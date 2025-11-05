Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3026302730283029 Додано: Сер 05 лис, 2025 10:05

https://www.theepochtimes.com/us/nyc-ma ... T%2FvR4%3D



Він НЕ міг НЕ перемогти: "Мамдані балотувався на платформі міських продуктових магазинів, безкоштовних автобусів, заморожування орендної плати для орендарів зі стабільним рівнем доходу, безкоштовного догляду за дітьми, мінімальної заробітної плати в розмірі 30 доларів на годину до 2030 року, податку на тих, хто заробляє понад 1 мільйон доларів на рік, та департаменту громадської безпеки.

Він також виступає за «захист Нью-Йорка від Трампа» за допомогою таких заходів, як зміцнення статусу Нью-Йорка як притулку для нелегальних іммігрантів."



Класика: "Кохання приходить і йде, а їсти хочеться завжди!"



Зверніть увагу на виділене жирними шрифтом: яка родина в New York не має в своєму складі мігранта, а тут кандидат обіцяє захистити... Його перемогу передбачали ще тиждень тому.Він НЕ міг НЕ перемогти: "Мамдані балотувався на платформібезкоштовних автобусів,зі стабільним рівнем доходу, безкоштовного догляду за дітьми,до 2030 року, податку на тих, хто заробляє понад 1 мільйон доларів на рік, та департаменту громадської безпеки.Він також виступає за «захист Нью-Йорка від Трампа» за допомогою таких заходів, як зміцнення статусу Нью-Йорка якКласика: "Кохання приходить і йде, а їсти хочеться завжди!"Зверніть увагу на виділене жирними шрифтом: яка родина в New York не має в своєму складі мігранта, а тут кандидат обіцяє захистити... akurt

Повідомлень: 11477 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4063 раз. Подякували: 1513 раз. Профіль 1 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лис, 2025 10:43 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Мамдані балотувався на платформі міських продуктових магазинів, безкоштовних автобусів, заморожування орендної плати для орендарів зі стабільним рівнем доходу, безкоштовного догляду за дітьми, мінімальної заробітної плати в розмірі 30 доларів на годину до 2030 року Мамдані балотувався на платформі міських продуктових магазинів, безкоштовних автобусів, заморожування орендної плати для орендарів зі стабільним рівнем доходу, безкоштовного догляду за дітьми, мінімальної заробітної плати в розмірі 30 доларів на годину до 2030 року

Cовок не зміг побудувати комунізм за 74 роки, а тут угандієць зробить з Нью-Йорку рай на Землі за 5 років! Я вже біжу купляти білет на пароход до Нью-Йорку. Який там сайт з нерухомістью - щоб приглядіти собі хорошу квартирку для сквотингу? Cовок не зміг побудувати комунізм за 74 роки, а тут угандієць зробить з Нью-Йорку рай на Землі за 5 років! Я вже біжу купляти білет на пароход до Нью-Йорку. Який там сайт з нерухомістью - щоб приглядіти собі хорошу квартирку для сквотингу? BIGor

Повідомлень: 10285 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1483 раз. Подякували: 1893 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лис, 2025 10:50 BIGor написав: akurt написав: Мамдані балотувався на платформі міських продуктових магазинів, безкоштовних автобусів, заморожування орендної плати для орендарів зі стабільним рівнем доходу, безкоштовного догляду за дітьми, мінімальної заробітної плати в розмірі 30 доларів на годину до 2030 року Мамдані балотувався на платформі міських продуктових магазинів, безкоштовних автобусів, заморожування орендної плати для орендарів зі стабільним рівнем доходу, безкоштовного догляду за дітьми, мінімальної заробітної плати в розмірі 30 доларів на годину до 2030 року

Cовок не зміг побудувати комунізм за 74 роки, а тут угандієць зробить з Нью-Йорку рай на Землі за 5 років! Я вже біжу купляти білет на пароход до Нью-Йорку. Який там сайт з нерухомістью - щоб приглядіти собі хорошу квартирку для сквотингу? Cовок не зміг побудувати комунізм за 74 роки, а тут угандієць зробить з Нью-Йорку рай на Землі за 5 років! Я вже біжу купляти білет на пароход до Нью-Йорку. Який там сайт з нерухомістью - щоб приглядіти собі хорошу квартирку для сквотингу?

