Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3037303830393040 Додано: Вів 11 лис, 2025 20:22 slonomag написав: Ну или как у меня в 10 минут от Аликанте небольшой город на 10к человек (магазин, больница, школа, садик, все есть, это не как село в Украине), те же 200к, но уже бунгало на 2 этажа + море в 5 минутах хотьбы. Ну или как у меня в 10 минут от Аликанте небольшой город на 10к человек (магазин, больница, школа, садик, все есть, это не как село в Украине), те же 200к, но уже бунгало на 2 этажа + море в 5 минутах хотьбы.

Сан Хуан? Там шось москалів дохалєри було, як і в Торєв`єха з Картахеною.

Саме цікаве шо там було- пляж. Жовтень ще доволі спекотно було, уявляю шо там влітку.

Саме Аліканте не сподобалось, купа народу, кафешки переповнені, туристи, купа дєвачєк не важкої поведінки в районі порту.

В метро не був, їздив машиною. Дизель дешевий, парковки місця всюди були.

Фіники всюди ростуть, під ногами валяються, схоже вони нікому не цікаві.

UPD: Виявилось шо фікуси це здорові дерева. Сан Хуан? Там шось москалів дохалєри було, як і в Торєв`єха з Картахеною.Саме цікаве шо там було- пляж. Жовтень ще доволі спекотно було, уявляю шо там влітку.Саме Аліканте не сподобалось, купа народу, кафешки переповнені, туристи, купа дєвачєк не важкої поведінки в районі порту.В метро не був, їздив машиною. Дизель дешевий, парковки місця всюди були.Фіники всюди ростуть, під ногами валяються, схоже вони нікому не цікаві.UPD: Виявилось шо фікуси це здорові дерева. Water Повідомлень: 3543 З нами з: 06.03.12 Подякував: 67 раз. Подякували: 237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лис, 2025 20:42 Water

Як кацапьйо легалізувалось в Іспанії? Там щось є лояльне для них?

Бо в монтінегро згідно дорожньої карти вступу до ЄС зараз кацапи виють як гієни, влада закручує гайки іноземцям, там багато чого в проєкті закону, від скасування ВНЖ по фіктивним фірмам - нульовкам, до мін вартості 200к євро для нерухомості, щоб отримати ВНЖ.

І вже коцабчики валізки підскладають.. А що ж гешпанія?





те же 200к, но уже бунгало на 2 этажа + море в 5 минутах хотьбы.





2Слономаг: киньте будь ласка посилання на приклад такого житла за 200к Як кацапьйо легалізувалось в Іспанії? Там щось є лояльне для них?Бо в монтінегро згідно дорожньої карти вступу до ЄС зараз кацапи виють як гієни, влада закручує гайки іноземцям, там багато чого в проєкті закону, від скасування ВНЖ по фіктивним фірмам - нульовкам, до мін вартості 200к євро для нерухомості, щоб отримати ВНЖ.І вже коцабчики валізки підскладають.. А що ж гешпанія?2Слономаг: киньте будь ласка посилання на приклад такого житла за 200к Hotab Повідомлень: 17118 З нами з: 15.02.09 Подякував: 398 раз. Подякували: 2532 раз. Профіль 5 4 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лис, 2025 20:54 slonomag написав: Странные расчеты... Может это в Америке такой ад, хз как там вообще люди живут тогда. В Испании чтобы получить ипотеку 650евро в месяц зп должна быть 2200евро что в принципе средняя зп после 25-27лет (выпускник ВУЗа с 3-4 года опыта или колледж + 5-6 лет опыта) 1го человека на 1й работе. Странные расчеты... Может это в Америке такой ад, хз как там вообще люди живут тогда. В Испании чтобы получить ипотеку 650евро в месяц зп должна быть 2200евро что в принципе средняя зп после 25-27лет (выпускник ВУЗа с 3-4 года опыта или колледж + 5-6 лет опыта)

Ага, я тут погуглил эту цифру

Медианная зарплата в Испании на 2025 год составляет около €1800 брутто в месяц и в принципе всё встало на свои места. Вот этот ваш выпускник ВУЗа с 3-4 годами опыта (успешного, а не в мак сразу после получения диплома) -- он и есть та самая дойная корова с доходами чуть выше среднего, которого и "окучивают" банкиры. Вот эта разница между 1800 брутто и 2200 нетто и есть то самое, что банкирам спать не даёт по ночам, потому что они точно уверены, что они на эти "излишки" имеют полное право.

