заробітчанства:
«… сеть сертификаций всех направлений, уровнекй и вендоров включая Google, Microsoft, Amazon».
Розкажіть. Цікаво.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 04 лис, 2025 14:25, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11474
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4063 раз.
Подякували: 1513 раз.
 
Профіль
 
1
2
6
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 12:34

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Але РФ вкладає дуже багато грошей в свої польські партії - тому це все буде продовжуватись.
Нічого вони не вкладають. Максимум проплачують замовні статейки про те як поляки українців ненавидять, щоб шефу на стіл покласти і відзвітувати за витрачені мільярди. Якщо б кацапи щось вміли окрім розкрадати свій бюджет - то стояли б вже біля Франківська
2587715
Аватар користувача
 
Повідомлень: 271
З нами з: 25.12.23
Подякував: 9 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 14:45

https://youtu.be/utuvZsR6ix8?si=IPJOt5HofAV31_jq
42 млн піндосів не отримає фудстемпів. Чому в Україні такого немає, одна сумнівна Є-підтримка ?!
Bolt
 
Повідомлень: 3697
З нами з: 09.11.17
Подякував: 23 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 14:50

  2587715 написав:Нічого вони не вкладають. Максимум проплачують замовні статейки про те як поляки українців ненавидять, щоб шефу на стіл покласти і відзвітувати за витрачені мільярди. Якщо б кацапи щось вміли окрім розкрадати свій бюджет - то стояли б вже біля Франківська

Звідки така впевненість? Для рашки натовп збуджених польських фермерів та болєлів, який блокує кордони та аеропорт у Жешуві, був би дуже корисним. До найближчих виборів ще 2 роки, а конфедерасти щодня вже по кілька вбросів постять. Чого б це така активність була?
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3811
З нами з: 26.02.18
Подякував: 707 раз.
Подякували: 623 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 3025302630273028
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15193)
04.11.2025 15:11
Ринок ОВДП (10021)
04.11.2025 15:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.