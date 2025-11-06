|
Еміграція, заробітчанство
Додано: Чет 06 лис, 2025 18:57
На диво точна та правильна статья.
Я помітив дві помилки:
- University of California, Berkeley (державний, Каліфорнія). Університет не є державним, він приватний. Досить солідний. Я був в ньому 2 рази у справах. Додав би, що для вступ в цей університет мало бажання заплатити вказані гроші: дуже селективній відбір. Здається якийсь спадковий принц з Європи закінчував.
- при тому, що вірно вказані діапазони вартості навчання, нижня межа як правило вказана не точно. По цьому не акцентовано увагу на тому, що ціна навчання розрізняється для мешканців даного штату та для не мешканців, в тому числі іноземців.
А це досить важливо.
Бо є університети, де вартість навчання може складати - для мешканців штату - всього 4000$ на рік.
Вірно вказані дотичні витрати на утримання студента: харчування та страховка.
Не сказано, шо є приємні пільги для українських студентів - я особисто знаю випадки, коли надають можливість вчитися за цінами, як для мешканців штату. Або безкоштовно.
Про ті пільги, що вказано, краще не мріяти: там такий на них конкурс серед студентів - американців, що не втовпишся.
Я особисто готував для одного студента пакет документів як для такого що вніс певний внесок в наукову роботу - навіть видано книжку англійською у співавторстві - ніяк не вплинуло.
А в цілому стаття мені сподобалася.
Рекомендую.
P.S. З цікавістю споглядаю за досвідом вступу доні одного українця в Гарвард. Як виявилося, є навіть якісь підготовчі курси. Цікаво, чим закінчиться, бо дівчина хороша, але в одному з львівських ліцеїв вчитися не виходило в неї. Хоча батьки платили як за всіх бездарів - по 5000€ за рік.
Плюс дідусь щодня возив туди і назад на дорогому авто десь за 30 чи 40 км.
akurt
- Повідомлень: 11479
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4063 раз.
- Подякували: 1513 раз.
1
2
6
Додано: Чет 06 лис, 2025 19:50
Дороге - це Citroen чи Peugeot дізельне та на ручці?
барабашов
- Повідомлень: 5480
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 363 раз.
Додано: Чет 06 лис, 2025 19:59
барабашов написав:
Дороге - це Citroen чи Peugeot дізельне та на ручці?
Не пробовали а знаете ?, дизел PSA одни из лучших , на айсин конечно комфортнее
Vadim_
- Заблокований
- Повідомлень: 4078
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 624 раз.
- Подякували: 510 раз.
Додано: Чет 06 лис, 2025 20:19
барабашов написав:
Дороге - це Citroen чи Peugeot дізельне та на ручці?
CADILLAC Escalade-V
Water
- Повідомлень: 3529
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 238 раз.
Додано: Чет 06 лис, 2025 20:22
Vadim_ написав:
на айсин конечно комфортнее
Чому не ZF?
Water
- Повідомлень: 3529
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 238 раз.
Додано: Чет 06 лис, 2025 20:33
Water написав: Vadim_ написав:
на айсин конечно комфортнее
Чому не ZF?
Проїдь на eCVT (electronic Continuously Variable Transmission), яка працює в парі з 2.0-літровим бензиновим двигуном Atkinson cycle та електромотором.
Тип коробки: eCVT (електромеханічна планетарна передача, без класичних зчеплень і фрикційних пакетів).
Принцип роботи: поєднує планетарний редуктор і два електромотори, які разом із ДВЗ створюють варіативне передатне число без перемикань передач.
Тобто немає традиційних передач або гідротрансформатора — усе відбувається плавно через розподіл моменту між ДВЗ і електромоторами.
І замість ручки перемикання - кнопки на торпеді))
Hotab
- Повідомлень: 17042
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2529 раз.