Просто в Штатах все эти цифры выше, но принцип тот же.



Ну или как вариант, двое должны работать на 1800 брутто.

А Вы так бац и умножили на 4 (у вас уже 2 человека на 2х работах оказалось почему-то необходимо). Если прочитаете внимательно, то увидите, что я имел ввиду, что вдвоём надо работать, чтобы одному не впахивать за двоих. Двое на двух работах -- я такого не утверждал. Хотя не запрещено, конечно. Ага, я тут погуглил эту цифруи в принципе всё встало на свои места. Вот этот ваш выпускник ВУЗа с 3-4 годами опыта (успешного, а не в мак сразу после получения диплома) -- он и есть та самая дойная корова с доходами чуть выше среднего, которого и "окучивают" банкиры. Вот эта разница между 1800 брутто и 2200 нетто и есть то самое, что банкирам спать не даёт по ночам, потому что они точно уверены, что они на эти "излишки" имеют полное право.Просто в Штатах все эти цифры выше, но принцип тот же.Ну или как вариант, двое должны работать на 1800 брутто.Если прочитаете внимательно, то увидите, что я имел ввиду, что вдвоём надо работать, чтобы одному не впахивать за двоих. Двое на двух работах -- я такого не утверждал. Хотя не запрещено, конечно. M-Audio Повідомлень: 3500 З нами з: 23.03.11 Подякував: 646 раз. Подякували: 517 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лис, 2025 21:03 Hotab написав: Як кацапьйо легалізувалось в Іспанії? Там щось є лояльне для них? Як кацапьйо легалізувалось в Іспанії? Там щось є лояльне для них?

Можу тільки припустити- Digital nomad. Ще вроді якась програма була. Можу тільки припустити- Digital nomad. Ще вроді якась програма була. Water Повідомлень: 3543 З нами з: 06.03.12 Подякував: 67 раз. Подякували: 237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лис, 2025 22:56 Water написав: slonomag написав: Ну или как у меня в 10 минут от Аликанте небольшой город на 10к человек (магазин, больница, школа, садик, все есть, это не как село в Украине), те же 200к, но уже бунгало на 2 этажа + море в 5 минутах хотьбы. Ну или как у меня в 10 минут от Аликанте небольшой город на 10к человек (магазин, больница, школа, садик, все есть, это не как село в Украине), те же 200к, но уже бунгало на 2 этажа + море в 5 минутах хотьбы.

Сан Хуан? Там шось москалів дохалєри було, як і в Торєв`єха з Картахеною.

Саме цікаве шо там було- пляж. Жовтень ще доволі спекотно було, уявляю шо там влітку.

Саме Аліканте не сподобалось, купа народу, кафешки переповнені, туристи, купа дєвачєк не важкої поведінки в районі порту.

В метро не був, їздив машиною. Дизель дешевий, парковки місця всюди були.

Фіники всюди ростуть, під ногами валяються, схоже вони нікому не цікаві.

UPD: Виявилось шо фікуси це здорові дерева. Сан Хуан? Там шось москалів дохалєри було, як і в Торєв`єха з Картахеною.Саме цікаве шо там було- пляж. Жовтень ще доволі спекотно було, уявляю шо там влітку.Саме Аліканте не сподобалось, купа народу, кафешки переповнені, туристи, купа дєвачєк не важкої поведінки в районі порту.В метро не був, їздив машиною. Дизель дешевий, парковки місця всюди були.Фіники всюди ростуть, під ногами валяються, схоже вони нікому не цікаві.UPD: Виявилось шо фікуси це здорові дерева.

Сан Хуан ценники от 300к сейчас. Я попроще, в Гран Алаканте.



To Hotab:



ну вот трешка с 2 туалетами, 110м, до моря ровно 1 банка пива (0.33) за 245к, но я думаю за 220 можно сторговать:



https://www.idealista.com/en/inmueble/109402406/



урбанизация там классная, 4 бассейна, тенисный корт, куча зелени что в Испании роскошь. Я сам там год жил. Можно в гугл мапсах сверху глянуть вид в режиме фоток.