Помоэму то какая то прокладка как и у нас с верховнымголовнокомандувачем Помоэму то какая то прокладка как и у нас с верховнымголовнокомандувачем Vadim_

Повідомлень: 4065 З нами з: 23.05.14 Подякував: 624 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лис, 2025 11:06 Пана rjkz сьогодні чекає сУрьйозне випробування.

Не далі тижня тому він серед білого дня з факелом на цій гілці шукав отих, як його…

Аж забув назву: «ксенофоби».



Сьогодні «киівська гілка» перевантажена ненавистю до «ісламістів», які - як можна зрозуміти - на жаль захопили не Київ, а New York.

Так що почекаємо, що він напише про ксенофобії на київській гілці, якій він дуже не чужий.



Ну а поки для довідки з Вікіпедії:

Зохран Мамдані народився Кампале, Уганда. Його батько — Махмуд Мамдані, індійсько-угандійський професор, який спеціалізується на колоніалізмі та постколоніальних дослідженнях, викладає у Колумбійському університеті. Мати - Міра Наїр, індійсько-американська кінорежисер.

З віку 7 років мешкає в США. Тобто останні 27 років. Класичний громадяни країни емігрантів.

Класичний. Справжній. Розумний після закінчення Bowdoin College — приватний университет в місті Брансуік, штат Мен, США. Востаннє редагувалось akurt в Сер 05 лис, 2025 12:52, всього редагувалось 3 разів. akurt

Повідомлень: 11477 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4063 раз. Подякували: 1513 раз. Профіль 1 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лис, 2025 11:16 rjkz написав: Еще одно правило озвучила когда-то (в начале 90-х) преподаватель Инглиша группе ньюкамеров, когда во время одного из начальных уроков, зашел "разговор за жисть" и ее спросили сколько она зарабатывает "Я вам могу рассказать все. За исключением того с кем я сплю и сколько я зарабатываю. Хотя...с кем я сплю я вам могу рассказать". Еще одно правило озвучила когда-то (в начале 90-х) преподаватель Инглиша группе ньюкамеров, когда во время одного из начальных уроков, зашел "разговор за жисть" и ее спросили сколько она зарабатывает "Я вам могу рассказать все. За исключением того с кем я сплю и сколько я зарабатываю. Хотя...с кем я сплю я вам могу рассказать".

Про особисті кордони - згода, про не ділитись досягненнями і планами - згода, але не щодо зп.

По заробітній платі є спеціально роздутий ореол таємничості довкола зп, щоб людина на такій же посаді, з таким же досвідом і задачами раптом не взнала, що може отримувати більше, і не почала задавати незручні для власника бізнесу питання.



Тільки подається це під соусом "особисті кордони". Булшіт. Це все - видумки капіталістів.



І мова саме про ТАКУ Ж роботу, ТАКИЙ ЖЕ досвід і ТАКІ Ж задачі. Мова не про те, що новачок прийшов і почав заявляти, що дайте мені зп топа. Ні. Мова про те, що адекватна людина адекватно визначає свій робочий рівень і може його порівнювати з колєгами. Так от, якщо порівняти і зп, то будуть питання. От капіталісти і забороняють своїм кріпакам балакать про зп, наче це щось священне. А це не священне, це - просто ще один метод збільшення прибутку шляхом пригноблення незручних питань.



Faceless написав: Про рівень заробітків то моветон не тільки в США. Я взагалі не знаю, де нормально таке питати, може, в середовищі співробітників ЖЕКу Про рівень заробітків то моветон не тільки в США. Я взагалі не знаю, де нормально таке питати, може, в середовищі співробітників ЖЕКу

Вище описав причину.





Bolt написав: Короче дивлюсь на то все , так продовження дитячого садка. Добре буде, якщо дружині би вдалося потім його запхати до себе на роботу. Все ж такі держ контор то є держ контора, може так швидко ШІ їх не позамінюють, як поиватники. Короче дивлюсь на то все , так продовження дитячого садка. Добре буде, якщо дружині би вдалося потім його запхати до себе на роботу. Все ж такі держ контор то є держ контора, може так швидко ШІ їх не позамінюють, як поиватники.



