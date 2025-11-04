Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
fox767676 написав:Хватит гнать, даже ваш племянник с мифическими 10к учился в провинциальной львивской политехнике или католическом, которые и близко не топ 250 в ИТ сууществует обширнешейшая сеть сертификаций всех направлений, уровнекй и вендоров включая Google, Microsoft, Amazon. Они перекрывают большую часть аттестации компетенций
Ну, «обширнейшая сеть», і що з того? Яка така користь? Ну перекривають, і що з того? Когут теж перекриває більшу частину курей в курятнику, і що вам з того?
Мій племінник ніколи не жив у Львові і ніколи не вчився у Львівській політехніці. Що ж це ви так збудилися, що он аж всі співробітники синагоги збудилися, кинувши танцювати Хава Нагіла?
Що тут неприродного, гіпер сексуального або неправедного в тому, що я рекомендував подивитися на рейтинги навчальних закладів в світі? Це звичайні статистичні дані. Ідея в тому, що в наш важкий час освіта в рейтингових вишах може надати більше шансів в житті. Це неприродна думка? Якщо там поставити фільтр по країнам, то можна побачити і виші України, в тому числі і Львівську політехніку. Краще розкажіть - я гадаю ви в тому фахівець - як ось це може вплинути на працевлаштування учасників форуму в разі еміграції з метою заробітчанства: «… сеть сертификаций всех направлений, уровнекй и вендоров включая Google, Microsoft, Amazon». Розкажіть. Цікаво.
BIGor написав:Але РФ вкладає дуже багато грошей в свої польські партії - тому це все буде продовжуватись.
Нічого вони не вкладають. Максимум проплачують замовні статейки про те як поляки українців ненавидять, щоб шефу на стіл покласти і відзвітувати за витрачені мільярди. Якщо б кацапи щось вміли окрім розкрадати свій бюджет - то стояли б вже біля Франківська
2587715 написав:Нічого вони не вкладають. Максимум проплачують замовні статейки про те як поляки українців ненавидять, щоб шефу на стіл покласти і відзвітувати за витрачені мільярди. Якщо б кацапи щось вміли окрім розкрадати свій бюджет - то стояли б вже біля Франківська
Звідки така впевненість? Для рашки натовп збуджених польських фермерів та болєлів, який блокує кордони та аеропорт у Жешуві, був би дуже корисним. До найближчих виборів ще 2 роки, а конфедерасти щодня вже по кілька вбросів постять. Чого б це така активність була?
Gastarbaiter написав:Звідки така впевненість? Для рашки натовп збуджених польських фермерів та болєлів, який блокує кордони та аеропорт у Жешуві, був би дуже корисним. До найближчих виборів ще 2 роки, а конфедерасти щодня вже по кілька вбросів постять. Чого б це така активність була?
Де там ви ту активність бачили? Пострибали перед камерами з плакатами та розійшлися - от і вся активність
4 листопада президент Дональд Трамп заявив, що федеральні отримувачі продовольчих талонів не будуть виплачуватися, доки уряд не відновить роботу, оскільки коаліція позивачів закликала суддю вжити заходів.
Підтримка учасників Програми додаткової продовольчої допомоги (SNAP) «буде надаватися лише тоді, коли ліворадикальні демократи відкриють роботу уряду, що вони можуть легко зробити, а не раніше!» – написав Трамп на Truth Social.
Саме цікаве в оприлюднених цифрах - ось не повірите: 42 мільйони людей в США отримували безкоштовне дармове харчування.
Р.S. Я не знаю нікого, хто би отримував в США це безкоштовне харчування, але вірю, що так воно і є. Бо родина племінниці в Канаді за півтора року перебування фактично жодного разу не робила закупи в супермаркеті - це при тому, що величезний холодильник забитий харчами дармовими (!), а молодший син перетворився на Василя з базару у Винниці, де торгують знаменитими вінницьким салом. Пика скоро луцне, бо рот не закривається…. Прямо як у приказці: «Люди — не татари, дадуть хліба і сметани!»