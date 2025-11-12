RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3039304030413042>
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 15:17

Re: Еміграція, заробітчанство

  slonomag написав:трешка с 2 туалетами, 110м, до моря ровно 1 банка пива (0.33) за 245к, но я думаю за 220 можно сторговать:

https://www.idealista.com/en/inmueble/109402406/

урбанизация там классная, 4 бассейна, тенисный корт, куча зелени что в Испании роскошь. Я сам там год жил. Можно в гугл мапсах сверху глянуть вид в режиме фоток.

Если мониторить то проскакивают и за 210-220, но такие конечно улетают за пару дней.

Глянув по картах та ідеалісту, ЖК виглядає дуже пристойним, ну і локалізація реально супер - там пішки трохи до моря, пляж широкий, ще і типу набережна благоустроєна аж до Аліканте. Ціни реально смішні.

Тільки цікаво, що там з кондиціонерами - це тільки вентилятори ті на стелях - чи є якась окремо?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10304
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1485 раз.
Подякували: 1893 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 15:20

BIGor
Так конд це хіба проблема поставити?)
В порівняні з Польщею, в Гешпаніі дійсно важко з роботою. Оце справді проблема . Не для вас, на віддаленій, а наприклад вашої дружини
Hotab
 
Повідомлень: 17124
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2532 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 15:22

Re: Еміграція, заробітчанство

Hotab написав:BIGor
Так конд це хіба проблема поставити?)
В порівняні з Польщею, в Гешпаніі дійсно важко з роботою. Оце справді проблема . Не для вас, на віддаленій, а наприклад вашої дружини
Може бути проблема, заборона на псування фасадів
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36928
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8267 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 15:50

  BIGor написав:
  slonomag написав:трешка с 2 туалетами, 110м, до моря ровно 1 банка пива (0.33) за 245к, но я думаю за 220 можно сторговать:

https://www.idealista.com/en/inmueble/109402406/

урбанизация там классная, 4 бассейна, тенисный корт, куча зелени что в Испании роскошь. Я сам там год жил. Можно в гугл мапсах сверху глянуть вид в режиме фоток.

Если мониторить то проскакивают и за 210-220, но такие конечно улетают за пару дней.

Глянув по картах та ідеалісту, ЖК виглядає дуже пристойним, ну і локалізація реально супер - там пішки трохи до моря, пляж широкий, ще і типу набережна благоустроєна аж до Аліканте. Ціни реально смішні.

Тільки цікаво, що там з кондиціонерами - це тільки вентилятори ті на стелях - чи є якась окремо?

Не, набережная там не до Аликанте, но погулять можно где-то 3км. Ну или по пляжу, там песочный пляж около 8км, много народу и зимой там гуляет.

Конкретно в той убранизации кондиционеры все сами ставили. У меня в каждой комнате был. Урбанизация просто старая (30 лет), тогда кондеры не так активно юзали.
А в той где я дом купил (через дорогу) уже по умолчанию вся разводка есть, хочешь кондеры, хочешь сплит систему. Так как урбанизация новее (15 лет). Но у нас цены уже взлетели до 300к, то что я за 200 выхватил реально мега удачей было.

У меня такого плана:

https://www.idealista.com/en/inmueble/108151694/
slonomag
 
Повідомлень: 733
З нами з: 23.11.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 15:53

Хочете чи не хочете, а народ український прибуває за кордон.
Цікаві оголошення зʼявилися у Франції (не знаю чому, але більша частина новоприбулих хоче тільки в Париж):
«Візьму в оренду будинок. Максимальна ціна 2 000€».
Хм… 2000… євро…

Цікава арифметика.
При бажанні у Франції модна купити приватний будинок за ціною близько 200 000€
(Здається в Києві в ж/к «Рибальський» за квартири просять більше).
Якщо такий будинок здати українцям за 2000€, то ціна будика відповідає одному з критеріїв на цьому форумі: «100 оренд».
Цікаві часи.
Ще цікавіше: термін окупності інвестиції:
200 000/(2000*12)=8,333 роки.
Знову «український стандарт»: термін окупності бізнесу - 8 років,
Ну реально часи цікаві…
Востаннє редагувалось akurt в Сер 12 лис, 2025 15:58, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11514
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4064 раз.
Подякували: 1518 раз.
 