Ех, жаль, що вам свого часу дружина не дала зробити пинок під зад цьому ясільнику. Був би може почав якусь користь суспільству приносити, аніж сидіти на шиї у батьків і платників податків. Про особисті кордони - згода, про не ділитись досягненнями і планами - згода, але не щодо зп.По заробітній платі є спеціально роздутий ореол таємничості довкола зп, щоб людина на такій же посаді, з таким же досвідом і задачами раптом не взнала, що може отримувати більше, і не почала задавати незручні для власника бізнесу питання.Тільки подається це під соусом "особисті кордони". Булшіт. Це все - видумки капіталістів.І мова саме про ТАКУ Ж роботу, ТАКИЙ ЖЕ досвід і ТАКІ Ж задачі. Мова не про те, що новачок прийшов і почав заявляти, що дайте мені зп топа. Ні. Мова про те, що адекватна людина адекватно визначає свій робочий рівень і може його порівнювати з колєгами. Так от, якщо порівняти і зп, то будуть питання. От капіталісти і забороняють своїм кріпакам балакать про зп, наче це щось священне. А це не священне, це - просто ще один метод збільшення прибутку шляхом пригноблення незручних питань.Вище описав причину.Ех, жаль, що вам свого часу дружина не дала зробити пинок під зад цьому ясільнику. Був би може почав якусь користь суспільству приносити, аніж сидіти на шиї у батьків і платників податків. Востаннє редагувалось won в Сер 05 лис, 2025 11:24, всього редагувалось 1 раз. won Повідомлень: 142 З нами з: 15.05.24 Подякував: 274 раз. Подякували: 15 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лис, 2025 15:10 won написав: rjkz написав: Еще одно правило озвучила когда-то (в начале 90-х) преподаватель Инглиша группе ньюкамеров, когда во время одного из начальных уроков, зашел "разговор за жисть" и ее спросили сколько она зарабатывает "Я вам могу рассказать все. За исключением того с кем я сплю и сколько я зарабатываю. Хотя...с кем я сплю я вам могу рассказать". Еще одно правило озвучила когда-то (в начале 90-х) преподаватель Инглиша группе ньюкамеров, когда во время одного из начальных уроков, зашел "разговор за жисть" и ее спросили сколько она зарабатывает "Я вам могу рассказать все. За исключением того с кем я сплю и сколько я зарабатываю. Хотя...с кем я сплю я вам могу рассказать".

Про особисті кордони - згода, про не ділитись досягненнями і планами - згода, але не щодо зп.

По заробітній платі є спеціально роздутий ореол таємничості довкола зп, щоб людина на такій же посаді, з таким же досвідом і задачами раптом не взнала, що може отримувати більше, і не почала задавати незручні для власника бізнесу питання.



Тільки подається це під соусом "особисті кордони". Булшіт. Це все - видумки капіталістів.



І мова саме про ТАКУ Ж роботу, ТАКИЙ ЖЕ досвід і ТАКІ Ж задачі. Мова не про те, що новачок прийшов і почав заявляти, що дайте мені зп топа. Ні. Мова про те, що адекватна людина адекватно визначає свій робочий рівень і може його порівнювати з колєгами. Так от, якщо порівняти і зп, то будуть питання. От капіталісти і забороняють своїм кріпакам балакать про зп, наче це щось священне. А це не священне, це - просто ще один метод збільшення прибутку шляхом пригноблення незручних питань.



Faceless написав: Про рівень заробітків то моветон не тільки в США. Я взагалі не знаю, де нормально таке питати, може, в середовищі співробітників ЖЕКу Про рівень заробітків то моветон не тільки в США. Я взагалі не знаю, де нормально таке питати, може, в середовищі співробітників ЖЕКу

Вище описав причину.





Bolt написав: Короче дивлюсь на то все , так продовження дитячого садка. Добре буде, якщо дружині би вдалося потім його запхати до себе на роботу. Все ж такі держ контор то є держ контора, може так швидко ШІ їх не позамінюють, як поиватники. Короче дивлюсь на то все , так продовження дитячого садка. Добре буде, якщо дружині би вдалося потім його запхати до себе на роботу. Все ж такі держ контор то є держ контора, може так швидко ШІ їх не позамінюють, як поиватники.



