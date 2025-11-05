Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Він НЕ міг НЕ перемогти: "Мамдані балотувався на платформі міських продуктових магазинів, безкоштовних автобусів, заморожування орендної плати для орендарів зі стабільним рівнем доходу, безкоштовного догляду за дітьми, мінімальної заробітної плати в розмірі 30 доларів на годину до 2030 року, податку на тих, хто заробляє понад 1 мільйон доларів на рік, та департаменту громадської безпеки.

Він також виступає за «захист Нью-Йорка від Трампа» за допомогою таких заходів, як зміцнення статусу Нью-Йорка як притулку для нелегальних іммігрантів."



Класика: "Кохання приходить і йде, а їсти хочеться завжди!"



Повідомлень: 11475 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4063 раз. Подякували: 1513 раз. Профіль 1 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лис, 2025 10:43 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Мамдані балотувався на платформі міських продуктових магазинів, безкоштовних автобусів, заморожування орендної плати для орендарів зі стабільним рівнем доходу, безкоштовного догляду за дітьми, мінімальної заробітної плати в розмірі 30 доларів на годину до 2030 року Мамдані балотувався на платформі міських продуктових магазинів, безкоштовних автобусів, заморожування орендної плати для орендарів зі стабільним рівнем доходу, безкоштовного догляду за дітьми, мінімальної заробітної плати в розмірі 30 доларів на годину до 2030 року

Cовок не зміг побудувати комунізм за 74 роки, а тут угандієць зробить з Нью-Йорку рай на Землі за 5 років! Я вже біжу купляти білет на пароход до Нью-Йорку. Який там сайт з нерухомістью - щоб приглядіти собі хорошу квартирку для сквотингу? Cовок не зміг побудувати комунізм за 74 роки, а тут угандієць зробить з Нью-Йорку рай на Землі за 5 років! Я вже біжу купляти білет на пароход до Нью-Йорку. Який там сайт з нерухомістью - щоб приглядіти собі хорошу квартирку для сквотингу? BIGor

Повідомлень: 10284 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1482 раз. Подякували: 1893 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лис, 2025 10:50 BIGor написав: akurt написав: Мамдані балотувався на платформі міських продуктових магазинів, безкоштовних автобусів, заморожування орендної плати для орендарів зі стабільним рівнем доходу, безкоштовного догляду за дітьми, мінімальної заробітної плати в розмірі 30 доларів на годину до 2030 року Мамдані балотувався на платформі міських продуктових магазинів, безкоштовних автобусів, заморожування орендної плати для орендарів зі стабільним рівнем доходу, безкоштовного догляду за дітьми, мінімальної заробітної плати в розмірі 30 доларів на годину до 2030 року

Cовок не зміг побудувати комунізм за 74 роки, а тут угандієць зробить з Нью-Йорку рай на Землі за 5 років! Я вже біжу купляти білет на пароход до Нью-Йорку. Який там сайт з нерухомістью - щоб приглядіти собі хорошу квартирку для сквотингу? Cовок не зміг побудувати комунізм за 74 роки, а тут угандієць зробить з Нью-Йорку рай на Землі за 5 років! Я вже біжу купляти білет на пароход до Нью-Йорку. Який там сайт з нерухомістью - щоб приглядіти собі хорошу квартирку для сквотингу?

Помоэму то какая то прокладка как и у нас с верховнымголовнокомандувачем Помоэму то какая то прокладка как и у нас с верховнымголовнокомандувачем Vadim_