5
4
4
Додано: Чет 06 лис, 2025 21:45
Машины это новые бусы с зеркальцами за которые господа в пробковых шлемах выкупают у туземцев их реальные ценности. Практического смысла в дорогой машине нет. Практический смысл есть в красивом доме с видом на море. Но обладатели дорогих машин часто пренебрегают своим жильем
2587715
- Повідомлень: 273
- З нами з: 25.12.23
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 8 раз.
Додано: Чет 06 лис, 2025 22:12
Hotab написав:
Проїдь на eCVT (electronic Continuously Variable Transmission), яка працює в парі з 2.0-літровим бензиновим двигуном Atkinson cycle та електромотором.
Для пилота, который привык к запаздывания реакции машины на управляющее воздействие, езда на вариаторе действительно может стать наслаждением 😁
Я к этому приспособиться не смог.
Сибарит
- Повідомлень: 9063
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6502 раз.
- Подякували: 21680 раз.
134
82
38
2
Додано: Чет 06 лис, 2025 22:17
2587715 написав:
Машины это новые бусы с зеркальцами за которые господа в пробковых шлемах выкупают у туземцев их реальные ценности. Практического смысла в дорогой машине нет. Практический смысл есть в красивом доме с видом на море. Но обладатели дорогих машин часто пренебрегают своим жильем
Если строить дом с видом на море без риска быть смытым, через некоторое время вид на море обязательно будет перекрыт новым красивым домом. Климатические недостатки, связанные с жизнью на побережье, это не исправит.
Такой же фетиш, как и дорогая машина, только ещё дороже.
Сибарит
- Повідомлень: 9063
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6502 раз.
- Подякували: 21680 раз.
134
82
38
2
Додано: Чет 06 лис, 2025 22:29
Сибарит написав: Hotab написав:
Проїдь на eCVT (electronic Continuously Variable Transmission), яка працює в парі з 2.0-літровим бензиновим двигуном Atkinson cycle та електромотором.
Для пилота, который привык к запаздывания реакции машины на управляющее воздействие, езда на вариаторе действительно может стать наслаждением 😁
Я к этому приспособиться не смог.
До этого была механика)
Езда в Киеве на механике - это взрыв мозга .
Езда как на детских машинках на аттракционах , в киевской тянучке - просто кайф)) .
Кстати, не знаю на чем ездили вы, но гибрид с его э. моторами хорошо снизу подхватывает , я не вижу задержки в реакции на управляющее воздействие. Как акселератора, так и остроты руля )
Штучний мозок ось що каже:
у класичних варіаторах (CVT) дійсно є відчуття затримки реакції на педаль газу, так званий rubber band effect — коли двигун “реве”, а машина розганяється із запізненням.
Але у гібридного двигуна з eCVT ситуація зовсім інша — попри назву “варіатор”, його принцип роботи суттєво відрізняється від класичного ремінного чи ланцюгового CVT.
Ось у чому різниця 👇
⸻
⚙️ Як працює eCVT
Це не ремінна коробка. У ній стоїть планетарний редуктор (power-split device), який об’єднує:
• бензиновий двигун (2.0 Atkinson),
• головний електромотор (MG2),
• генератор/другий електромотор (MG1).
Цей механізм розподіляє крутний момент між двигуном і електромоторами — без ременів, конусів чи фрикційних зчеплень.
Передатне число змінюється електронно, через баланс обертів ДВЗ та електромоторів.
⸻
⚡ Тому реакція на газ зовсім інша
• З місця: електромотор одразу видає максимальний момент, тому старт миттєвий і плавний — жодної “затримки”, яку відчувають на звичайних CVT.
• При розгоні: якщо натиснути різко, ДВЗ підключається із затримкою у долі секунди, але це не механічна затримка коробки, а логіка енергоменеджменту — система вирішує, чи достатньо тяги з електрики, чи треба підключати бензиновий двигун.
• При русі в місті: через постійний електродопоміжний момент авто реагує навіть швидше, ніж з автоматом із гідротрансформатором.
Hotab
- Повідомлень: 17042
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2529 раз.
