Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 23:15

  The_Rebel написав:
  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:А якщо в Nikola, Rivian, Workhorse :mrgreen:?

А це що таке? Ніхто не заставляє вкладатись в якісь шиткоїни.

Ну так проблема в тому, що і Нвідіа 20 років тому була "якимось шиткоїном"🙂 На її одну, що вистрелила, 20 років тому було таких самих десятки та сотні, що не вистрелили. Але про них ніхто й не дізнається


Ну, как бы НВидия была тогда, наверное, еще стартапом. ОСнована была в 1993 году.
Но у американцев есть традиционное инвестирование в СП500, которое хоть и не показало такого феноменального ралли как Нвидия, но тоже неплохо смотрится по сравнению с инвестированием в дендрофекальные сараи.
Кстати, насчет Нвидии. Не берусь ванговать, но на мой взгляд, она на излете.
Да, самая капитализированная корпорация планеты.
Ну и хрю? Там дивиденды 1 цент с акции. Как спекулятивный капитал туда зашел, так и выйдет. Ее покупали в расчете на супербыстрый рост.
Уже с полгода как она подрастает, но бледно по сравнению даже с Гуглом.
А в это время менее крупные компании показывают чудеса роста.
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 23:17

Re: Еміграція, заробітчанство

rjkz написав:
Ну, как бы НВидия была тогда, наверное, еще стартапом. ОСнована была в 1993 году.

20 років тому це 2005 рік :mrgreen:
Вони вже були поважною компанією з репутацією