Ех, жаль, що вам свого часу дружина не дала зробити пинок під зад цьому ясільнику. Був би може почав якусь користь суспільству приносити, аніж сидіти на шиї у батьків і платників податків. Про особисті кордони - згода, про не ділитись досягненнями і планами - згода, але не щодо зп.По заробітній платі є спеціально роздутий ореол таємничості довкола зп, щоб людина на такій же посаді, з таким же досвідом і задачами раптом не взнала, що може отримувати більше, і не почала задавати незручні для власника бізнесу питання.Тільки подається це під соусом "особисті кордони". Булшіт. Це все - видумки капіталістів.І мова саме про ТАКУ Ж роботу, ТАКИЙ ЖЕ досвід і ТАКІ Ж задачі. Мова не про те, що новачок прийшов і почав заявляти, що дайте мені зп топа. Ні. Мова про те, що адекватна людина адекватно визначає свій робочий рівень і може його порівнювати з колєгами. Так от, якщо порівняти і зп, то будуть питання. От капіталісти і забороняють своїм кріпакам балакать про зп, наче це щось священне. А це не священне, це - просто ще один метод збільшення прибутку шляхом пригноблення незручних питань.Вище описав причину.Ех, жаль, що вам свого часу дружина не дала зробити пинок під зад цьому ясільнику. Був би може почав якусь користь суспільству приносити, аніж сидіти на шиї у батьків і платників податків.

Щоб далеко не ходити. Дружина працює в дерконторі. Там ще одна тітка у відділі і начальниця. Ну і ось недавно дружина з тою співробітницжю сидять, зайшла зам директора і дає дружині, підписану службову де начальниця собі і тій другій тітці виписала премії по 5 кг.І то дружина би побачила, але начальниця взяла відпустку на декілька днів, а так вона сама підписані службові забирає.

А та друга тітка то бачила. 😏



Міні теж шкода, що не тільки не дасть люлей тому оболтусу, але і мені заважає. Але при тому старшу доньку ганяє.

Мені теж шкода, що нетільки мама Щоб далеко не ходити. Дружина працює в дерконторі. Там ще одна тітка у відділі і начальниця. Ну і ось недавно дружина з тою співробітницжю сидять, зайшла зам директора і дає дружині, підписану службову де начальниця собі і тій другій тітці виписала премії по 5 кг.І то дружина би побачила, але начальниця взяла відпустку на декілька днів, а так вона сама підписані службові забирає.А та друга тітка то бачила. 😏Міні теж шкода, що не тільки не дасть люлей тому оболтусу, але і мені заважає. Але при тому старшу доньку ганяє.Мені теж шкода, що нетільки мама Bolt Повідомлень: 3699 З нами з: 09.11.17 Подякував: 23 раз. Подякували: 282 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лис, 2025 18:19 BIGor написав: В НЙ вибрали нового мера-комуніста з Уганди, ісламіст, підтримує Пластиліну. Чекаємо подробиць від Колі.

https://glavcom.ua/world/world-politics ... 86801.html В НЙ вибрали нового мера-комуніста з Уганди, ісламіст, підтримує Пластиліну. Чекаємо подробиць від Колі.



А какие нужны подробности?

Могу прокомментировать.

1. Раскручивание фейков о "бедных голодающих и геноциидирующихся пластилинцах" внесло свою лепту в неокрепшие умы нйской молодежи.

2. Политика Трампа кроме крайне правых вызывает у устальных, мягко говоря, много вопросов, а некоторых вводит в ступор. Дальше включается закон Ньютона, который как помниться, утверждает, что сила действия равна силе противодействия.

В нескоторых штатах были выборы губернаторов и там победили демократы.

В частности в прилегающем НДж.

Допускаю, что в случае другой личности на должности Президента, например, Ники Хейли, выбор был-бы не столь радикальный.

3. Чисто технологически на мамдани сыграл респ Слива, которых просто распорошил голоса, которые проголосовали-бы против мамдани. Многие из тех, кто понимал, что расклад проигрышный, не пошел на выборы и просто не проголосовал. В случае противостояния Куомо-мамдани, результат был-бы другой.

4. Политика Трампа на поддержку исключительно крупного бизнеса, привела к проблемам с безработицей, закрытию мелких бизнесов и полной неопределеннностью у большинства семей среднего класса.

