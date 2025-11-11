Додано: Вів 11 лис, 2025 12:52

Ех, гарне місце ж на світі - місто Вільнюс!

Ви ж не думаєте, що там немає українців?

Ото ж: є.

Ви ж не думаєте, що немає прямих літаків Анталія - Вільнюс?

Є!

Правда ж, гріх не провідати родичів, які мають там Тимчасовий захист?

Тільки українців за кордоном всюди чекають проблеми.

Перша проблема виникла на митному посту в Вільнюсі. Наші люди гордо - після відвідувань DutyFree непогано закупилися: віскі та 2 блоки цигарок…

А не можна так робити: гордість свою варто ховати…

А то он сьгодні іду на пляж а переді мною Порше кольору моркви з терракотою - не скромний колір - ще ц номерний знак має цифри «8 8 8 8».

Ну реально нескромно - я навіть не пригадаю країну з того десятка, які я сам проїхав в цьому році - де б таку - як ця київська - автівку бачив.



Ну ось на митному посту Вільнюса і спитали у наших багатіїв:

- «Kiek cigarečių bandote įvežti į Lietuvos Respubliką, pažeisdami muitinės kodeksą?»

- А ось: два блоки в пакеті та у кожного ще по блоку цигарок в валізах!

- Puiku! Prašome atlikti kratą, surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą ir sumokėti 100 eurų baudą su visų cigarečių konfiskavimu!

- Що таке штраф? Ви що здуріли? Яка конфіскація?

- Jūs galite bet kada atsisakyti įvažiuoti į Šengeno šalį!

- Та пішли ви далеко. Складайте Акт! Що у справжніх українців для вашої жебракуватоі країни немає грошей на штраф?



Ну витратили на формальності 2 години, але почали гуляти по Вільнюсу, як я колись гуляв та відвідувати супермаркети:

- Що, свинина всього 6 € кіло? Беремо і для запікання, в для відбивних, і ще беремо, і ще беремо!



Як де живуть біженці у Литві?

Діти ходять у школу.

Дорослі чоловіки працюють в супермаркеті: то на касі. То вантажниками. Про зарплатню я не питав.



Було інше цікавіше: оренда квартири 900€.



Спробували змінити на щось дешевше - зуськи!

Офіційно договори укладати не хочуть, сплату через банк приймати не хочуть.

Світитися орендодавці ніяк не хочуть…

Податки литовці платити ніяк не хочуть!

Ну то вирішили не міняти квартиру…



Холодно. Плюс 2. Зимові куртки.

Хочуть назад в Анталію.