RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3026302730283029
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 10:05

Його перемогу передбачали ще тиждень тому.
https://www.theepochtimes.com/us/nyc-ma ... T%2FvR4%3D

Він НЕ міг НЕ перемогти: "Мамдані балотувався на платформі міських продуктових магазинів, безкоштовних автобусів, заморожування орендної плати для орендарів зі стабільним рівнем доходу, безкоштовного догляду за дітьми, мінімальної заробітної плати в розмірі 30 доларів на годину до 2030 року, податку на тих, хто заробляє понад 1 мільйон доларів на рік, та департаменту громадської безпеки.
Він також виступає за «захист Нью-Йорка від Трампа» за допомогою таких заходів, як зміцнення статусу Нью-Йорка як притулку для нелегальних іммігрантів."

Класика: "Кохання приходить і йде, а їсти хочеться завжди!"

Зверніть увагу на виділене жирними шрифтом: яка родина в New York не має в своєму складі мігранта, а тут кандидат обіцяє захистити...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11475
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4063 раз.
Подякували: 1513 раз.
 
Профіль
 
1
2
6
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 10:43

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Мамдані балотувався на платформі міських продуктових магазинів, безкоштовних автобусів, заморожування орендної плати для орендарів зі стабільним рівнем доходу, безкоштовного догляду за дітьми, мінімальної заробітної плати в розмірі 30 доларів на годину до 2030 року

Cовок не зміг побудувати комунізм за 74 роки, а тут угандієць зробить з Нью-Йорку рай на Землі за 5 років! Я вже біжу купляти білет на пароход до Нью-Йорку. Який там сайт з нерухомістью - щоб приглядіти собі хорошу квартирку для сквотингу? :mrgreen:
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10284
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1482 раз.
Подякували: 1893 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 10:50

  BIGor написав:
  akurt написав:Мамдані балотувався на платформі міських продуктових магазинів, безкоштовних автобусів, заморожування орендної плати для орендарів зі стабільним рівнем доходу, безкоштовного догляду за дітьми, мінімальної заробітної плати в розмірі 30 доларів на годину до 2030 року

Cовок не зміг побудувати комунізм за 74 роки, а тут угандієць зробить з Нью-Йорку рай на Землі за 5 років! Я вже біжу купляти білет на пароход до Нью-Йорку. Який там сайт з нерухомістью - щоб приглядіти собі хорошу квартирку для сквотингу? :mrgreen:

Помоэму то какая то прокладка как и у нас с верховнымголовнокомандувачем
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4053
З нами з: 23.05.14
Подякував: 624 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 3026302730283029
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim_ і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2722)
05.11.2025 10:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.