Если мониторить то проскакивают и за 210-220, но такие конечно улетают за пару дней. Сан Хуан ценники от 300к сейчас. Я попроще, в Гран Алаканте.To Hotab:ну вот трешка с 2 туалетами, 110м, до моря ровно 1 банка пива (0.33) за 245к, но я думаю за 220 можно сторговать:урбанизация там классная, 4 бассейна, тенисный корт, куча зелени что в Испании роскошь. Я сам там год жил. Можно в гугл мапсах сверху глянуть вид в режиме фоток.Если мониторить то проскакивают и за 210-220, но такие конечно улетают за пару дней. slonomag Повідомлень: 728 З нами з: 23.11.17 Подякував: 15 раз. Подякували: 190 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лис, 2025 23:01 Water написав: Hotab написав: Як кацапьйо легалізувалось в Іспанії? Там щось є лояльне для них? Як кацапьйо легалізувалось в Іспанії? Там щось є лояльне для них?

Можу тільки припустити- Digital nomad. Ще вроді якась програма була. Можу тільки припустити- Digital nomad. Ще вроді якась програма була.

Много нелегалами живут. Подозреваю что в Торевьехе там таких 50%. Хотя конечно есть и Digital nomad, и просто люди квартиры в Москве сдают за 3к (возможно родительские) и тупо на них тут живут. Есть виза когда ты не имеешь права на работу, но можешь жить при наличии пасивного дохода. Не помню только сколько там в месяц нужно, наверное как у номада 3-4к в месяц. Много нелегалами живут. Подозреваю что в Торевьехе там таких 50%. Хотя конечно есть и Digital nomad, и просто люди квартиры в Москве сдают за 3к (возможно родительские) и тупо на них тут живут. Есть виза когда ты не имеешь права на работу, но можешь жить при наличии пасивного дохода. Не помню только сколько там в месяц нужно, наверное как у номада 3-4к в месяц. slonomag Повідомлень: 728 З нами з: 23.11.17 Подякував: 15 раз. Подякували: 190 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 лис, 2025 01:44 Сибарит написав: Идет по Нью-Йорку журналист газеты «Грин Пис» и видит, около небоскреба стоит пожилой мужчина и курит сигарету.

Журналист подходит к нему, представляется и спрашивает:

– Извините, можно я Вам задам несколько вопросов?

Мужчина:

– Конечно.

Журналист:

– Как давно Вы курите?

– Да лет 40 уже.

– А какую марку сигарет?

– Лаки Страйк.

– И сколько сигарет в день?

-Примерно пачку, если нервничаю, то полторы.

Журналист достает калькулятор, что-то прикидывает и говорит:

– Вот если бы Вы не курили, то на эти деньги Вы могли бы купить вот этот небоскреб.

Мужчина:

– Правда? Как интересно. А можно я Вам задам вопрос?

Журналист:

– Конечно.

Мужчина:

– А Вы сами курите?

– Нет.

– А небоскреб у Вас есть?

– Нет.

– Вот видите… А я курю и небоскреб этот мой… Идет по Нью-Йорку журналист газеты «Грин Пис» и видит, около небоскреба стоит пожилой мужчина и курит сигарету.Журналист подходит к нему, представляется и спрашивает:– Извините, можно я Вам задам несколько вопросов?Мужчина:– Конечно.Журналист:– Как давно Вы курите?– Да лет 40 уже.– А какую марку сигарет?– Лаки Страйк.– И сколько сигарет в день?-Примерно пачку, если нервничаю, то полторы.Журналист достает калькулятор, что-то прикидывает и говорит:– Вот если бы Вы не курили, то на эти деньги Вы могли бы купить вот этот небоскреб.Мужчина:– Правда? Как интересно. А можно я Вам задам вопрос?Журналист:– Конечно.Мужчина:– А Вы сами курите?– Нет.– А небоскреб у Вас есть?– Нет.– Вот видите… А я курю и небоскреб этот мой…



Аллюзия понятна, но ошибочна.

