BIGor написав: Gastarbaiter написав: А якщо в Nikola, Rivian, Workhorse ? А якщо в Nikola, Rivian, Workhorse

А це що таке? Ніхто не заставляє вкладатись в якісь шиткоїни.

А це що таке? Ніхто не заставляє вкладатись в якісь шиткоїни. А це що таке? Ніхто не заставляє вкладатись в якісь шиткоїни.

Ну так проблема в тому, що і Нвідіа 20 років тому була "якимось шиткоїном"🙂 На її одну, що вистрелила, 20 років тому було таких самих десятки та сотні, що не вистрелили. Але про них ніхто й не дізнається Ну так проблема в тому, що і Нвідіа 20 років тому була "якимось шиткоїном"🙂 На її одну, що вистрелила, 20 років тому було таких самих десятки та сотні, що не вистрелили. Але про них ніхто й не дізнається



Ну, как бы НВидия была тогда, наверное, еще стартапом. ОСнована была в 1993 году.

Но у американцев есть традиционное инвестирование в СП500, которое хоть и не показало такого феноменального ралли как Нвидия, но тоже неплохо смотрится по сравнению с инвестированием в дендрофекальные сараи.

Кстати, насчет Нвидии. Не берусь ванговать, но на мой взгляд, она на излете.

Да, самая капитализированная корпорация планеты.

Ну и хрю? Там дивиденды 1 цент с акции. Как спекулятивный капитал туда зашел, так и выйдет. Ее покупали в расчете на супербыстрый рост.

Уже с полгода как она подрастает, но бледно по сравнению даже с Гуглом.

Додано: Пон 10 лис, 2025 23:17
rjkz написав:

Ну, як бы НВидия была тогда, наверное, еще стартапом. ОСнована была в 1993 году.

Ну, как бы НВидия была тогда, наверное, еще стартапом. ОСнована была в 1993 году.



20 років тому це 2005 рік

20 років тому це 2005 рік

Вони вже були поважною компанією з репутацією

Додано: Вів 11 лис, 2025 00:18
Faceless написав: M-Audio написав: The_Rebel написав: Ну так проблема в тому, що і Нвідіа 20 років тому була "якимось шиткоїном" На її одну, що вистрелила, 20 років тому було таких самих десятки та сотні, що не вистрелили. Але про них ніхто й не дізнається

20 років тому NVidia виробляла графічні адаптери, на яких школяри і дорослі грали у відеоігри. Була в цьому досить успішною, хоча конкурувала з ATI, Intel та ще кимось дрібнішим. Тобто не сказати, щоб зовсім нікому не була потрібною. Але передбачити, що в наступне десятиріччя ця штука знадобиться спочатку для майнінгу біткоінів, а потім для нейронних мереж і штучного інтеллекту, і що саме вони виграють це змагання, тоді точно не міг ніхто. Як приклад - тоді ATI виглядала навіть привабливіше, займаючись тим же самим, але трохи краще. І не було ніяких підстав вирішити інвестувати саме в NVidia, а не в конкурентів. 20 років тому NVidia виробляла графічні адаптери, на яких школяри і дорослі грали у відеоігри. Була в цьому досить успішною, хоча конкурувала з ATI, Intel та ще кимось дрібнішим. Тобто не сказати, щоб зовсім нікому не була потрібною. Але передбачити, що в наступне десятиріччя ця штука знадобиться спочатку для майнінгу біткоінів, а потім для нейронних мереж і штучного інтеллекту, і що саме вони виграють це змагання, тоді точно не міг ніхто. Як приклад - тоді ATI виглядала навіть привабливіше, займаючись тим же самим, але трохи краще. І не було ніяких підстав вирішити інвестувати саме в NVidia, а не в конкурентів. Варто все ж сказати, що відяхи же форс і 20 років назад були топовими. Варто все ж сказати, що відяхи же форс і 20 років назад були топовими.



То, что они были и то, что они сейчас первые, не значит, что у них не появится более успещных конкурентов в будущем, но в контексте обсуждения, это совершенно не значит, что акции Нвидия будут расти в геометрической прогрессии до бесконечности.

Додано: Вів 11 лис, 2025 00:22
Странно, что-то.

Написал пост, но он мгновенно исчез.

Короче, рекомендую для обладателей конкретно-образного мышления.

Кто не в состоянии увидеть картину целиком:

Написал пост, но он мгновенно исчез.

Короче, рекомендую для обладателей конкретно-образного мышления.

Кто не в состоянии увидеть картину целиком:

rjkz

Повідомлень: 18004 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8775 раз. Подякували: 5536 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лис, 2025 00:23 rjkz написав: Faceless написав: rjkz написав:

Ну, как бы НВидия была тогда, наверное, еще стартапом. ОСнована была в 1993 году.



20 років тому це 2005 рік

Вони вже були поважною компанією з репутацією 20 років тому це 2005 рікВони вже були поважною компанією з репутацією





Уппс, сорян, "Остапа занесло". А сегодня не 2015 год?

Уппс, сорян, "Остапа занесло". А сегодня не 2015 год?

