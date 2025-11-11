Довели страну!
Никогда, кроме одного кризиса, американцев не волновали расходы на бензин.
Додано: Вів 11 лис, 2025 08:06
Додано: Вів 11 лис, 2025 08:31
Звичайно майбутнього ніхто не знає, але NVIDIA досить сильно вкладається в RND, можливо далі теж буде рости, так само і про нерухомість, ніхто не знав що Маріуполь буде напів-знищений і окупований росіянами.
Додано: Вів 11 лис, 2025 09:17
Re: Еміграція, заробітчанство
Погоджуюсь з тим, що 50-річні позики це щось занадто, проте, здається в Європі (якщо не помиляюсь, в Норвегії) ця практика виникла набагато раніше
Додано: Вів 11 лис, 2025 09:22
Re: Еміграція, заробітчанство
Анекдот старий, але от що цікаво. Ну нехай він завжди нервує. Нехай пачка дорога (я не знаю, скільки коштують цигарки в США) і коштує 10 баксів. 40 років по 365 днів це 14600 днів, помножити на 15 - 219 тисяч дол.
Звісно, не врахований складний відсоток, але хмарочос коштує сотні мільйонів доларів, якщо не мільярди. В якому всесвіті навіть за 40 років на цигарках можна накопичити стільки?
Додано: Вів 11 лис, 2025 09:39
Додано: Вів 11 лис, 2025 19:14
Как я и сказал: система рано или поздно стабилизируется в той точке, когда, чтобы осилить среднемесячный платёж по среднему дому, среднему покупателю надо впахивать, как два коня. Поскольку впахивать, как два коня, хотят далеко не все, продажи падают, экономика перекособочивается, и банкиры идут к правительству с требованием, что надо что-то с этим делать. Сначала придумали, что в семье же два взрослых, вот пусть они и впахивают, как два коня, вдвоём. Сработало. Правда, детей рожать перестали почти, потому что времени на них нет, но это даже и лучше, дети отвлекают от впахивания, а их нехватка в экономике станет заметна лет через 20, и это уже будет не наша проблема. Потом оказалось, что уже и впахивая вдвоем ипотеку не потянуть. Придумали 30-летние ипотеки, снизили ежемесячную нагрузку, всё хорошо, впахиваем дальше, но дольше. Потом то же самое произошло и с 30-летними ипотеками, опять никто не может себе позволить, что ж такое? А давайте раздавать ипотеки без первого взноса и ещё и с кэшбэком за взятие кредита. О как тут карта попёрла-то! Прямо ипотечный бум. Правда, совсем недолго длилось, рухнуло в 2008-м так, что уже почти двадцать лет аукается. Потом ковид, и потом всё вернулось, и ипотеку никто не может позволить. Что делать? Давайте теперь 50-летние ипотеки, чтобы ежемесячный платеж на несколько сотен уменьшить, и народ опять себе мог бы его позволить. Сколько пройдёт времени, прежде чем система опять стабилизируется, и опять окажется, что уже и 50-летние ипотеки средний покупатель уже не может выплачивать? И что тогда делать? 100-летнюю ипотеку семейного типа? Со слоганом "ещё и вашим правнукам станется"?
А что меня больше повеселило, что чем более "развит" ипотечный рынок, тем в более позднем возрасте семь может себе позволить купить собственное жильё. Хотя единственная разумная цель этого механизма -- это как раз снизить этот возраст. Как и с любым другим кредитом rationing (блин, не смог подобрать слово) в том, что можно взять и пользоваться сейчас, а не ждать, пока удастся скопить нужную сумму. На самом деле это подтверждает, что всё это не для покупателей недвижимости, а для банкиров и их владельцев. А дойная корова в этом процессе -- не "средний" работяга, а тот, кто чуточку выше среднего. Именно он пойдёт к банкиру на поклон, и будет доказывать, что он этот ежемесячный платёж осилит. Точно так же, как было бы совсем без банкиров. Средний работяга не может насобирать на дом за обозримый срок, а средний класс -- насобирал бы и без ипотеки, если бы в результате ипотеки цены не были бы задраны до небес. Грустно.