Все таки это анекдот.

А реальность такова, что у практически 99,99999% курильщиков нет своего небоскреба. Аллюзия понятна, но ошибочна.Все таки это анекдот.А реальность такова, что у практически 99,99999% курильщиков нет своего небоскреба. rjkz

Повідомлень: 18006 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8776 раз. Подякували: 5536 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 лис, 2025 01:51 Faceless написав: Сибарит написав: Идет по Нью-Йорку журналист газеты «Грин Пис» и видит, около небоскреба стоит пожилой мужчина и курит сигарету.

Журналист подходит к нему, представляется и спрашивает:

– Извините, можно я Вам задам несколько вопросов?

Мужчина:

– Конечно.

Журналист:

– Как давно Вы курите?

– Да лет 40 уже.

– А какую марку сигарет?

– Лаки Страйк.

– И сколько сигарет в день?

-Примерно пачку, если нервничаю, то полторы.

Журналист достает калькулятор, что-то прикидывает и говорит:

– Вот если бы Вы не курили, то на эти деньги Вы могли бы купить вот этот небоскреб.

Мужчина:

– Правда? Как интересно. А можно я Вам задам вопрос?

Журналист:

– Конечно.

Мужчина:

– А Вы сами курите?

– Нет.

– А небоскреб у Вас есть?

– Нет.

– Вот видите… А я курю и небоскреб этот мой… Анекдот старий, але от що цікаво. Ну нехай він завжди нервує. Нехай пачка дорога (я не знаю, скільки коштують цигарки в США) і коштує 10 баксів. 40 років по 365 днів це 14600 днів, помножити на 15 - 219 тисяч дол.

Звісно, не врахований складний відсоток, але хмарочос коштує сотні мільйонів доларів, якщо не мільярди. В якому всесвіті навіть за 40 років на цигарках можна накопичити стільки? Анекдот старий, але от що цікаво. Ну нехай він завжди нервує. Нехай пачка дорога (я не знаю, скільки коштують цигарки в США) і коштує 10 баксів. 40 років по 365 днів це 14600 днів, помножити на 15 - 219 тисяч дол.Звісно, не врахований складний відсоток, але хмарочос коштує сотні мільйонів доларів, якщо не мільярди. В якому всесвіті навіть за 40 років на цигарках можна накопичити стільки?



Тут целесообразно вспомнить другой бородатый анекдот, когда у мультимиллионера спрашивают как он заработал свой первый миллион.

-Я шел по улице и сорвал с дерева яблоко. Я его продал за 30 центов. Потом я пошел и сорвал 10 яблок и продал их за 3 долллара.

-А потом?

-А потом умер мой дядя и оставил мне в наследство 3 миллиона.



Так и тот курильщик, вполне мог курить возле полученного по наследству небоскреба. Тут целесообразно вспомнить другой бородатый анекдот, когда у мультимиллионера спрашивают как он заработал свой первый миллион.-Я шел по улице и сорвал с дерева яблоко. Я его продал за 30 центов. Потом я пошел и сорвал 10 яблок и продал их за 3 долллара.-А потом?-А потом умер мой дядя и оставил мне в наследство 3 миллиона.Так и тот курильщик, вполне мог курить возле полученного по наследству небоскреба. rjkz

Повідомлень: 18006 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8776 раз. Подякували: 5536 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 лис, 2025 06:45 rjkz написав: Сибарит написав: Идет по Нью-Йорку журналист газеты «Грин Пис» и видит, около небоскреба стоит пожилой мужчина и курит сигарету.

Журналист подходит к нему, представляется и спрашивает:

– Извините, можно я Вам задам несколько вопросов?

Мужчина:

– Конечно.

Журналист:

– Как давно Вы курите?

– Да лет 40 уже.

– А какую марку сигарет?

– Лаки Страйк.

– И сколько сигарет в день?

-Примерно пачку, если нервничаю, то полторы.

Журналист достает калькулятор, что-то прикидывает и говорит:

– Вот если бы Вы не курили, то на эти деньги Вы могли бы купить вот этот небоскреб.

Мужчина:

– Правда? Как интересно. А можно я Вам задам вопрос?