5. Шатдаун отразился на самых необеспеченных. Миллионы людей, из которых очень значительная часть живет в НЙ, оказались под угрозой отмены или уменьшения или задержек их социальных бенефитов. Но они имеют право голоса. Трамп обвиняет во всем демократов, но на самом деле все понимают, что он просто пытается в своей манере их сломать о колено. Те не поддались шантажу и наступил шатдаун. Трамп быкует и вот результат.

6. Республикански или центристски настроенные люди уезжали из НЙ со времен ковида. Много уехало. И это тоже повлияло на результат. Сейчас уедет еще больше. И преимущество демократтов вырастет. А какие нужны подробности?Могу прокомментировать.1. Раскручивание фейков о "бедных голодающих и геноциидирующихся пластилинцах" внесло свою лепту в неокрепшие умы нйской молодежи.2. Политика Трампа кроме крайне правых вызывает у устальных, мягко говоря, много вопросов, а некоторых вводит в ступор. Дальше включается закон Ньютона, который как помниться, утверждает, что сила действия равна силе противодействия.В нескоторых штатах были выборы губернаторов и там победили демократы.В частности в прилегающем НДж.Допускаю, что в случае другой личности на должности Президента, например, Ники Хейли, выбор был-бы не столь радикальный.3. Чисто технологически на мамдани сыграл респ Слива, которых просто распорошил голоса, которые проголосовали-бы против мамдани. Многие из тех, кто понимал, что расклад проигрышный, не пошел на выборы и просто не проголосовал. В случае противостояния Куомо-мамдани, результат был-бы другой.4. Политика Трампа на поддержку исключительно крупного бизнеса, привела к проблемам с безработицей, закрытию мелких бизнесов и полной неопределеннностью у большинства семей среднего класса.5. Шатдаун отразился на самых необеспеченных. Миллионы людей, из которых очень значительная часть живет в НЙ, оказались под угрозой отмены или уменьшения или задержек их социальных бенефитов. Но они имеют право голоса. Трамп обвиняет во всем демократов, но на самом деле все понимают, что он просто пытается в своей манере их сломать о колено. Те не поддались шантажу и наступил шатдаун. Трамп быкует и вот результат.6. Республикански или центристски настроенные люди уезжали из НЙ со времен ковида. Много уехало. И это тоже повлияло на результат. Сейчас уедет еще больше. И преимущество демократтов вырастет. rjkz

Повідомлень: 17986 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8770 раз. Подякували: 5535 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лис, 2025 18:23 Re: Еміграція, заробітчанство won написав: Про особисті кордони - згода, про не ділитись досягненнями і планами - згода, але не щодо зп.

По заробітній платі є спеціально роздутий ореол таємничості довкола зп, щоб людина на такій же посаді, з таким же досвідом і задачами раптом не взнала, що може отримувати більше, і не почала задавати незручні для власника бізнесу питання.



Тільки подається це під соусом "особисті кордони". Булшіт. Це все - видумки капіталістів.



І мова саме про ТАКУ Ж роботу, ТАКИЙ ЖЕ досвід і ТАКІ Ж задачі. Мова не про те, що новачок прийшов і почав заявляти, що дайте мені зп топа. Ні. Мова про те, що адекватна людина адекватно визначає свій робочий рівень і може його порівнювати з колєгами. Так от, якщо порівняти і зп, то будуть питання. От капіталісти і забороняють своїм кріпакам балакать про зп, наче це щось священне. А це не священне, це - просто ще один метод збільшення прибутку шляхом пригноблення незручних питань.



Faceless написав: Про рівень заробітків то моветон не тільки в США. Я взагалі не знаю, де нормально таке питати, може, в середовищі співробітників ЖЕКу Про рівень заробітків то моветон не тільки в США. Я взагалі не знаю, де нормально таке питати, може, в середовищі співробітників ЖЕКу

Вище описав причину.