Профіль
 
1
2
7
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 15:54

  Hotab написав:BIGor
Так конд це хіба проблема поставити?)
В порівняні з Польщею, в Гешпаніі дійсно важко з роботою. Оце справді проблема . Не для вас, на віддаленій, а наприклад вашої дружини

Да, работы тут нет ) Ну так чтобы на дом заработать. Если уже купил, то на 2000евро уже можно пойти работать чисто на жизнь, это не проблема. Работать ненапряжно в испанском темпе (4 часа работы, 4 часа сиесты, 4 часа кофе пить) и радоваться жизни. Но на дом лучше где-то в другой стране насобирать.
slonomag
 
Повідомлень: 733
З нами з: 23.11.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 15:57

  Faceless написав:
Hotab написав:BIGor
Так конд це хіба проблема поставити?)
В порівняні з Польщею, в Гешпаніі дійсно важко з роботою. Оце справді проблема . Не для вас, на віддаленій, а наприклад вашої дружини
Може бути проблема, заборона на псування фасадів

Тут бунгало на закрытой територии урбанизации, поэтому особо нет проблем что-либо делать. Терасу застеклить, кондеры поставить, навес на всю крышу зафигачить или солнечные панели. Ну естественно в рамках разумного - царь-балкон как в Украине построить не дадут )
slonomag
 
Повідомлень: 733
З нами з: 23.11.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 16:02

На цю тему:
У Франції будь-які роботи по фасаду - навіть перефарбування стін та ставнів на вікнах - тільки з узгодженням мерії. Бо можливе псування історичного вигляду міста.

Якщо хочеш поставити гараж або навіс для авто:
- до 20 кв.м достатньо повідомити мерію (заповнюється спеціальний бланк на 5-ти сторінках) та чекати на дозвіл.
- більше 20 кв.м - тільки наявність Проєкту з відповідними наслідками та експертизами.

Для облаштування басейну (не гумового від фірми Intex) - узгодження з мерією.

Всередині будинка можеш робити що завгодно.

Так що згадані вище перебудови - річ слизька.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11514
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4064 раз.
Подякували: 1518 раз.
 
Профіль
 
1
2
7
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 16:12

  akurt написав:На цю тему:
У Франції будь-які роботи по фасаду - навіть перефарбування стін та ставнів на вікнах - тільки з узгодженням мерії. Бо можливе псування історичного вигляду міста.

Якщо хочеш поставити гараж або навіс для авто:
- до 20 кв.м достатньо повідомити мерію (заповнюється спеціальний бланк на 5-ти сторінках) та чекати на дозвіл.
- більше 20 кв.м - тільки наявність Проєкту з відповідними наслідками та експертизами.

Для облаштування басейну (не гумового від фірми Intex) - узгодження з мерією.

Всередині будинка можеш робити що завгодно.

Так що згадані вище перебудови - річ слизька.

В Испании так же в обычных домах. Там где квартиры. Или где не закрытая територия и все видно с улицы.
Но в этом же и плюс этих урбанизаций, все дома внутри большой закрытой територии, и каждое бунгало по сути отдельное - типа 2х этажный блок из 5 домов, но у каждого свой вход, своя тераса, своя крыша. Тоесть все 2 этажа твои и если ты там что-то застеклишь, или кондер поставишь, никому это мешать не будет.
Ну и для машины тебе делать тут нечего так как под урбанизацией здоровый паркинг (на всю площадь урбанизации) - все машины там стоят. Там сотни мест, а под урбой что я вчера кидал вообще больше 1000.
slonomag
 
Повідомлень: 733
З нами з: 23.11.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 16:37

У Франції наполегливо пропонують встановити на даху сонячні батареї.
Ніби-то є державна Програма підтримки і називають досить великі суми такої підтримку в діапазоні 10 000…63 000 євро.
Але без доволі точного знання мови та докладних перемовин можна попаси в пастку: там вони ще дивляться на рівень прибутків власника. Тобто даром нічого не вийде навіть з підтримкою.
Я до того, що треба рахувати витрати на забаганки.

Говорив з однією заможною пані - чиста француженка - ледь не жінка маркіза: має мабуть сотні га землі під кукурудзу, сою та соняшник, крім того власний ліс з косулями та оленями.
Так ось в неї величезний - якщо не сказати гігантський - бокс або не знаю як назвати - приміщення великих розмірів - для зберігання сіна та соломи в тюках. Будували румуни і дуже виглядає солідно.
Ось на весь дах - сонячні панелі.
Так плакала, що реальний к.к.д. вкладень =0, і вона не може розплатитися за кредит на те електричне досягнення ХХІ сторіччя.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11514
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4064 раз.
Подякували: 1518 раз.
 
Профіль
 
1
2
7
  #<1 ... 3039304030413042>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10047)
12.11.2025 17:49
Таскомбанк (4422)
12.11.2025 16:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.