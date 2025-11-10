Твою пластинку заїло, за 20 років ти виплатиш 2,5-3 тіла. Толку що саме тіло трохи знецінеться? Поражають люди які в 21 столітті думають що переграють банк, ти напевно виріш що і казино можна переграти?
Додано: Пон 10 лис, 2025 14:06
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Пон 10 лис, 2025 14:10
Еміграція, заробітчанство
Пане аудиторе, чули, є така штука, калькулятор називається. Освойте, вам ще згодиться в житті
Заодно порівняєте з тим, скільки вартостей нерухомості віддасте за 20 років орендодавцю
Додано: Пон 10 лис, 2025 14:33
Згідно з тим, що мені розказують наші люди, обидві думки та методи життя в США мають право на існування та існують весь час: і оренда вважається вигідною справою, і купівля.
Почну з останньої тези про зростання орендної плати: так, зростає.
Якщо не бути досить точним, то якщо орендували житло за 3 500$ на місяць, то сучасна оренда поета море становити 3800$.
Інтервал часу: 5-8 років. Знаю кумедний випадок, як повезло нашій українській родині: їм на узгодження і електронний підпис надіслали Договір оренди із сумою в 3350$. В Договорі прописано багато важливих речей.
Фірма солідна і будинок пристойний, читачі Договору - розумні. Читали уважно (як ми всі знаємо, не завжди люди уважно читають договір).
Так ось: прочитали все уважно та помітили, що в Договорі немає пункта, який би дозволяв орендодавцю ПІДВИЩУВАТИ/ЗМІНЮВАТИ орендну плату. Якось він чи зник, чи забули. Погодилися та підписали.
Коли приходив черговий рік, орендодавець надсилав повідомлення про зміну орендної плати, на яке наші люди скромно без зайвих слів відповідали, що пропозиція не відповідає договору і тому її відхилено.
Орендодавець «ковтав» такого ляпаса здається 5 років…. Потім провели перемовини вісі-в-вічі - визнали свою помилку та підписали нову угоду. І таке буває…
На відміну від України в США орендують або купують житло там, де є робота. Це принципова різниця. В Україні шукають роботу там, де є житло і рідко коли погоджуються переїжджати наприклад з Тернополя в Київ, як вчора розказав пан Притула, який обіцяв до середи здивувати всіх новим місцем проживання.
Я якось грубо порахував, скільки грошей витратила одна родина з наших на оренду житла за останні 10 років.
Я періодично чув від них, які платежі. Щоби не рахувати дуже точно, виходило в середньому 3300$ на місяць.
Тоді маємо: 10*12*3300=396 000 $.
Правда, жахлива сума?
Але найдешевше житло там коштує 3 960 000$.
Хто тут виграв, хто програв?
Додано: Пон 10 лис, 2025 14:44
А зачем переигрывать банк?
Цивилизованные люди заключают сделки по принципу win-win.
Да, банк на кредите заработает, но и заёмщик, если сравнивать с арендой, вполне может оказаться в выигрыше.
Когда мы хотим получить какие-то блага, мы позволяем заработать тому, кто их может предоставить.
Если придерживаться твердой позиции никому не дать заработать, придется жить в картонной коробке под мостом. Впрочем, и в этом случае заработает картонная фабрика 😁
Додано: Пон 10 лис, 2025 15:09
При 6% сума переплати за кредитом за 25 років буде трохи меншою за оренду такого житла за ці роки (при умові, що вона буде незмінною усі ці роки, що, звісно, немоливе). При 4% переплата становитиме лише 60% від оренди за 25 років. Переграти банк, щоб при цьому виплатити іпотечну квартиру лендлордові - дуже розумно!
Додано: Пон 10 лис, 2025 15:10
Еміграція, заробітчанство
А залежно від динаміки оренди за ці роки, різниця може бути ще веселіше
Звісно, приклад Акурта теж доречний, але орендувати за 1% річних можуть не тільки лиш всі
Додано: Пон 10 лис, 2025 15:42
Re: Еміграція, заробітчанство
Ну Бигор ведь писал что в Польше ипотека 8%. Под такой % мб и правда уже надо считать что выгоднее. Но в среднем по Европе когда ипотека 2-3%, то сравнивать с арендой вообще нет смысла. Вот например у меня за 15 месяцев:
Отдал банку 9750 (650 * 15)
Из них 5000 пошло на % и 4750 на списание долга (+/- пара сотен, лень точно смотреть).
А за аренду я бы отдал 18000 (1200 * 15).
Так что лучше уж я банку "подарю" 5000, чем лендлорду 18000 )
Додано: Пон 10 лис, 2025 15:50
Ну, у akurt’a є ще і інші приклади.
Схожа дискусія, як зараз на гілці, була між мною та моїм колишнім шефом з приводу його сина.
Сашко влаштувався на роботу через 3 місяця після прибуття на прожиття в США і вже через рік взяв в іпотеку кондомінімум на 25 років.
Я точно памʼятаю, що тоді з ним рахували - це був 2000 рік - то я особисто отримав цифру таку, з якої витікало, що в 2025 році сума буде складати рівно 100% початкової ціни.
Приблизно було так: купує за 100 000, а в 2025 році реальна виплачена сума буде 200 000.
Відсотки не пам"ятаю здається було 2.
Перепитав у колишнього шефа, де я помилився в розрахунках, бо мене +100% ціни збентежило.
Я так і сказав, що або помилка в розрахунках, або Сашка обдурили…
Не обдурили, і я не помилився: станом на 2025 рік його син виплатив +100% ціни. Ну і що?
За цей час народилася та виросла друга дочка, Сашко вже працює на пʼятій по рахунку роботі (зараз Technology Lead in (видалено) корпорації в тому ж місті, де вселився в СВОЮ хату в 2000 році.)
І нічого із Сашком не сталося, вуха не облізли, батьків не забув і всі ці 25 років жив у своєї квартирі.
Десь 6 місяців тому перепитував у батька того Сашка про ту квартиру, то він хмикнув наче так, що вже всі забули, що то була за іпотека і які там були цифри…
Востаннє редагувалось akurt в Пон 10 лис, 2025 15:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 10 лис, 2025 16:10
Звідки взяли 6%? США? Я рахував на початку року, по Польщі виходило що за 25 років віддаєш замість суми 1 квартири 2,5 квартир. Ну очевидно що тут переграємо банк
І чогось всі местечкові аналітики/фінансисти забувають і про маржу банків (в Польщі зараз 1,8-2%) і страховки (життя, квартири) + ще за всілякі ракунки, переоцінювання і всю іншу лабуду.
Додано: Пон 10 лис, 2025 16:16
Re: Еміграція, заробітчанство
ну он нормальний кейс, чуваки не потянули іпотеку по 7,3%, хоча це СУПЕР вигідно, переграли канадський банк
