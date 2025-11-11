Довели страну!
Никогда, кроме одного кризиса, американцев не волновали расходы на бензин.
Додано: Вів 11 лис, 2025 08:06
Довели страну!
Никогда, кроме одного кризиса, американцев не волновали расходы на бензин.
Додано: Вів 11 лис, 2025 08:31
Звичайно майбутнього ніхто не знає, але NVIDIA досить сильно вкладається в RND, можливо далі теж буде рости, так само і про нерухомість, ніхто не знав що Маріуполь буде напів-знищений і окупований росіянами.
Додано: Вів 11 лис, 2025 09:17
Re: Еміграція, заробітчанство
Погоджуюсь з тим, що 50-річні позики це щось занадто, проте, здається в Європі (якщо не помиляюсь, в Норвегії) ця практика виникла набагато раніше
Додано: Вів 11 лис, 2025 09:22
Re: Еміграція, заробітчанство
Анекдот старий, але от що цікаво. Ну нехай він завжди нервує. Нехай пачка дорога (я не знаю, скільки коштують цигарки в США) і коштує 10 баксів. 40 років по 365 днів це 14600 днів, помножити на 15 - 219 тисяч дол.
Звісно, не врахований складний відсоток, але хмарочос коштує сотні мільйонів доларів, якщо не мільярди. В якому всесвіті навіть за 40 років на цигарках можна накопичити стільки?
Додано: Вів 11 лис, 2025 09:39
Додано: Вів 11 лис, 2025 12:52
Еміграція, заробітчанство
News from Lithuania
Ех, гарне місце ж на світі - місто Вільнюс!
Ви ж не думаєте, що там немає українців?
Ото ж: є.
Ви ж не думаєте, що немає прямих літаків Анталія - Вільнюс?
Є!
Правда ж, гріх не провідати родичів, які мають там Тимчасовий захист?
Тільки українців за кордоном всюди чекають проблеми.
Перша проблема виникла на митному посту в Вільнюсі. Наші люди гордо - після відвідувань DutyFree непогано закупилися: віскі та 2 блоки цигарок…
А не можна так робити: гордість свою варто ховати…
А то он сьгодні іду на пляж а переді мною Порше кольору моркви з терракотою - не скромний колір - ще ц номерний знак має цифри «8 8 8 8».
Ну реально нескромно - я навіть не пригадаю країну з того десятка, які я сам проїхав в цьому році - де б таку - як ця київська - автівку бачив.
Ну ось на митному посту Вільнюса і спитали у наших багатіїв:
- «Kiek cigarečių bandote įvežti į Lietuvos Respubliką, pažeisdami muitinės kodeksą?»
- А ось: два блоки в пакеті та у кожного ще по блоку цигарок в валізах!
- Puiku! Prašome atlikti kratą, surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą ir sumokėti 100 eurų baudą su visų cigarečių konfiskavimu!
- Що таке штраф? Ви що здуріли? Яка конфіскація?
- Jūs galite bet kada atsisakyti įvažiuoti į Šengeno šalį!
- Та пішли ви далеко. Складайте Акт! Що у справжніх українців для вашої жебракуватоі країни немає грошей на штраф?
Ну витратили на формальності 2 години, але почали гуляти по Вільнюсу, як я колись гуляв та відвідувати супермаркети:
- Що, свинина всього 6 € кіло? Беремо і для запікання, в для відбивних, і ще беремо, і ще беремо!
Як де живуть біженці у Литві?
Діти ходять у школу.
Дорослі чоловіки працюють в супермаркеті: то на касі. То вантажниками. Про зарплатню я не питав.
Було інше цікавіше: оренда квартири 900€.
Спробували змінити на щось дешевше - зуськи!
Офіційно договори укладати не хочуть, сплату через банк приймати не хочуть.
Світитися орендодавці ніяк не хочуть…
Податки литовці платити ніяк не хочуть!
Ну то вирішили не міняти квартиру…
Холодно. Плюс 2. Зимові куртки.
Хочуть назад в Анталію.
