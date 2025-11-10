Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Поражають люди які в 21 столітті думають що переграють банк
А зачем переигрывать банк? Цивилизованные люди заключают сделки по принципу win-win. Да, банк на кредите заработает, но и заёмщик, если сравнивать с арендой, вполне может оказаться в выигрыше. Когда мы хотим получить какие-то блага, мы позволяем заработать тому, кто их может предоставить. Если придерживаться твердой позиции никому не дать заработать, придется жить в картонной коробке под мостом. Впрочем, и в этом случае заработает картонная фабрика 😁
Ви винайшли велосипед, вітаю. Масло масляне. Краще бути багатим чим бідним, краще іпотека за 2% ніж за 8%. Подавайтесь на Нобелівку.
BIGor написав:Твою пластинку заїло, за 20 років ти виплатиш 2,5-3 тіла. Толку що саме тіло трохи знецінеться? Поражають люди які в 21 столітті думають що переграють банк, ти напевно виріш що і казино можна переграти?
При 6% сума переплати за кредитом за 25 років буде трохи меншою за оренду такого житла за ці роки (при умові, що вона буде незмінною усі ці роки, що, звісно, немоливе). При 4% переплата становитиме лише 60% від оренди за 25 років. Переграти банк, щоб при цьому виплатити іпотечну квартиру лендлордові - дуже розумно!
Звідки взяли 6%? США? Я рахував на початку року, по Польщі виходило що за 25 років віддаєш замість суми 1 квартири 2,5 квартир. Ну очевидно що тут переграємо банк І чогось всі местечкові аналітики/фінансисти забувають і про маржу банків (в Польщі зараз 1,8-2%) і страховки (життя, квартири) + ще за всілякі ракунки, переоцінювання і всю іншу лабуду.
Так а за оренду скільки віддасте за 25 років? Он той же бомбер показує від 1320 злотих за однушку в 2018 оренда зросла до 2300 в 2025. +74% менше ніж за сім років.
Наші люди повідомляють про плани Канади щодо подальшого прийому емігрантів - в тому числі про плани надання українцям, які вже в Канаді, Виду на прожиття (PR) та дозволів на роботу та навчання.
Загальна кількість нових PR у наступному році майже не змінилась; значно збільшиться кількість провінційних номінацій, зменшення кількості PR по гуманітарній програмі та інших «спеціальних» програмах (в тому числі, по програмі возз’єднання сімей для українців); для Express Entry: знання французької мови набуває все більшої ваги. Є натяк на якісь особливі спрощені умови отримання PR для власників дозволів на роботу, але тільки для 33,000 працівників.
Заплановано суттєве зменшення нових дозволів на роботу: 367,000 (2025)→ 230,000 (2026), і дозволів на навчання: 305,900 (2025) → 155,000 (2026).
Цікаво як легко Канада роздає Permanent residence, хоча я дивився статистику міграції в канаду насеення -цифри вражають - за останні роки мільони. осіб! https://en.wikipedia.org/wiki/Population_of_Canada 2022 38,950,000 +1.9% 2023 40,049,000 +2.8% 2024 41,262,000 +3.0% 2025 41,652,000 +0.9%
Когда я начинал смотреть на Канаду, там было что-то около 30 млн. Красивая динамика. У Украины из 52 млн остальсь ...млн 30 еще до большой войны. Одно но, набирает обороты кризис безработицы. Что с этими миллионами делать?
Ну напевно війна не була передбачувана?? В Польщу приїхало більше 1 млн. додаткового населення. Скажіть тоді на скільки оренда виросла в Маріуполі з 2018 по 2025 рік?
Через 20 лет платежей будет выплачено аж целых 15% стоимости дома. Потом банк поднимет ставку, заёмщик не сможет себе позволить больше ежемесячный платёж, и дом уходит с молотка. Почти все вырученные деньги достаются банку. Просто платить арендную плату как-то гуманнее.
За 20 років тіло кредиту знецінюється в рази навіть в доларах в США Орендна плата ж зростає постійно. Єдине, що в США є певний захист орендарів, тому для тих хто довго орендує зростає набагато повільніше, але все одно зростає
С 80-х годов прошлого века цена на "средний дом" в США в золоте снижалась за исклбчением некоторых временных периодов. На это наложить интерес банка, амортизацию (а для дендрофекальных холобуд и цен на работы это ого-го как ни фига не копейки), налоги, то вопрос инвестиционной привлекательности выглядит сомнительно. Я больше скажу, даже в СП500 цена на недвигу снижается. А это в общем-то консервативный актив.
Faceless написав:Якщо усереднено це десь 6.5% в рік. За 20 років це зростання в 3.5 рази. Якщо порахувати до початкової вартості нерухомості, у скільки разів її перевищать орендні платежі за 20 років?
Да даже если зафиксировать стоимость аренды на 30 лет, то все равно на примере моего дома выходит:
цена 200к аренда 1200 в месяц = 166 аренд
Тоесть даже при фикс аренде переплата за 30 лет будет больше чем в 2 раза: 360-166 = 194 аренды * 1200 = 233к.
А в ипотеке у меня переплата за дом выходит около 75к.
Ну и как можно сравнивать 233к и 75к?
П.С. Ну это конечно без крайностей типа завтра война и стоимость дома и аренды упала в 10 раз или завтра нефть под домом нашли и цена в 10 раз выросла. Если исходить из того что все будет +/- ровно, то ипотека в чистую выигрывает против аренды.
Зараз - і вже рік пройшов - на півдні США у ВЛАСНОМУ будинку, взятому в іпотеку, мешкає хлопчина, який закінчив в 2018 році University of California. Взяв неподалік від San Diego. За 1 200 000 доларів. будинок не новий і навіть потребував певного ремонту - щось там з каналізацією.
Працює в Microsoft. Не знаю, як будинок та іпотека вплинули на якість його життя, але жінка його народила дитину десь 3 місяці тому. Одружився він в 2016. Студентом. Я особисто не був на весіллі, але був з ним та його батьками на його випускному вечері та потім на обіді в ресторації. НЕ українець. Але для США - емігрант. Що я вам скажу: я мало знаю на Земній кулі таких розумних хлопців. Ще й у віці 29 років. Я думаю, що він ДУЖЕ добре думав. Тому коли такі ж мешканці США розказують, що десь та щось так якось щось сумнівне - то воно не є сумнівним.