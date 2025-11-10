Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3035303630373038> Додано: Пон 10 лис, 2025 19:34 Поки панове обговорювали, чи затягують паси іпотеко- щасливчики, із США прийшла чудова новина: полегшено зітхнули аж 42 000 000 дармоїдів, які отримували талони на харчування, і яких зотіли відтягнути від годувальниці та корит:

«Адміністрація Трампа не може затримувати кошти з федеральної програми продовольчих талонів (SNAP), ухвалив апеляційний суд пізно ввечері 9 листопада.



Уряду навряд чи вдасться оскаржити ухвалу, яка зобов'язує уряд повністю фінансувати SNAP в умовах припинення роботи уряду, заявила колегія суддів Апеляційного суду США Першого округу.»



Все як говорив Шаріков:

«Я без пропитания оставаться не могу! Где же я буду харчеваться?»

Повідомлень: 11508 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4063 раз. Подякували: 1518 раз. Профіль 1 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лис, 2025 19:44 M-Audio написав: А мені ще ось що цікаво на іпотечну тему:

Я правильно розумію, що коли банк укладає договір іпотеки, то він не розраховує на те, що саме цей позичальник виплатить і закриє цей договір? Бо 30 років іпотеки означає, що позичальник не повинен бути старшим ніж 35-40 років. Невже ніхто у старшому віці іпотеку у розвинутих країнах не оформлює?

Але якщо банк укладає такий договір із розрахунку "взагалі", маючи на увазі, що виплачена або переоформлена вона врешті-решт буде не позичальником за договором, а кимось іншим, то чи не є це укладанням договору із заздалегідь усвідомленням того, що він не буде виконаний?

І ще момент: якщо, наприклад, позичальник років 15 сплачував іпотеку, а потім помер виплативши, скажімо, 30% боргу, то чи отримує банк право на 70% будинку від його поточної вартості? Чи всеж-таки будинок весь переходить у право власності до нащадків, але за умови якимось чином сплатити решту боргу? А мені ще ось що цікаво на іпотечну тему:Я правильно розумію, що коли банк укладає договір іпотеки, то він не розраховує на те, що саме цей позичальник виплатить і закриє цей договір? Бо 30 років іпотеки означає, що позичальник не повинен бути старшим ніж 35-40 років. Невже ніхто у старшому віці іпотеку у розвинутих країнах не оформлює?Але якщо банк укладає такий договір із розрахунку "взагалі", маючи на увазі, що виплачена або переоформлена вона врешті-решт буде не позичальником за договором, а кимось іншим, то чи не є це укладанням договору із заздалегідь усвідомленням того, що він не буде виконаний?І ще момент: якщо, наприклад, позичальник років 15 сплачував іпотеку, а потім помер виплативши, скажімо, 30% боргу, то чи отримує банк право на 70% будинку від його поточної вартості? Чи всеж-таки будинок весь переходить у право власності до нащадків, але за умови якимось чином сплатити решту боргу?



В общем-то, банку все равно кто будет оплачивать ипотеку, лишь-бы платил.

В ряде штатов США можно продать дом с существующим мортгиджем и новый владелец будет оплачивать его. Банк даже не обязательно ставить в известность.

Там мортгидж под номером и если он остается под преждним владельцем, тто банк "видит" своим должником его. Но это имеет значение только для кредитной истории и кредитскор. Финансово, мортгидж секьюритизирован залогом.

Так-же, финансово нет смысла что-то менять, если дом переходит по наследству.

В общем-то, банку все равно кто будет оплачивать ипотеку, лишь-бы платил.

В ряде штатов США можно продать дом с существующим мортгиджем и новый владелец будет оплачивать его. Банк даже не обязательно ставить в известность.

Там мортгидж под номером и если он остается под преждним владельцем, тто банк "видит" своим должником его. Но это имеет значение только для кредитной истории и кредитскор. Финансово, мортгидж секьюритизирован залогом.

Так-же, финансово нет смысла что-то менять, если дом переходит по наследству.

Наследники просто продолжают выплачивать дальше.

Але головне банку назло, так

Дурне порівняння, якщо зекономлені гроші були б вкладені 20 років тому в акції Нвідіа чи Амазона то що?

Зекономлені на чому? Вони ж всі підуть на оренду:)

Дурне порівняння, якщо зекономлені гроші були б вкладені 20 років тому в акції Нвідіа чи Амазона то що? Дурне порівняння, якщо зекономлені гроші були б вкладені 20 років тому в акції Нвідіа чи Амазона то що? Зекономлені на чому? Вони ж всі підуть на оренду:) Зекономлені на чому? Вони ж всі підуть на оренду:)



Нет.

Чтобы снять квартиру в НЙ, условно давайте возьмем 2 куе в месяц.

Плюс один месяц секьюрити депазит плюс (опционально, но пусть будет) один месячный рент агенту.

Итого, 6 куе.

При этом, 4 куе - это не выброшенные деньги.

При покупке аналогичной квартиры в мортгидж - (это примерно 300 куе) 60 куе даунпеймент и порядка 5 куе клозинг косты.

Итого, на моменте вселения, "переплата" по мортгиджу - порядка 59 куе.

Дальше арендатор платит 2 куе в месяц плюс утилиты (порядка 200 долларов - ээ и газ (опционально), вода и отопление обычно включены в рент).

Платежи по "владению" мортгиджной квартиры за 300куе на данный момент порядка 2300-2500 (ментаненс (включает таксы, утилиты все, страховки, ассесменты и пр), платежи банку и страховку в пользу банка, которая покрывает только невыплаченную банку сумму).

Нет.

Чтобы снять квартиру в НЙ, условно давайте возьмем 2 куе в месяц.

