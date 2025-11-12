|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 лис, 2025 17:03
Hotab написав:BIGor
Так конд це хіба проблема поставити?)
В порівняні з Польщею, в Гешпаніі дійсно важко з роботою. Оце справді проблема . Не для вас, на віддаленій, а наприклад вашої дружини
В ЄС можуть бути заборони на зміну фасадів, хоча Слономаг вже відповів.
ПС я до речі з офісу працюю, зараз мало хто з знайомих віддалено працює - хіба що на українські фірми - такий бонус напевно вони мають, бо багато працює з закордону або щоб не бусифікували. Кого знаю з ЄС або повний офіс або гібрид.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 10304
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1485 раз.
- Подякували: 1893 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 12 лис, 2025 17:11
BIGor написав: Hotab написав:BIGor
Так конд це хіба проблема поставити?)
В порівняні з Польщею, в Гешпаніі дійсно важко з роботою. Оце справді проблема . Не для вас, на віддаленій, а наприклад вашої дружини
В ЄС можуть бути заборони на зміну фасадів, хоча Слономаг вже відповів.
ПС я до речі з офісу працюю, зараз мало хто з знайомих віддалено працює - хіба що на українські фірми - такий бонус напевно вони мають, бо багато працює з закордону або щоб не бусифікували. Кого знаю з ЄС або повний офіс або гібрид.
Да ну, а на американцев как работают? Не у всех юс компаний есть офисы в Европе. Да и по Европе 1 знакомый работает на французов, я на голландцев, несколько человек на Германию/Швецарию - все из дому. Ну и на Америку естественно тоже. У нас только если галера, то в офис гонят, а кто на прямую - все по домам сидят.
-
slonomag
-
-
- Повідомлень: 733
- З нами з: 23.11.17
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 190 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: Сер 12 лис, 2025 17:22
BIGor написав:
ПС я до речі з офісу працюю, зараз мало хто з знайомих віддалено працює - хіба що на українські фірми - такий бонус напевно вони мають, бо багато працює з закордону або щоб не бусифікували. Кого знаю з ЄС або повний офіс або гібрид.
В нас можна 100% віддалено, але для Кракова то, скоріш, виняток.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 3816
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 709 раз.
- Подякували: 623 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 12 лис, 2025 18:10
slonomag написав: BIGor написав: Hotab написав:BIGor
Так конд це хіба проблема поставити?)
В порівняні з Польщею, в Гешпаніі дійсно важко з роботою. Оце справді проблема . Не для вас, на віддаленій, а наприклад вашої дружини
В ЄС можуть бути заборони на зміну фасадів, хоча Слономаг вже відповів.
ПС я до речі з офісу працюю, зараз мало хто з знайомих віддалено працює - хіба що на українські фірми - такий бонус напевно вони мають, бо багато працює з закордону або щоб не бусифікували. Кого знаю з ЄС або повний офіс або гібрид.
Да ну, а на американцев как работают? Не у всех юс компаний есть офисы в Европе. Да и по Европе 1 знакомый работает на французов, я на голландцев, несколько человек на Германию/Швецарию - все из дому. Ну и на Америку естественно тоже. У нас только если галера, то в офис гонят, а кто на прямую - все по домам сидят.
В мене все оточення - на галерах, контракторів немає, тому так.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 10304
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1485 раз.
- Подякували: 1893 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|