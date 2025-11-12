Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
урбанизация там классная, 4 бассейна, тенисный корт, куча зелени что в Испании роскошь. Я сам там год жил. Можно в гугл мапсах сверху глянуть вид в режиме фоток.
Если мониторить то проскакивают и за 210-220, но такие конечно улетают за пару дней.
Глянув по картах та ідеалісту, ЖК виглядає дуже пристойним, ну і локалізація реально супер - там пішки трохи до моря, пляж широкий, ще і типу набережна благоустроєна аж до Аліканте. Ціни реально смішні.
Тільки цікаво, що там з кондиціонерами - це тільки вентилятори ті на стелях - чи є якась окремо?
Не, набережная там не до Аликанте, но погулять можно где-то 3км. Ну или по пляжу, там песочный пляж около 8км, много народу и зимой там гуляет.
Конкретно в той убранизации кондиционеры все сами ставили. У меня в каждой комнате был. Урбанизация просто старая (30 лет), тогда кондеры не так активно юзали. А в той где я дом купил (через дорогу) уже по умолчанию вся разводка есть, хочешь кондеры, хочешь сплит систему. Так как урбанизация новее (15 лет). Но у нас цены уже взлетели до 300к, то что я за 200 выхватил реально мега удачей было.
Хочете чи не хочете, а народ український прибуває за кордон. Цікаві оголошення зʼявилися у Франції (не знаю чому, але більша частина новоприбулих хоче тільки в Париж): «Візьму в оренду будинок. Максимальна ціна 2 000€». Хм… 2000… євро…
Цікава арифметика. При бажанні у Франції модна купити приватний будинок за ціною близько 200 000€ (Здається в Києві в ж/к «Рибальський» за квартири просять більше). Якщо такий будинок здати українцям за 2000€, то ціна будика відповідає одному з критеріїв на цьому форумі: «100 оренд». Цікаві часи. Ще цікавіше: термін окупності інвестиції: 200 000/(2000*12)=8,333 роки. Знову «український стандарт»: термін окупності бізнесу - 8 років, Ну реально часи цікаві…
Hotab написав:BIGor Так конд це хіба проблема поставити?) В порівняні з Польщею, в Гешпаніі дійсно важко з роботою. Оце справді проблема . Не для вас, на віддаленій, а наприклад вашої дружини
Да, работы тут нет ) Ну так чтобы на дом заработать. Если уже купил, то на 2000евро уже можно пойти работать чисто на жизнь, это не проблема. Работать ненапряжно в испанском темпе (4 часа работы, 4 часа сиесты, 4 часа кофе пить) и радоваться жизни. Но на дом лучше где-то в другой стране насобирать.
Може бути проблема, заборона на псування фасадів
Тут бунгало на закрытой територии урбанизации, поэтому особо нет проблем что-либо делать. Терасу застеклить, кондеры поставить, навес на всю крышу зафигачить или солнечные панели. Ну естественно в рамках разумного - царь-балкон как в Украине построить не дадут )
На цю тему: У Франції будь-які роботи по фасаду - навіть перефарбування стін та ставнів на вікнах - тільки з узгодженням мерії. Бо можливе псування історичного вигляду міста.
Якщо хочеш поставити гараж або навіс для авто: - до 20 кв.м достатньо повідомити мерію (заповнюється спеціальний бланк на 5-ти сторінках) та чекати на дозвіл. - більше 20 кв.м - тільки наявність Проєкту з відповідними наслідками та експертизами.
Для облаштування басейну (не гумового від фірми Intex) - узгодження з мерією.
Всередині будинка можеш робити що завгодно.
Так що згадані вище перебудови - річ слизька.
В Испании так же в обычных домах. Там где квартиры. Или где не закрытая територия и все видно с улицы. Но в этом же и плюс этих урбанизаций, все дома внутри большой закрытой територии, и каждое бунгало по сути отдельное - типа 2х этажный блок из 5 домов, но у каждого свой вход, своя тераса, своя крыша. Тоесть все 2 этажа твои и если ты там что-то застеклишь, или кондер поставишь, никому это мешать не будет. Ну и для машины тебе делать тут нечего так как под урбанизацией здоровый паркинг (на всю площадь урбанизации) - все машины там стоят. Там сотни мест, а под урбой что я вчера кидал вообще больше 1000.
У Франції наполегливо пропонують встановити на даху сонячні батареї. Ніби-то є державна Програма підтримки і називають досить великі суми такої підтримку в діапазоні 10 000…63 000 євро. Але без доволі точного знання мови та докладних перемовин можна попаси в пастку: там вони ще дивляться на рівень прибутків власника. Тобто даром нічого не вийде навіть з підтримкою. Я до того, що треба рахувати витрати на забаганки.
Говорив з однією заможною пані - чиста француженка - ледь не жінка маркіза: має мабуть сотні га землі під кукурудзу, сою та соняшник, крім того власний ліс з косулями та оленями. Так ось в неї величезний - якщо не сказати гігантський - бокс або не знаю як назвати - приміщення великих розмірів - для зберігання сіна та соломи в тюках. Будували румуни і дуже виглядає солідно. Ось на весь дах - сонячні панелі. Так плакала, що реальний к.к.д. вкладень =0, і вона не може розплатитися за кредит на те електричне досягнення ХХІ сторіччя.