Плюс один месяц секьюрити депазит плюс (опционально, но пусть будет) один месячный рент агенту.

Итого, 6 куе.

При этом, 4 куе - это не выброшенные деньги.

При покупке аналогичной квартиры в мортгидж - (это примерно 300 куе) 60 куе даунпеймент и порядка 5 куе клозинг косты.

Итого, на моменте вселения, "переплата" по мортгиджу - порядка 59 куе.

Дальше арендатор платит 2 куе в месяц плюс утилиты (порядка 200 долларов - ээ и газ (опционально), вода и отопление обычно включены в рент).

Платежи по "владению" мортгиджной квартиры за 300куе на данный момент порядка 2300-2500 (ментаненс (включает таксы, утилиты все, страховки, ассесменты и пр), платежи банку и страховку в пользу банка, которая покрывает только невыплаченную банку сумму).

Ну и как-бы 59 куе может очень некисло работать на стокмаркете или гарантированно приносить несколько сотен в месяц на депозите.

Дурне порівняння, якщо зекономлені гроші були б вкладені 20 років тому в акції Нвідіа чи Амазона то що?

А якщо в Nikola, Rivian, Workhorse ?

А якщо в Nikola, Rivian, Workhorse ? А якщо в Nikola, Rivian, Workhorse

А це що таке? Ніхто не заставляє вкладатись в якісь шиткоїни.

Повідомлень: 10300 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1484 раз. Подякували: 1893 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лис, 2025 21:54 Re: Еміграція, заробітчанство M-Audio написав: 20-30 відсотків 20-30 відсотків

Незнаю как в других странах, в Испании это 4-10% налог, 600евро нотариус, 750евро регистрация и 300евро за то что банк все делает за тебя (я не нанимал риелтора, всем оформлением, оценкой и тд занимался банк). Так что правильнее сказать 5-11%, а не 20-30%.

А якщо в Nikola, Rivian, Workhorse ? А якщо в Nikola, Rivian, Workhorse

А це що таке? Ніхто не заставляє вкладатись в якісь шиткоїни. А це що таке? Ніхто не заставляє вкладатись в якісь шиткоїни.

Ну так проблема в тому, що і Нвідіа 20 років тому була "якимось шиткоїном"🙂 На її одну, що вистрелила, 20 років тому було таких самих десятки та сотні, що не вистрелили. Але про них ніхто й не дізнається

Повідомлень: 848 З нами з: 01.06.19 Подякував: 123 раз. Подякували: 220 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лис, 2025 22:40 The_Rebel написав: BIGor написав: Gastarbaiter написав: А якщо в Nikola, Rivian, Workhorse ? А якщо в Nikola, Rivian, Workhorse

А це що таке? Ніхто не заставляє вкладатись в якісь шиткоїни. А це що таке? Ніхто не заставляє вкладатись в якісь шиткоїни.

Ну так проблема в тому, що і Нвідіа 20 років тому була "якимось шиткоїном"🙂 На її одну, що вистрелила, 20 років тому було таких самих десятки та сотні, що не вистрелили. Але про них ніхто й не дізнається Ну так проблема в тому, що і Нвідіа 20 років тому була "якимось шиткоїном"🙂 На її одну, що вистрелила, 20 років тому було таких самих десятки та сотні, що не вистрелили. Але про них ніхто й не дізнається

Ніфіга вона не була шіткоїном, в мене перша відеокарта була саме нвідіа, GeForce як памятаю. Але якщо Гастарбайтер навів в приклад шиткоїнівські акції - то він міг так само вкластись в житло в Маріуполі - з тим самим результатом. Тому такі приклади фігові і це просто натягування сови на глобус. Купляй собі акції Кока-Кола, Макдональдс чи Аппл та і все.

Повідомлень: 10300 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1484 раз. Подякували: 1893 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лис, 2025 22:42 The_Rebel написав: BIGor написав: А це що таке? Ніхто не заставляє вкладатись в якісь шиткоїни. А це що таке? Ніхто не заставляє вкладатись в якісь шиткоїни.

Ну так проблема в тому, що і Нвідіа 20 років тому була "якимось шиткоїном"🙂 На її одну, що вистрелила, 20 років тому було таких самих десятки та сотні, що не вистрелили. Але про них ніхто й не дізнається Ну так проблема в тому, що і Нвідіа 20 років тому була "якимось шиткоїном"🙂 На її одну, що вистрелила, 20 років тому було таких самих десятки та сотні, що не вистрелили. Але про них ніхто й не дізнається

20 років тому NVidia виробляла графічні адаптери, на яких школяри і дорослі грали у відеоігри. Була в цьому досить успішною, хоча конкурувала з ATI, Intel та ще кимось дрібнішим. Тобто не сказати, щоб зовсім нікому не була потрібною. Але передбачити, що в наступне десятиріччя ця штука знадобиться спочатку для майнінгу біткоінів, а потім для нейронних мереж і штучного інтеллекту, і що саме вони виграють це змагання, тоді точно не міг ніхто. Як приклад - тоді ATI виглядала навіть привабливіше, займаючись тим же самим, але трохи краще. І не було ніяких підстав вирішити інвестувати саме в NVidia, а не в конкурентів.

Ну так проблема в тому, що і Нвідіа 20 років тому була "якимось шиткоїном" На її одну, що вистрелила, 20 років тому було таких самих десятки та сотні, що не вистрелили. Але про них ніхто й не дізнається Ну так проблема в тому, що і Нвідіа 20 років тому була "якимось шиткоїном"На її одну, що вистрелила, 20 років тому було таких самих десятки та сотні, що не вистрелили. Але про них ніхто й не дізнається

Варто все ж сказати, що відяхи же форс і 20 років назад були топовими.

