#<1 ... 3039304030413042 Додано: Сер 12 лис, 2025 17:03 Hotab написав: BIGor

Так конд це хіба проблема поставити?)

В порівняні з Польщею, в Гешпаніі дійсно важко з роботою. Оце справді проблема . Не для вас, на віддаленій, а наприклад вашої дружини Так конд це хіба проблема поставити?)В порівняні з Польщею, в Гешпаніі дійсно важко з роботою. Оце справді проблема . Не для вас, на віддаленій, а наприклад вашої дружини

В ЄС можуть бути заборони на зміну фасадів, хоча Слономаг вже відповів.



ПС я до речі з офісу працюю, зараз мало хто з знайомих віддалено працює - хіба що на українські фірми - такий бонус напевно вони мають, бо багато працює з закордону або щоб не бусифікували. Кого знаю з ЄС або повний офіс або гібрид. В ЄС можуть бути заборони на зміну фасадів, хоча Слономаг вже відповів.ПС я до речі з офісу працюю, зараз мало хто з знайомих віддалено працює - хіба що на українські фірми - такий бонус напевно вони мають, бо багато працює з закордону або щоб не бусифікували. Кого знаю з ЄС або повний офіс або гібрид. BIGor

Так конд це хіба проблема поставити?)

Да ну, а на американцев как работают? Не у всех юс компаний есть офисы в Европе. Да и по Европе 1 знакомый работает на французов, я на голландцев, несколько человек на Германию/Швецарию - все из дому. Ну и на Америку естественно тоже. У нас только если галера, то в офис гонят, а кто на прямую - все по домам сидят.

В нас можна 100% віддалено, але для Кракова то, скоріш, виняток.

Gastarbaiter

Додано: Сер 12 лис, 2025 18:10 slonomag написав: BIGor написав:

Так конд це хіба проблема поставити?)

Да ну, а на американцев как работают? Не у всех юс компаний есть офисы в Европе. Да и по Европе 1 знакомый работает на французов, я на голландцев, несколько человек на Германию/Швецарию - все из дому. Ну и на Америку естественно тоже. У нас только если галера, то в офис гонят, а кто на прямую - все по домам сидят. Да ну, а на американцев как работают? Не у всех юс компаний есть офисы в Европе. Да и по Европе 1 знакомый работает на французов, я на голландцев, несколько человек на Германию/Швецарию - все из дому. Ну и на Америку естественно тоже. У нас только если галера, то в офис гонят, а кто на прямую - все по домам сидят.

В мене все оточення - на галерах, контракторів немає, тому так.

BIGor