Про особисті кордони - згода, про не ділитись досягненнями і планами - згода, але не щодо зп.По заробітній платі є спеціально роздутий ореол таємничості довкола зп, щоб людина на такій же посаді, з таким же досвідом і задачами раптом не взнала, що може отримувати більше, і не почала задавати незручні для власника бізнесу питання.Тільки подається це під соусом "особисті кордони". Булшіт. Це все - видумки капіталістів.І мова саме про ТАКУ Ж роботу, ТАКИЙ ЖЕ досвід і ТАКІ Ж задачі. Мова не про те, що новачок прийшов і почав заявляти, що дайте мені зп топа. Ні. Мова про те, що адекватна людина адекватно визначає свій робочий рівень і може його порівнювати з колєгами. Так от, якщо порівняти і зп, то будуть питання. От капіталісти і забороняють своїм кріпакам балакать про зп, наче це щось священне. А це не священне, це - просто ще один метод збільшення прибутку шляхом пригноблення незручних питань.Вище описав причину.

Думка звісно має право на існування, але я не про заборони розголошення зі сторони роботодавця.

Патякати наліво і направо про рівень своїх доходів, як на мене, те саме, що про особисте життя. Давати комусь приводи чи для зловтіхи чи для заздрості, давати привід любителям рахувати чужі гроші до непроханих порад.

Щодо доступності інформації для інших людей для обʼєктивної оцінки своєї "вартості" краще мабуть мати анонімізовані агреговані дані, всяку статистику, огляди, сервіси тиму гласдор і т п. Плюс по відкритим позиціям має бути можливість самостійно зробити висновки щодо рівня ЗП, які готові пропонувати.

При цьому, коли робота вимагає якої не якої кваліфікації, це завжди додає певну нестандартність, і "така ж посада, такий ж досвід і задачі" стає діапазоном, який тим ширше, чим вища кваліфікація може бути потрібна. Це у вантажника можна просто стандартизувати роботу, а там, де треба нестандартне мислення, оригінальність, комбінацію софт і хард скілів ефективність людини на одній посаді з формально одним набором посадових інструкцій може відрізнятися в рази, і відповідно нормально, що і ЗП також Думка звісно має право на існування, але я не про заборони розголошення зі сторони роботодавця.Патякати наліво і направо про рівень своїх доходів, як на мене, те саме, що про особисте життя. Давати комусь приводи чи для зловтіхи чи для заздрості, давати привід любителям рахувати чужі гроші до непроханих порад.Щодо доступності інформації для інших людей для обʼєктивної оцінки своєї "вартості" краще мабуть мати анонімізовані агреговані дані, всяку статистику, огляди, сервіси тиму гласдор і т п. Плюс по відкритим позиціям має бути можливість самостійно зробити висновки щодо рівня ЗП, які готові пропонувати.При цьому, коли робота вимагає якої не якої кваліфікації, це завжди додає певну нестандартність, і "така ж посада, такий ж досвід і задачі" стає діапазоном, який тим ширше, чим вища кваліфікація може бути потрібна. Це у вантажника можна просто стандартизувати роботу, а там, де треба нестандартне мислення, оригінальність, комбінацію софт і хард скілів ефективність людини на одній посаді з формально одним набором посадових інструкцій може відрізнятися в рази, і відповідно нормально, що і ЗП також Faceless

Модератор Повідомлень: 36895 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1499 раз. Подякували: 8263 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лис, 2025 19:51 Цікавий кваліфікований розумний аналіз від rjkz.

Гадаю всім все зрозуміло: взялися - як і обіцяли - за внутрішню політику та перестали роздавати гроші наліво і направо невідомо куди в невідомо навіщо.

Позавчора президент оголосив, що поставлено на паузу практику роздачі талонів на безкоштовне харчування для 42 000 000 (!!!) «малозабезпечених».

Відучора в одному з маленьких штатів, де всього 1,7 мільйона населення, позбавили права на дармові смаколики у вигляді курки, яловичини, кролика, сирів та вершків 32 000 дармоїдів.

Закон про кінець «дармовщинки» діє і інші штати вже починають виконувати.



Цікаве відбулося сьогодні: зазвичай багата до безтями Каліфорнія є фортецею демократів.

Фортецею?

Угу. Ініціював президент відміну практики дивного голосування поштою. Хто там що куди надсилав в яких таких конвертах: перевірити неможливо.



Для нас все це є цінним тільки одним: зрозуміти, чому припинили підтримку України.

Їм не до того…

Ось що важливо! Робимо висновки.