Додано: Вів 11 лис, 2025 19:31
Re: Еміграція, заробітчанство
Странные расчеты... Может это в Америке такой ад, хз как там вообще люди живут тогда. В Испании чтобы получить ипотеку 650евро в месяц зп должна быть 2200евро что в принципе средняя зп после 25-27лет (выпускник ВУЗа с 3-4 года опыта или колледж + 5-6 лет опыта) 1го человека на 1й работе. А Вы так бац и умножили на 4 (у вас уже 2 человека на 2х работах оказалось почему-то необходимо). Это чтобы не мелочиться и сразу виллу за лям брать на побережье средиземного моря? ) Ну так да, надо чуток больше усилий чем просто квартира/дом в обычной урбанизации.
П.С. 650евро в месяц (200к дом) это кстати тоже так-то Коста Бланка, а не хрень какая-то. Никто не мешает поехать на север страны или поближе к Португалии и там взять ту же квартиру/дом за 60-80к. Вот у знакомых взнос по ипотеке вообще фигня какая-то около 300евро в месяц - уж точно как-то можно набомжевать даже 1 человеку. Так что страшилка слегка преувеличена.
Додано: Вів 11 лис, 2025 19:47
Ролик был, конечно, про США, и я тоже писал, имея ввиду США. Но вы меня прям заинтриговали. Можете сказать, какая "чистая" сумма кредита получается при ипотеке с месячным платежом 650 евро, и что на эту сумму (плюс 20% первоначального взноса) можно там купить?
Додано: Вів 11 лис, 2025 20:05
Аликанте (город 330к население, развивается активно), 200к это полноценная квартира 80-100м (3 спальни, гостинная и 2 санузла) в закрытом доме с бассейном в норм районе. +/- 2000х годов, не старье 60х. Без всяких мексов, арабов, окупасов и тд. До моря будет 15 минут (город на побережье, но возле моря уже ценник будет 300-400к).
Ну или как у меня в 10 минут от Аликанте небольшой город на 10к человек (магазин, больница, школа, садик, все есть, это не как село в Украине), те же 200к, но уже бунгало на 2 этажа + море в 5 минутах хотьбы.
Смотрите идеалисту если интересно, там куча вариантов. То что дешевле 120к конечно сразу в топку - там или район будет отстой, или дом 40х годов, а от 160к уже можно смотреть.
Додано: Вів 11 лис, 2025 20:18
Я вам можу навести досить точну відповідь прямо на ваше запитання. Про 650 євро.
Саме таку ціну - 650 євро - платять мої родичі у Франції за будинок, куплений в січні 2022 чи 2021 року.
Будинок в 2 поверхи. Складається з двох блоків різних років побудови які викорстовуються як дві окремі 2-поверхові квартири. Спільними у них є вхідний коридор та прибудинкова територія з квітами та навісами для використання в хазайських цілях. З тильного боку будівлі інший рівень землі, що дало можливість розмістити 2 окремих гаража.
Кожна квартира має окрему кухнію і окремі санвузли. Спальні розташовані в кожній квартирі на других поверхах.
Одна з квартир використовується для прийому в гості родичів/знайомих/друзів і рідко, але здається для мандрівників за 70 євро за ніч.
Взято в іпотеку за ціною в 140 000 євро - на 25 років. Продавець просив 170 000 євро, але Продавців було три: перелаялися між собою під час пошуку Покупця - та щоби погасити сварку - віддали за 140 000. Покупець НЕ прогавив таку можливість.
Банк думав 1 тиждень та дав згоду.
Якщо не помиляюся, то під 3,00 або 3,5% річних (говорили, але я не запам"ятав точно).
Прибуток родини з двох осіб (діти дорослі): чоловік 2 500 євро, жінка 1700 євро.
З цієї суми і сплачується 650 євро.
Крім цих платежів є ще виплата за лізинг авто - електричне КІА - 320 євро.
На цей час я особисто оцінюю будинок в суму 250 000+ євро.
Зауважу також, що фото їх будинка як правило попадає на перші сторінки репортажів з цього міста.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 11 лис, 2025 20:23, всього редагувалось 1 раз.
