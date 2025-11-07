Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Bolt написав:Все где-то есть, просто надо правильно поставить вопрос Гуглу. 😎 По второму вопросу, смоторел как-то ролик Турбоманьяка(молдаван по гринке в Штаты свалил), был видос как он за копейки выкупил неплохую тачку с МКП после того как её пытались угнать грабители угандошив при этом сцепление.
В Штатах есть такая пословица - иногда меньше это больше. В дословном переводе - иногда меньше опций стоит дороже - просто потому что все допы это то на чем разводят лохов и в принципе они не нужны, только лишние проблемы создают когда ломаются.
Все продукты проходят этапы своего развития - раньше было модно тянуть в дом хрусталь, ковры, серванты - сейчас простой вайтбокс сдать намного легче чем напичканную под завязку квартиру с зеркальными натяжными потолками и люстрой от Луи 14-го. Чувство меры приходит со временем. Точно также придет осознание, что МКП это фича, а не баг и экономит намного больше нервов и денег, чем доставляет неудобств
