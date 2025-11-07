Когда-то давно ездил и не особо страдал. Потом перешёл на автомат
Хороший гидротрансформатор позволяет не знать, на какой передаче едешь.
|
|
|
Прочитав про двигатели в составе редуктора, Я было решил, что ИИ спятил.
Попытался разобраться, что это за зверь, но за маркетингом до техники не пробиться. Сложилось впечатление, что маркетологи использовали слегка модернизированное обозначения типа коробки передач, чтобы обозначить полное отсутствие какого-либо механизма изменения передаточного числа.
Похоже, это старый добрый последовательный гибрид, хорошо себя зарекомендовавший на БелАЗах.
Схема имеет право на жизнь, но обман отвращает.
Похоже, спятил не ИИ.
Нет, это не последовательный гибрид, хотя так может показаться с первого взгляда. Принципиальное отличие между ними в том, что поток мощности в последовательном гибриде целиком проходит через электрическую часть, а в eCVT происходит распределение потока между механическим и электрическим путями передачи. Например, может 80% потока мощности передаваться механически от двигателя к колёсам, а ещё 20% добавляться от электродвигателя. Или наоборот, мощность от ДВС распределяется как 20% на вращение колёс, а 80% на генератор и заряд аккумулятора. Передаточное число в обычном понимании здесь вообще не применимо, так как имеется как минимум три точки приложения крутящего момента (первичный вал ДВС, электродвигатель/генератор и вторичный вал). Разумеется, их скорости вращения и нагрузка тоже связаны между собой и определяются конструкцией, только эта связь более сложная, чем простое передаточное отношение обычного редуктора с одним входом и одним выходом. Даже у обычого ременного CVT есть передаточное число в конкретный момент времени, хотя оно может со временем изменяться, но в eCVT при одном и том же соотношении скоростей вращения первичного и вторичного валов может совершенно всё по-разному происходить внутри. Это как раз не маркетинг, а очень годное техническое решение.
M-Audio
Згоден.
І двигун з циклом аткінсона туди гармонічно вливається. Електромотори нівелюють його мінуси (які є в порівнянні з циклом Отто), зате його переваги розкриваються тут.
А потом этому всему приходит, как дядька в видео говорит. 😺
С чем?
Со стандартным рекламным текстом без единой технической подробности?
Я должен верить на слово продавцам машин, которые утверждают, что это гениальное изобретение?
Нашел упоминание вскользь принципа действия. В правдивости не очень уверен, как и в эффективности.
В связи с этим возник вопрос: какой у Вас расход на скорости 150 и как он изменяется по мере исчерпания заряда батареи?
Сибарит
Я не міряв витрату на 150, але якщо питання в контексті, що на шосе витрата буде така ж (чи більша) як у негібрида, то знов ні.
Ви все-таки не зрозуміли, як працює логіка цієї системи і як досягається економія.
Але зараз у мене нема часу розписувати, час йти до газотурбінних двигунів 😅😅
Логику я понимаю. Я пытаюсь понять физику, которую, создаётся впечатление, все пытаются оставить за кадром.
Мне интересен расход не просто трассовый, а расход в режиме, в котором мощности электромотора гарантированно не хватит. Причем после того, как закончится заряд батареи. Т.е. такой режим, когда действительно придется постоянно передавать момент непосредственно от ДВС.
Еміграція, заробітчанство
News from Türkiye
Як ми вже зрозуміли, бути фахівцем в двигунах автівок дуже приємно. Мене особисто не бентежать ніякі варіанти коробок зміни передач - хоч автомати сучасні «на кнопках», хоч автівки з ручним перемиканням, які в Україні вважаються «вчорашнім днем», а в США - навпаки: «це круто! Сам керуєш автівкою!»
Ну, як ми вже всі знаємо, на іншому боці Земної кулі «все не так» і треба телепнів «вчити та вчити».
В той же час вважаю більшим мистецтвом вміти бути емігрантом та вміти жити «по-емігрантські».
Ось дивіться: Туреччина прийняла рішення змусити всіх українців, які заїхали в країну на власних авто після 24.02.2022, вивезти ці авто до 31.12.2025. Це повʼязано з тим, що вже пройшли всі терміни перебування автівок іноземної реєстрації, які були завезені - згідно з Митним кодексом країни - з «туристичною метою» без (!) розмитнення (!) та жодних платежів (!) на 2 роки.
Звісно, 2 роки вже давно пройшли, митниця раніше українцям кожні 6 місяців продовжувала перебування на чергові 6 місяців, але вже заявила, що чергового продовження не буде у звʼязку з тим, що невідомо, коли закінчиться війна.
Так і написали в офіційному документі: «оскільки невідомо, коли закінчиться війна».
Для наших українців це жорсткий удар «нижче ременя»: в наступні 2 місяця треба вивезти авто в …
Дійсно, а куди вивезти авто? І хто вивезе? Частина власників або працює, або сидить з дітьми, або / будучі власниками - не вміють керувати.
Відразу оживилися ті, хто переганяють авто за гроші. «Кому війна - а кому мати рідна». Наприклад, за перегон авто з Анталії в Івано-Франківськ вже озвучують ціну в «1500$ плюс бензин».
В певну пастку попали ті, хто в Україні накупився автівок, пригнаних із США: як виявилося, запасних частин до них немає ні в Туреччині, ні в Європі: замовляють зараз в США з майбутнім розмитненням за 100% митної вартості.
А автівки «не на ходу».
В той же час інша частина українців кинулася отримувати на автівки української реєстрації турецькі номери. Там все не так просто: процедуру «умовного розмитнення» можуть пройти тільки українські студенти, українські пенсіонери та українці, які мають робочу візу.
Процедура цікава: вноситься депозит в сумі розмитнення, який повертається в разі остаточного вивезення авто. Не просто тимчасового виїзду за кордон - а в разі здачі автономерів Туреччини та вивезенні авто за кордон.
Реально: депозит в доларах. Наприклад, людині вчора прийшла відповідь з Анкари: депозит за авто Mitsubishi Lancer 2005 становить 3750$. Якщо врахувати, що це реальний депозит, то не так вже і багато: заморозити на рахунку 3750$, щоби не мати проблем з авто. Що цікаво, в разі якщо таку процедуру пройшов, то маєш на руках 2 комплекти автономерів та 2 Технічних паспорти. Особливо цікаво мандрувати Європою; на нейтральній смузі сам міняєш номери і ось як в опері «Запорожець за Дунаєм» ти вже не українець, а турок, або навпаки: вже не турок, а українець…
Ще цікава арифметика: чим старшим ж авто - тим нижче депозит. Тому вигідно мати не дороге та новісіньке авто, а ось такого «старця».
Я умовляю наших українців піти іншим шляхом.
Згідно з Митним кодексом Туреччини іноземець може завезти зовсім без розмитнення автівку, якщо він має статус «нерезидент».
Тут як раз на форумі на днях сперечалися з цього питання. Що то за фрукт такий?
Так ось: достатньо бути відсутнім в Туреччині 185 днів за останній рік - «Товариш! А точніше: Аркадаш! Вам коштовний приз! Завозьте автівку без митних платежів та реально зовсім безкоштовно на цілих 2 роки!»
Зараз всі школярі показують мамам та папам таку арифметику.
Наприклад, навмання: ціна Renault Duster в Україні 900 000 гривень.
Те саме авто, але в Туреччині (зовсім інша податкова система): 1 800 000 гривень.
Виходить: виїдь на 185 днів з Туреччини, мандруй світом 185 днів, і маєш приз в сумі майже 1 мільйон гривень!
О як!
Бути емігрантом - то мистецтво!
Тут подробно рассказывают принцип работы системы еCVT.
