#<1 ... 3038303930403041 Додано: Сер 12 лис, 2025 15:17 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: трешка с 2 туалетами, 110м, до моря ровно 1 банка пива (0.33) за 245к, но я думаю за 220 можно сторговать:



https://www.idealista.com/en/inmueble/109402406/



урбанизация там классная, 4 бассейна, тенисный корт, куча зелени что в Испании роскошь. Я сам там год жил. Можно в гугл мапсах сверху глянуть вид в режиме фоток.



Если мониторить то проскакивают и за 210-220, но такие конечно улетают за пару дней.

Глянув по картах та ідеалісту, ЖК виглядає дуже пристойним, ну і локалізація реально супер - там пішки трохи до моря, пляж широкий, ще і типу набережна благоустроєна аж до Аліканте. Ціни реально смішні.



Глянув по картах та ідеалісту, ЖК виглядає дуже пристойним, ну і локалізація реально супер - там пішки трохи до моря, пляж широкий, ще і типу набережна благоустроєна аж до Аліканте. Ціни реально смішні.

Тільки цікаво, що там з кондиціонерами - це тільки вентилятори ті на стелях - чи є якась окремо?

Так конд це хіба проблема поставити?)

BIGor

Так конд це хіба проблема поставити?)

В порівняні з Польщею, в Гешпаніі дійсно важко з роботою. Оце справді проблема . Не для вас, на віддаленій, а наприклад вашої дружини

Так конд це хіба проблема поставити?)

Може бути проблема, заборона на псування фасадів

Re: Еміграція, заробітчанство



https://www.idealista.com/en/inmueble/109402406/



урбанизация там классная, 4 бассейна, тенисный корт, куча зелени что в Испании роскошь. Я сам там год жил. Можно в гугл мапсах сверху глянуть вид в режиме фоток.



Если мониторить то проскакивают и за 210-220, но такие конечно улетают за пару дней. трешка с 2 туалетами, 110м, до моря ровно 1 банка пива (0.33) за 245к, но я думаю за 220 можно сторговать:урбанизация там классная, 4 бассейна, тенисный корт, куча зелени что в Испании роскошь. Я сам там год жил. Можно в гугл мапсах сверху глянуть вид в режиме фоток.Если мониторить то проскакивают и за 210-220, но такие конечно улетают за пару дней.

Глянув по картах та ідеалісту, ЖК виглядає дуже пристойним, ну і локалізація реально супер - там пішки трохи до моря, пляж широкий, ще і типу набережна благоустроєна аж до Аліканте. Ціни реально смішні.



Тільки цікаво, що там з кондиціонерами - це тільки вентилятори ті на стелях - чи є якась окремо? Глянув по картах та ідеалісту, ЖК виглядає дуже пристойним, ну і локалізація реально супер - там пішки трохи до моря, пляж широкий, ще і типу набережна благоустроєна аж до Аліканте. Ціни реально смішні.Тільки цікаво, що там з кондиціонерами - це тільки вентилятори ті на стелях - чи є якась окремо?

Не, набережная там не до Аликанте, но погулять можно где-то 3км. Ну или по пляжу, там песочный пляж около 8км, много народу и зимой там гуляет.



Конкретно в той убранизации кондиционеры все сами ставили. У меня в каждой комнате был. Урбанизация просто старая (30 лет), тогда кондеры не так активно юзали.

А в той где я дом купил (через дорогу) уже по умолчанию вся разводка есть, хочешь кондеры, хочешь сплит систему. Так как урбанизация новее (15 лет). Но у нас цены уже взлетели до 300к, то что я за 200 выхватил реально мега удачей было.



У меня такого плана:



Цікаві оголошення зʼявилися у Франції (не знаю чому, але більша частина новоприбулих хоче тільки в Париж):

«Візьму в оренду будинок. Максимальна ціна 2 000€».

Хм… 2000… євро…



Цікава арифметика.

При бажанні у Франції модна купити приватний будинок за ціною близько 200 000€

(Здається в Києві в ж/к «Рибальський» за квартири просять більше).

Якщо такий будинок здати українцям за 2000€, то ціна будика відповідає одному з критеріїв на цьому форумі: «100 оренд».

Цікаві часи.

Ще цікавіше: термін окупності інвестиції:

200 000/(2000*12)=8,333 роки.

Знову «український стандарт»: термін окупності бізнесу - 8 років,

Так конд це хіба проблема поставити?)

В порівняні з Польщею, в Гешпаніі дійсно важко з роботою. Оце справді проблема . Не для вас, на віддаленій, а наприклад вашої дружини Так конд це хіба проблема поставити?)В порівняні з Польщею, в Гешпаніі дійсно важко з роботою. Оце справді проблема . Не для вас, на віддаленій, а наприклад вашої дружини

Так конд це хіба проблема поставити?)