Саме так: робимо висновки. akurt

Повідомлень: 11477 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4063 раз. Подякували: 1513 раз. Профіль 1 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лис, 2025 19:57 rjkz написав: BIGor написав: В НЙ вибрали нового мера-комуніста з Уганди, ісламіст, підтримує Пластиліну. Чекаємо подробиць від Колі.

https://glavcom.ua/world/world-politics ... 86801.html В НЙ вибрали нового мера-комуніста з Уганди, ісламіст, підтримує Пластиліну. Чекаємо подробиць від Колі.



А какие нужны подробности?

Могу прокомментировать.

1. Раскручивание фейков о "бедных голодающих и геноциидирующихся пластилинцах" внесло свою лепту в неокрепшие умы нйской молодежи.

2. Политика Трампа кроме крайне правых вызывает у устальных, мягко говоря, много вопросов, а некоторых вводит в ступор. Дальше включается закон Ньютона, который как помниться, утверждает, что сила действия равна силе противодействия.

В нескоторых штатах были выборы губернаторов и там победили демократы.

В частности в прилегающем НДж.

Допускаю, что в случае другой личности на должности Президента, например, Ники Хейли, выбор был-бы не столь радикальный.

3. Чисто технологически на мамдани сыграл респ Слива, которых просто распорошил голоса, которые проголосовали-бы против мамдани. Многие из тех, кто понимал, что расклад проигрышный, не пошел на выборы и просто не проголосовал. В случае противостояния Куомо-мамдани, результат был-бы другой.

4. Политика Трампа на поддержку исключительно крупного бизнеса, привела к проблемам с безработицей, закрытию мелких бизнесов и полной неопределеннностью у большинства семей среднего класса.

5. Шатдаун отразился на самых необеспеченных. Миллионы людей, из которых очень значительная часть живет в НЙ, оказались под угрозой отмены или уменьшения или задержек их социальных бенефитов. Но они имеют право голоса. Трамп обвиняет во всем демократов, но на самом деле все понимают, что он просто пытается в своей манере их сломать о колено. Те не поддались шантажу и наступил шатдаун. Трамп быкует и вот результат.

6. Республикански или центристски настроенные люди уезжали из НЙ со времен ковида. Много уехало. И это тоже повлияло на результат. Сейчас уедет еще больше. И преимущество демократтов вырастет. А какие нужны подробности?Могу прокомментировать.1. Раскручивание фейков о "бедных голодающих и геноциидирующихся пластилинцах" внесло свою лепту в неокрепшие умы нйской молодежи.2. Политика Трампа кроме крайне правых вызывает у устальных, мягко говоря, много вопросов, а некоторых вводит в ступор. Дальше включается закон Ньютона, который как помниться, утверждает, что сила действия равна силе противодействия.В нескоторых штатах были выборы губернаторов и там победили демократы.В частности в прилегающем НДж.Допускаю, что в случае другой личности на должности Президента, например, Ники Хейли, выбор был-бы не столь радикальный.3. Чисто технологически на мамдани сыграл респ Слива, которых просто распорошил голоса, которые проголосовали-бы против мамдани. Многие из тех, кто понимал, что расклад проигрышный, не пошел на выборы и просто не проголосовал. В случае противостояния Куомо-мамдани, результат был-бы другой.4. Политика Трампа на поддержку исключительно крупного бизнеса, привела к проблемам с безработицей, закрытию мелких бизнесов и полной неопределеннностью у большинства семей среднего класса.5. Шатдаун отразился на самых необеспеченных. Миллионы людей, из которых очень значительная часть живет в НЙ, оказались под угрозой отмены или уменьшения или задержек их социальных бенефитов. Но они имеют право голоса. Трамп обвиняет во всем демократов, но на самом деле все понимают, что он просто пытается в своей манере их сломать о колено. Те не поддались шантажу и наступил шатдаун. Трамп быкует и вот результат.6. Республикански или центристски настроенные люди уезжали из НЙ со времен ковида. Много уехало. И это тоже повлияло на результат. Сейчас уедет еще больше. И преимущество демократтов вырастет.

Если пакароче і не демократически ввп вас послал , на*** Если пакароче і не демократически ввп вас послал , на*** Vadim_

Повідомлень: 4065 З нами з: 23.05.14 Подякував: 624 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3026302730283029 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Vadim_ і 2 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор