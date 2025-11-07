RSS
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 20:45

Сибарит
Спасибо за видео, ответ на свой вопрос я получил: расход на скоростях выше 100 великоват.


В порівнянні з яким не гібридним автомобілем?
Я 150 тривало не їздив, бо в Україні нема таких доріг, а в тій Європі де є такі дороги і де я був, там ліміт 130 і його краще не перевищувати. Тому я не знаю цифру точно, думаю 8-9 має бути. На швидкості 130 я бачив десь 7-7.5 л /100, в залежності Т повітря, вітер. . А у яких не гібридних авто з кузовом під 2 тони буде менша витрата?
В моєму кузові є ще лінійка двигунів 3.0Т і 3.7 атмосферний. Обидва на трасі сильно більше їдять, чим hybrid.
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 21:01

  Hotab написав:
Спасибо за видео, ответ на свой вопрос я получил: расход на скоростях выше 100 великоват.


В порівнянні з яким не гібридним автомобілем?
Я 150 тривало не їздив, бо в Україні нема таких доріг, а в тій Європі де є такі дороги і де я був, там ліміт 130 і його краще не перевищувати. Тому я не знаю цифру точно, думаю 8-9 має бути. На швидкості 130 я бачив десь 7-7.5 л /100, в залежності Т повітря, вітер. . А у яких не гібридних авто з кузовом під 2 тони буде менша витрата?
В моєму кузові є ще лінійка двигунів 3.0Т і 3.7 атмосферний. Обидва на трасі сильно більше їдять, чим hybrid.

Приус - это небольшой автомобиль. На скорости 150 он показал расход около 12 литров.
Мазда6 2.5 с гидротрансформатором жрет 10. Это машина с большими габаритами.
Подбирать аналоги по массе не вполне корректно, поскольку сама гибридная система сильно увеличивает массу.
Сибарит
