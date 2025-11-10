Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:А хіба у Вас нема знайомих які купили хрущик в Києві за 200 000€ в 2008 році, і не змогли його виплачувати і продали за 45 000€? Думаю в кожного є такі знайомі. Так ще це не теорія.
ОДИН такий знайомий є. Там цікава історія. Вона правда відбулася не в США, а в Україні. Бо є різниця. Десь 20 років тому, коли роздавали кредити направо і наліво в доларах - той ФОП набрався дармового майна, як курка блох: нова автівка собі та жінці, і головне - шикарна квартира в новобудові в центрі обласного міста. Все закінчилося майже таргічно: приблизно 15 років реально жорстоко ховався і всі 15 років його жорстко виловлювали колектори та мабуть найняті бандюки. Виловили здається тільки в 2023 році - все все все відібрали - зробили реально голим - зараз мешкає десь в далекому селі.
Але погодьтеся, цей варіант не є "страшилкою" для громадян США з населенням в 340 000 000 людей, які мешкають в 100 000 000 приватних будинках. Та беруть кредити в доларах США, заробляючи долари США та виплачуючи в доларах США.
Якщо буде можливість - зроблю запит приятелям в штаті Iowa - після того, як мешкали років 5 в орендованому, взяли нарешті собі приватний будинок в іпотеку. Самому цікаво, які там цифри виходять. Можливо ще цікавіше буде: наш українець планує взяти нерухомість Каліфорнії. Там ціни ого-го. Теж буде цікаво.
До попереднього тексту додаток. Влітку 2023 року я гуляв з нашими українцями по курортному населеному пункту на північ від Сан Францисько. Цікаве місто: зараз це майже порт для тисяч приватних яхт. А в роки Другої свіітовоії віни тут буле верфі, на яких робили військові кораблі - та всі на фронт. там є стенд - вказані якісь карколомні цифорир скільки тих катерів був зроблено. А зараз богемний курорт. Так ось там показували мені будинок саме ось цей - від довго продавався, але потім його взяла собі в іпотеку родина пенсіонерів - за 4 500 000 доларів. https://maps.app.goo.gl/PFKgE8kw3P2A9suJ8 Подивіться на браму гаража на 2 авто: вдень брама відкривалася і люди, якій йшли мимо бачили пані у поважному віці, яка прямо в гаражі малювала картини за технологоією Айвазоаського (той малював море, не дивлячись на море - в закритому приміщенні). Кожен, хто йшов мимо, міг купити 1-2 3 картини. А пані могла виплачувати іпотеку...
Наші люди повідомляють про плани Канади щодо подальшого прийому емігрантів - в тому числі про плани надання українцям, які вже в Канаді, Виду на прожиття (PR) та дозволів на роботу та навчання.
Загальна кількість нових PR у наступному році майже не змінилась; значно збільшиться кількість провінційних номінацій, зменшення кількості PR по гуманітарній програмі та інших «спеціальних» програмах (в тому числі, по програмі возз’єднання сімей для українців); для Express Entry: знання французької мови набуває все більшої ваги. Є натяк на якісь особливі спрощені умови отримання PR для власників дозволів на роботу, але тільки для 33,000 працівників.
Заплановано суттєве зменшення нових дозволів на роботу: 367,000 (2025)→ 230,000 (2026), і дозволів на навчання: 305,900 (2025) → 155,000 (2026).
Цікаво як легко Канада роздає Permanent residence, хоча я дивився статистику міграції в канаду насеення -цифри вражають - за останні роки мільони. осіб! https://en.wikipedia.org/wiki/Population_of_Canada 2022 38,950,000 +1.9% 2023 40,049,000 +2.8% 2024 41,262,000 +3.0% 2025 41,652,000 +0.9%
За 20 років тіло кредиту знецінюється в рази навіть в доларах в США Орендна плата ж зростає постійно. Єдине, що в США є певний захист орендарів, тому для тих хто довго орендує зростає набагато повільніше, але все одно зростає
akurt написав:Шикарна теорія. На практиці з усіх моїх приятелів жоден не припинив нічого виплачувати (Франція, США, Швеція, Бельгія, Ірландія, США). І навіть думок таких не було. Причина проста: є теорії, які розходяться з практикою.
Наприклад, зміна ставки іпотеки в Ірландії призвела до карколомних наслідків: пан Ігор почав купувати на 4 пляшки пива на місяць менше. Горював сильно. Сльози протирав хустинкою, яку подарувала монахиня в соборі із словами: «9 років тому ти це брав по ринковій ціні в 75 000€, а тепер можеш подати за 250 000€. Думай мозком, грішник!» Монахиня була така гарна, що він виплатив іпотеку не за 25 років, а за 9 (девʼять),
Є знайомі хто купив в 2008, після девальвації перевів в гривню і виплатив. А щоб прям продали якось ні
Не пишіть дурощі, по перше банки завжди в прибутку - от приклад по Польщі - банки тут такі суперприбуткові що держава хоче на них накласти додатковий податок +30% на прибуток. Оренда завжди росте? Чого б це? Поняття попит/пропозиція вчили? Я знаю особисто приклад де знайомий вибив зменшення орендної плати на 10%. А мені наприклад не піднімали орендну плату 3 роки. Ріст орендної плати можливий тільки коли росте попит при стабільній пропозиції. Що бачу на ринку - попит навіть трохи падає, а пропозиція росте - вводиться в експлуатацію багато нового житла.
Як думаєте, оренда звичайних 1-к квартир чи студій в цій місцевості виросте після цього?[/quote]Дурнощі це до вас, пане аудитор. Оренда росте як мінімум тому, що є інфляція. Якщо подивитися той же період в 20 років, оренда ще й як виростає. Те, що ви можете знайти приклади за 3 роки теж нічого не означає, бо мова про куди довші періоди.
Банки багато на чому можуть заробити, але це не означає, що конкретна іпотека стає невигідною для споживача. Бо тіло кредиту за 20 років знецінюється, розмір щомісячного платежу відповідно теж знижується відносно доходів.
Як думаєте, оренда звичайних 1-к квартир чи студій в цій місцевості виросте після цього?
В Польщі забудовники часто будуть цілі ЖК не для продажу фізичним особам. Скоріш всього власник - якийсь пенсійний західний фонд - їм пофіг на дохідність, 2-3% їм вистачає. По-друге в Польщі з цього року підвищили вимоги до іноземних абітурієнтів в місцеві ВУЗи - вимагають державний сертифікат рівня B2 польської мови. Звичайно індуси і єгиптяни пролітають. Ну і демографічний спад самої Польщі ніхто не відміняв - нових місцевих студентів все менше.