RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3036303730383039
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 08:06

Довели страну!
Никогда, кроме одного кризиса, американцев не волновали расходы на бензин.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9082
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6503 раз.
Подякували: 21688 раз.
 
Профіль
 
134
82
38
2
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 08:31

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:А це що таке? Ніхто не заставляє вкладатись в якісь шиткоїни.

Звідки така впевненість, що через 5 років NVIDIA не скотиться до рівня "шіткоїнів"?

Звичайно майбутнього ніхто не знає, але NVIDIA досить сильно вкладається в RND, можливо далі теж буде рости, так само і про нерухомість, ніхто не знав що Маріуполь буде напів-знищений і окупований росіянами.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10301
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1484 раз.
Подякували: 1893 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 09:17

Re: Еміграція, заробітчанство

rjkz написав:Странно, что-то.
Написал пост, но он мгновенно исчез.
Короче, рекомендую для обладателей конкретно-образного мышления.
Кто не в состоянии увидеть картину целиком:
Погоджуюсь з тим, що 50-річні позики це щось занадто, проте, здається в Європі (якщо не помиляюсь, в Норвегії) ця практика виникла набагато раніше
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36926
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8267 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 09:22

Re: Еміграція, заробітчанство

Сибарит написав:Идет по Нью-Йорку журналист газеты «Грин Пис» и видит, около небоскреба стоит пожилой мужчина и курит сигарету.
Журналист подходит к нему, представляется и спрашивает:
– Извините, можно я Вам задам несколько вопросов?
Мужчина:
– Конечно.
Журналист:
– Как давно Вы курите?
– Да лет 40 уже.
– А какую марку сигарет?
– Лаки Страйк.
– И сколько сигарет в день?
-Примерно пачку, если нервничаю, то полторы.
Журналист достает калькулятор, что-то прикидывает и говорит:
– Вот если бы Вы не курили, то на эти деньги Вы могли бы купить вот этот небоскреб.
Мужчина:
– Правда? Как интересно. А можно я Вам задам вопрос?
Журналист:
– Конечно.
Мужчина:
– А Вы сами курите?
– Нет.
– А небоскреб у Вас есть?
– Нет.
– Вот видите… А я курю и небоскреб этот мой…
Анекдот старий, але от що цікаво. Ну нехай він завжди нервує. Нехай пачка дорога (я не знаю, скільки коштують цигарки в США) і коштує 10 баксів. 40 років по 365 днів це 14600 днів, помножити на 15 - 219 тисяч дол.
Звісно, не врахований складний відсоток, але хмарочос коштує сотні мільйонів доларів, якщо не мільярди. В якому всесвіті навіть за 40 років на цигарках можна накопичити стільки?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36926
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8267 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 09:39

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Готівка чи цифрові платежі: як розраховуються у різних країнах у 2025 році
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6328
З нами з: 25.01.06
Подякував: 80 раз.
Подякували: 438 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 12:52

Еміграція, заробітчанство

News from Lithuania

Ех, гарне місце ж на світі - місто Вільнюс!
Ви ж не думаєте, що там немає українців?
Ото ж: є.
Ви ж не думаєте, що немає прямих літаків Анталія - Вільнюс?
Є!
Правда ж, гріх не провідати родичів, які мають там Тимчасовий захист?
Тільки українців за кордоном всюди чекають проблеми.
Перша проблема виникла на митному посту в Вільнюсі. Наші люди гордо - після відвідувань DutyFree непогано закупилися: віскі та 2 блоки цигарок…
А не можна так робити: гордість свою варто ховати…
А то он сьгодні іду на пляж а переді мною Порше кольору моркви з терракотою - не скромний колір - ще ц номерний знак має цифри «8 8 8 8».
Ну реально нескромно - я навіть не пригадаю країну з того десятка, які я сам проїхав в цьому році - де б таку - як ця київська - автівку бачив.

Ну ось на митному посту Вільнюса і спитали у наших багатіїв:
- «Kiek cigarečių bandote įvežti į Lietuvos Respubliką, pažeisdami muitinės kodeksą?»
- А ось: два блоки в пакеті та у кожного ще по блоку цигарок в валізах!
- Puiku! Prašome atlikti kratą, surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą ir sumokėti 100 eurų baudą su visų cigarečių konfiskavimu!
- Що таке штраф? Ви що здуріли? Яка конфіскація?
- Jūs galite bet kada atsisakyti įvažiuoti į Šengeno šalį!
- Та пішли ви далеко. Складайте Акт! Що у справжніх українців для вашої жебракуватоі країни немає грошей на штраф?

Ну витратили на формальності 2 години, але почали гуляти по Вільнюсу, як я колись гуляв та відвідувати супермаркети:
- Що, свинина всього 6 € кіло? Беремо і для запікання, в для відбивних, і ще беремо, і ще беремо!

Як де живуть біженці у Литві?
Діти ходять у школу.
Дорослі чоловіки працюють в супермаркеті: то на касі. То вантажниками. Про зарплатню я не питав.

Було інше цікавіше: оренда квартири 900€.

Спробували змінити на щось дешевше - зуськи!
Офіційно договори укладати не хочуть, сплату через банк приймати не хочуть.
Світитися орендодавці ніяк не хочуть…
Податки литовці платити ніяк не хочуть!
Ну то вирішили не міняти квартиру…

Холодно. Плюс 2. Зимові куртки.
Хочуть назад в Анталію.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11511
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4064 раз.
Подякували: 1518 раз.
 
Профіль
 
1
2
7
  #<1 ... 3036303730383039
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: anduzenko і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.