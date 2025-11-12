RSS
Персональні Фінанси
Ринок нерухомості
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 17:03

  Hotab написав:BIGor
Так конд це хіба проблема поставити?)
В порівняні з Польщею, в Гешпаніі дійсно важко з роботою. Оце справді проблема . Не для вас, на віддаленій, а наприклад вашої дружини

В ЄС можуть бути заборони на зміну фасадів, хоча Слономаг вже відповів.

ПС я до речі з офісу працюю, зараз мало хто з знайомих віддалено працює - хіба що на українські фірми - такий бонус напевно вони мають, бо багато працює з закордону або щоб не бусифікували. Кого знаю з ЄС або повний офіс або гібрид.
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 17:11

  BIGor написав:
  Hotab написав:BIGor
Так конд це хіба проблема поставити?)
В порівняні з Польщею, в Гешпаніі дійсно важко з роботою. Оце справді проблема . Не для вас, на віддаленій, а наприклад вашої дружини

В ЄС можуть бути заборони на зміну фасадів, хоча Слономаг вже відповів.

ПС я до речі з офісу працюю, зараз мало хто з знайомих віддалено працює - хіба що на українські фірми - такий бонус напевно вони мають, бо багато працює з закордону або щоб не бусифікували. Кого знаю з ЄС або повний офіс або гібрид.

Да ну, а на американцев как работают? Не у всех юс компаний есть офисы в Европе. Да и по Европе 1 знакомый работает на французов, я на голландцев, несколько человек на Германию/Швецарию - все из дому. Ну и на Америку естественно тоже. У нас только если галера, то в офис гонят, а кто на прямую - все по домам сидят.
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 17:22

  BIGor написав:ПС я до речі з офісу працюю, зараз мало хто з знайомих віддалено працює - хіба що на українські фірми - такий бонус напевно вони мають, бо багато працює з закордону або щоб не бусифікували. Кого знаю з ЄС або повний офіс або гібрид.

В нас можна 100% віддалено, але для Кракова то, скоріш, виняток.
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 18:10

  slonomag написав:
  BIGor написав:
  Hotab написав:BIGor
Так конд це хіба проблема поставити?)
В порівняні з Польщею, в Гешпаніі дійсно важко з роботою. Оце справді проблема . Не для вас, на віддаленій, а наприклад вашої дружини

В ЄС можуть бути заборони на зміну фасадів, хоча Слономаг вже відповів.

ПС я до речі з офісу працюю, зараз мало хто з знайомих віддалено працює - хіба що на українські фірми - такий бонус напевно вони мають, бо багато працює з закордону або щоб не бусифікували. Кого знаю з ЄС або повний офіс або гібрид.

Да ну, а на американцев как работают? Не у всех юс компаний есть офисы в Европе. Да и по Европе 1 знакомый работает на французов, я на голландцев, несколько человек на Германию/Швецарию - все из дому. Ну и на Америку естественно тоже. У нас только если галера, то в офис гонят, а кто на прямую - все по домам сидят.

В мене все оточення - на галерах, контракторів немає, тому так.