Може бути проблема, заборона на псування фасадів

Тут бунгало на закрытой територии урбанизации, поэтому особо нет проблем что-либо делать. Терасу застеклить, кондеры поставить, навес на всю крышу зафигачить или солнечные панели. Ну естественно в рамках разумного - царь-балкон как в Украине построить не дадут )

У Франції будь-які роботи по фасаду - навіть перефарбування стін та ставнів на вікнах - тільки з узгодженням мерії. Бо можливе псування історичного вигляду міста.



Якщо хочеш поставити гараж або навіс для авто:

- до 20 кв.м достатньо повідомити мерію (заповнюється спеціальний бланк на 5-ти сторінках) та чекати на дозвіл.

- більше 20 кв.м - тільки наявність Проєкту з відповідними наслідками та експертизами.



Для облаштування басейну (не гумового від фірми Intex) - узгодження з мерією.



Всередині будинка можеш робити що завгодно.



У Франції будь-які роботи по фасаду - навіть перефарбування стін та ставнів на вікнах - тільки з узгодженням мерії. Бо можливе псування історичного вигляду міста.



Якщо хочеш поставити гараж або навіс для авто:

- до 20 кв.м достатньо повідомити мерію (заповнюється спеціальний бланк на 5-ти сторінках) та чекати на дозвіл.

- більше 20 кв.м - тільки наявність Проєкту з відповідними наслідками та експертизами.



Для облаштування басейну (не гумового від фірми Intex) - узгодження з мерією.



Всередині будинка можеш робити що завгодно.



Так що згадані вище перебудови - річ слизька. На цю тему:У Франції будь-які роботи по фасаду - навіть перефарбування стін та ставнів на вікнах - тільки з узгодженням мерії. Бо можливе псування історичного вигляду міста.Якщо хочеш поставити гараж або навіс для авто:- до 20 кв.м достатньо повідомити мерію (заповнюється спеціальний бланк на 5-ти сторінках) та чекати на дозвіл.- більше 20 кв.м - тільки наявність Проєкту з відповідними наслідками та експертизами.Для облаштування басейну (не гумового від фірми Intex) - узгодження з мерією.Всередині будинка можеш робити що завгодно.Так що згадані вище перебудови - річ слизька.

Но в этом же и плюс этих урбанизаций, все дома внутри большой закрытой територии, и каждое бунгало по сути отдельное - типа 2х этажный блок из 5 домов, но у каждого свой вход, своя тераса, своя крыша. Тоесть все 2 этажа твои и если ты там что-то застеклишь, или кондер поставишь, никому это мешать не будет.

Ну и для машины тебе делать тут нечего так как под урбанизацией здоровый паркинг (на всю площадь урбанизации) - все машины там стоят. Там сотни мест, а под урбой что я вчера кидал вообще больше 1000. В Испании так же в обычных домах. Там где квартиры. Или где не закрытая територия и все видно с улицы.Но в этом же и плюс этих урбанизаций, все дома внутри большой закрытой територии, и каждое бунгало по сути отдельное - типа 2х этажный блок из 5 домов, но у каждого свой вход, своя тераса, своя крыша. Тоесть все 2 этажа твои и если ты там что-то застеклишь, или кондер поставишь, никому это мешать не будет.Ну и для машины тебе делать тут нечего так как под урбанизацией здоровый паркинг (на всю площадь урбанизации) - все машины там стоят. Там сотни мест, а под урбой что я вчера кидал вообще больше 1000. slonomag Повідомлень: 732 З нами з: 23.11.17 Подякував: 15 раз. Подякували: 190 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 лис, 2025 16:37 У Франції наполегливо пропонують встановити на даху сонячні батареї.

Ніби-то є державна Програма підтримки і називають досить великі суми такої підтримку в діапазоні 10 000…63 000 євро.

Але без доволі точного знання мови та докладних перемовин можна попаси в пастку: там вони ще дивляться на рівень прибутків власника. Тобто даром нічого не вийде навіть з підтримкою.

Я до того, що треба рахувати витрати на забаганки.



Говорив з однією заможною пані - чиста француженка - ледь не жінка маркіза: має мабуть сотні га землі під кукурудзу, сою та соняшник, крім того власний ліс з косулями та оленями.

Так ось в неї величезний - якщо не сказати гігантський - бокс або не знаю як назвати - приміщення великих розмірів - для зберігання сіна та соломи в тюках. Будували румуни і дуже виглядає солідно.

Ось на весь дах - сонячні панелі.

