Спасибо за видео, ответ на свой вопрос я получил: расход на скоростях выше 100 великоват.
В порівнянні з яким не гібридним автомобілем?
Я 150 тривало не їздив, бо в Україні нема таких доріг, а в тій Європі де є такі дороги і де я був, там ліміт 130 і його краще не перевищувати. Тому я не знаю цифру точно, думаю 8-9 має бути. На швидкості 130 я бачив десь 7-7.5 л /100, в залежності Т повітря, вітер. . А у яких не гібридних авто з кузовом під 2 тони буде менша витрата?
В моєму кузові є ще лінійка двигунів 3.0Т і 3.7 атмосферний. Обидва на трасі сильно більше їдять, чим hybrid.