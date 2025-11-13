Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ну, 400 000 - не 400 000, а за 285 000 доларів новий двоповерховий будинок готовий все під ключ, з двома гаражами та під 3,5% річних в іпотеку можна взяти легко. Наш колишній одесит пан Роман ну прямо вражає приємною інформацію. Додам, що я знаю цю місцевість і ці будинки - сам там ходив ніжками в квітні 2025 року. https://youtube.com/shorts/uaNviCQrZeA? ... 4Lg9sTzzNB
rjkz написав:Покупается, как правило, недвига, которую продать по какой-то причине мгновенно нельзя. А она находится в префоркложе, то есть, на нее вот-вот будет наложен запрет на отчуждение. Поэтому продавцы готовы на какой-то дисконт от рыночной цены.
Ну то есть источник выгоды -- не математика платежей "на излёте срока", а бедняга, попавший со своей ипотекой в сложную ситуацию. По-моему, прекрасная агитация против долгосрочной ипотеки. Хотя она вся долгосрочная, конечно. Даже десять лет это слишком много для какого-то разумного прогнозирования. Но вдвойне плохо в варианте, когда десять лет тянешь нормально, а потом приплыли, а ты за это время только проценты банку платил, а тела кредита погасил примерно столько, сколько накладных расходов по продаже теперь предстоит. Ну а плюшки в виде сниженного процента, который сейчас не получить, и комиссии за выдачу, которую не надо платить -- они ведь обязаны учитываться в цене покупаемой недвиги, то есть, если после всего этого окончательная цена всё равно ниже вариантов, продающихся не под давлением обстоятельств, то значит влетает он ещё больше, чем можно просто посчитать по сравнимым цифрам.
akurt написав:А не можете розшифрувати ваші слова "гірше зараз ніж у нас"
За даними https://population.un.org/wpp/ На 2025 рік Україна на 230 місці з 0.98 народженої дитини на жінку. Китай на передостанньому 237 місці з 0.74 дитини. Для відсутності демографічних проблем треба жінці народжувати більше 2 дитин.
akurt написав:зараз просять за квартиру в одному з "елітних" комплексів в Миколаєві - там просять в наші дні 375 000 доларів за квартиру на 3-му поверсі 5-ти поверхового будинка.
надеюсь ссылку не сложно будет дать?
Я знав, що вам сподобається. Реально класна квартира. Дизайн чудовий. Кухня - ВАУ! Що там посилання… Рієлтор, якого звуть Віктор, спеціаліст по Миколаєву. Дасть докладну інформацію. Тел. 0637187139 Набирайте прямо зараз. Також відомий в мережі як rieltor_viktor_nikolaev Десь там у нього є доволі якісне відео.