Журналист:

– Конечно.

Мужчина:

– А Вы сами курите?

– Нет.

– А небоскреб у Вас есть?

– Нет.

– Вот видите… А я курю и небоскреб этот мой… Идет по Нью-Йорку журналист газеты «Грин Пис» и видит, около небоскреба стоит пожилой мужчина и курит сигарету.Журналист подходит к нему, представляется и спрашивает:– Извините, можно я Вам задам несколько вопросов?Мужчина:– Конечно.Журналист:– Как давно Вы курите?– Да лет 40 уже.– А какую марку сигарет?– Лаки Страйк.– И сколько сигарет в день?-Примерно пачку, если нервничаю, то полторы.Журналист достает калькулятор, что-то прикидывает и говорит:– Вот если бы Вы не курили, то на эти деньги Вы могли бы купить вот этот небоскреб.Мужчина:– Правда? Как интересно. А можно я Вам задам вопрос?Журналист:– Конечно.Мужчина:– А Вы сами курите?– Нет.– А небоскреб у Вас есть?– Нет.– Вот видите… А я курю и небоскреб этот мой…



Аллюзия понятна, но ошибочна.

Все таки это анекдот.

А реальность такова, что у практически 99,99999% курильщиков нет своего небоскреба. Аллюзия понятна, но ошибочна.Все таки это анекдот.А реальность такова, что у практически 99,99999% курильщиков нет своего небоскреба.

Главное правильные вещи как Маск курить и все будет хорошо. 😎 Главное правильные вещи как Маск курить и все будет хорошо. 😎 Bolt Повідомлень: 3709 З нами з: 09.11.17 Подякував: 23 раз. Подякували: 283 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 лис, 2025 08:23 rjkz написав: Сибарит написав: Идет по Нью-Йорку журналист газеты «Грин Пис» и видит, около небоскреба стоит пожилой мужчина и курит сигарету.

Журналист подходит к нему, представляется и спрашивает:

– Извините, можно я Вам задам несколько вопросов?

Мужчина:

– Конечно.

Журналист:

– Как давно Вы курите?

– Да лет 40 уже.

– А какую марку сигарет?

– Лаки Страйк.

– И сколько сигарет в день?

-Примерно пачку, если нервничаю, то полторы.

Журналист достает калькулятор, что-то прикидывает и говорит:

– Вот если бы Вы не курили, то на эти деньги Вы могли бы купить вот этот небоскреб.

Мужчина:

– Правда? Как интересно. А можно я Вам задам вопрос?

Журналист:

– Конечно.

Мужчина:

– А Вы сами курите?

– Нет.

– А небоскреб у Вас есть?

– Нет.

– Вот видите… А я курю и небоскреб этот мой… Идет по Нью-Йорку журналист газеты «Грин Пис» и видит, около небоскреба стоит пожилой мужчина и курит сигарету.Журналист подходит к нему, представляется и спрашивает:– Извините, можно я Вам задам несколько вопросов?Мужчина:– Конечно.Журналист:– Как давно Вы курите?– Да лет 40 уже.– А какую марку сигарет?– Лаки Страйк.– И сколько сигарет в день?-Примерно пачку, если нервничаю, то полторы.Журналист достает калькулятор, что-то прикидывает и говорит:– Вот если бы Вы не курили, то на эти деньги Вы могли бы купить вот этот небоскреб.Мужчина:– Правда? Как интересно. А можно я Вам задам вопрос?Журналист:– Конечно.Мужчина:– А Вы сами курите?– Нет.– А небоскреб у Вас есть?– Нет.– Вот видите… А я курю и небоскреб этот мой…



Аллюзия понятна, но ошибочна.

Все таки это анекдот.

А реальность такова, что у практически 99,99999% курильщиков нет своего небоскреба. Аллюзия понятна, но ошибочна.Все таки это анекдот.А реальность такова, что у практически 99,99999% курильщиков нет своего небоскреба.

Вообще-то, это анекдот о ценности непрошеных советов 😁 Вообще-то, это анекдот о ценности непрошеных советов 😁 Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9083 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6503 раз. Подякували: 21688 раз. Профіль 134 82 38 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 3037303830393040 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор