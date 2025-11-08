|
|
|
Re: Еміграція, заробітчанство
Новый санта фе размерами больше тойоты-сотки(но полегче её наверно) гибридный обходится 1.6квадротурбоинжектором. И летают они по городу прям как М3/М5
Якщо стати на ньому на трасу на 150 км/год - десь так і буде.
Інше питання, навіщо взагалі застрягати на темі 150км/год.
Де так можна і треба їздити? Хіба в Німеччині. А так то 130 км/год абсолютно достатньо для українських доріг , і дешевше для кишені - на європейських. Я на круїзі «130» проїхав автобани Угорщини та Польщі , абсолютно достатньо. Швидше не їхав майже ніхто. Ті одиниці що були, то мабуть доьре знають де їх можуть обілетити, а де ні.
В Німеччині ніде панове із швидкістю 150 не зможуть їздити, то міф.
Навіть не впевнений, що десь зможете їхати 120.
Траси в доволі поганому стані, безкінечні ремонти, зміни смуг руху та інше.
Останній раз рухався дорогами Німеччини в липні - то знаю про що говорю. Маршрут був: Дрезден - Франкфурт на Майні - Фрайбург - Базель.
Із швидкістю 150 останнім часом їздив: Туреччина (дозволена швидкість 130+перевищення 10%), Польщя (дозволена швидкість 140), Франція (дозволена швидкість 130), Сербія (дозволена швидкість 130).
В Німеччині самі проблемні автотраси.
Зазвичай їжджу, не порушуючи швидкісний режим: улюблена мною швидкість 110…130.
У Франції самий прикольний швидкісний режим: безкінечна часта зміна швидкості з 50 на 70, з 70 на 80, з 80 на 90, з 90 на 110 (це на державних безкоштовних трасах). На платних швидкісних трасах 130, але є ділянки і 110.
Так що думки/мріі про великі потужні автівки з потужними двигунами трохи перебільшені.
eCVT, я так думаю, значно легше механіки чи автомата. А от з батареєю сам не можу зрозуміти цей феномен. Начебто на гібриді батарея високої ємності не потрібна (про плагін тут не будемо), але як подивишся, які батареї там стоять за розміром і масою, то вони не дуже-то і чистим електромобілям поступаються. Щоправда, може зараз, коли всі остаточно на літій пересіли, воно і полегшало, не знаю.
Цікавий факт про Ірляндію
в Ірландії майже вдвічі більше польськомовних (135,895), ніж щоденно ірландських (71,968)
Де ви ці дивні цифри знайшли? Традиційна дезінформація?
Today, there are almost 100,000 Polish people in Ireland, and Polish is our most third most spoken language after English and Irish.
Джерело ірландське:
Зверніть увагу на слово “after”.
Населення Республіки Ірландія станом на 2025 рік складає за офіційними даними 5 327 100 осіб.
Джерело:
За дивною думкою пана flyman’a, який останній раз був за кордоном 1/10 сторіччя тому, а в Ірландії останній раз 350 років тому, 1,88% мешканців роблять в Ірландії «мовну політику».
Мабуть і говорять - мова ж рідна, але активно вчать як англійську, так і ірландську (дуже відрізняється) - і тому знають мінімум три РІЗНИХ мови.
Еміграція, заробітчанство
News from USA
Емігранти ведуть відчайдушну боротьбу за тонни і сотні тонн та коробок безоплатного харчування і смаколиків.
Звикли до дармовщинки…
За повідомленнями преси:
« 7 листопада Верховний суд США видав пізно ввечері постанову, яка тимчасово призупиняє дію постанови суду нижчої інстанції, що вимагає від федерального уряду повністю фінансувати програму продовольчих талонів у листопаді після того, як федеральний апеляційний суд відмовився це зробити.
Суддя Кетанджі Браун Джексон видала адміністративну призупинення, що дає суду більше часу для розгляду термінової справи. Йдеться про справу «Роллінз проти Ради церков штату Род-Айленд». Джексон, яка курує термінові апеляції, пов’язані зі справами з Род-Айленда, заявила, що уряд заявив, що «без втручання цього Суду їм доведеться «перерахувати приблизно 4 мільярди доларів до сьогоднішнього вечора» для фінансування допомоги SNAP до листопада».
Це 4 мільярди доларів на безкоштовне харчування тільки на листопад!
|