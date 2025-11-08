|
Додано: Суб 08 лис, 2025 09:22
Re: Еміграція, заробітчанство
Новый санта фе размерами больше тойоты-сотки(но полегче её наверно) гибридный обходится 1.6квадротурбоинжектором. И летают они по городу прям как М3/М5
Додано: Суб 08 лис, 2025 09:34
Додано: Суб 08 лис, 2025 09:53
Якщо стати на ньому на трасу на 150 км/год - десь так і буде.
Інше питання, навіщо взагалі застрягати на темі 150км/год.
Де так можна і треба їздити? Хіба в Німеччині. А так то 130 км/год абсолютно достатньо для українських доріг , і дешевше для кишені - на європейських. Я на круїзі «130» проїхав автобани Угорщини та Польщі , абсолютно достатньо. Швидше не їхав майже ніхто. Ті одиниці що були, то мабуть доьре знають де їх можуть обілетити, а де ні.
Додано: Суб 08 лис, 2025 10:31
Додано: Суб 08 лис, 2025 10:31
В Німеччині ніде панове із швидкістю 150 не зможуть їздити, то міф.
Навіть не впевнений, що десь зможете їхати 120.
Траси в доволі поганому стані, безкінечні ремонти, зміни смуг руху та інше.
Останній раз рухався дорогами Німеччини в липні - то знаю про що говорю. Маршрут був: Дрезден - Франкфурт на Майні - Фрайбург - Базель.
Із швидкістю 150 останнім часом їздив: Туреччина (дозволена швидкість 130+перевищення 10%), Польщя (дозволена швидкість 140), Франція (дозволена швидкість 130), Сербія (дозволена швидкість 130).
В Німеччині самі проблемні автотраси.
Зазвичай їжджу, не порушуючи швидкісний режим: улюблена мною швидкість 110…130.
У Франції самий прикольний швидкісний режим: безкінечна часта зміна швидкості з 50 на 70, з 70 на 80, з 80 на 90, з 90 на 110 (це на державних безкоштовних трасах). На платних швидкісних трасах 130, але є ділянки і 110.
Так що думки/мріі про великі потужні автівки з потужними двигунами трохи перебільшені.
Додано: Суб 08 лис, 2025 10:45
Додано: Суб 08 лис, 2025 11:12
eCVT, я так думаю, значно легше механіки чи автомата. А от з батареєю сам не можу зрозуміти цей феномен. Начебто на гібриді батарея високої ємності не потрібна (про плагін тут не будемо), але як подивишся, які батареї там стоять за розміром і масою, то вони не дуже-то і чистим електромобілям поступаються. Щоправда, може зараз, коли всі остаточно на літій пересіли, воно і полегшало, не знаю.
