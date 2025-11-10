Додано: Пон 10 лис, 2025 13:52

BIGor написав: Faceless написав: M-Audio написав: 50-річних іпотечних кредитів

Через 20 лет платежей будет выплачено аж целых 15% стоимости дома. Потом банк поднимет ставку, заёмщик не сможет себе позволить больше ежемесячный платёж, и дом уходит с молотка. Почти все вырученные деньги достаются банку.

За 20 років тіло кредиту знецінюється в рази навіть в доларах в США

Орендна плата ж зростає постійно.

Орендна плата ж зростає постійно. За 20 років тіло кредиту знецінюється в рази навіть в доларах в СШАОрендна плата ж зростає постійно.

Не пишіть дурощі, по перше банки завжди в прибутку - от приклад по Польщі - банки тут такі суперприбуткові що держава хоче на них накласти додатковий податок +30% на прибуток.Оренда завжди росте? Чого б це? Поняття попит/пропозиція вчили? Я знаю особисто приклад де знайомий вибив зменшення орендної плати на 10%. А мені наприклад не піднімали орендну плату 3 роки. Ріст орендної плати можливий тільки коли росте попит при стабільній пропозиції. Що бачу на ринку - попит навіть трохи падає, а пропозиція росте - вводиться в експлуатацію багато нового житла.Он недавно відкрили академік на 400 кавалерок біля одного з університетівА будують ще 2 таких самих поруч.Як думаєте, оренда звичайних 1-к квартир чи студій в цій місцевості виросте після цього?[/quote]Дурнощі це до вас, пане аудитор.Оренда росте як мінімум тому, що є інфляція. Якщо подивитися той же період в 20 років, оренда ще й як виростає.Те, що ви можете знайти приклади за 3 роки теж нічого не означає, бо мова про куди довші періоди.В експлуатацію вводиться житло постійно, от тільки якщо подивитися історію орендних ставок за довгі періоди, вони все одно ростуть.От за менший період, і то добре видно тренд:Банки багато на чому можуть заробити, але це не означає, що конкретна іпотека стає невигідною для споживача. Бо тіло кредиту за 20 років знецінюється, розмір щомісячного платежу відповідно теж знижується відносно доходів.