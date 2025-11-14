Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3041304230433044 Додано: Чет 13 лис, 2025 20:08

Наш колишній одесит пан Роман ну прямо вражає приємною інформацію.

Додам, що я знаю цю місцевість і ці будинки - сам там ходив ніжками в квітні 2025 року.

https://youtube.com/shorts/uaNviCQrZeA? ... 4Lg9sTzzNB



А мешкав неподалік в цьому готелі (найкращі спогади, дуже зручний з чудовим - як для США - сніданком):

https://maps.app.goo.gl/PuHVTTioDPzKUqMM7?g_st=ipc Ну, 400 000 - не 400 000, а за 285 000 доларів новий двоповерховий будинок готовий все під ключ, з двома гаражами та під 3,5% річних в іпотеку можна взяти легко.Наш колишній одесит пан Роман ну прямо вражає приємною інформацію.Додам, що я знаю цю місцевість і ці будинки - сам там ходив ніжками в квітні 2025 року.А мешкав неподалік в цьому готелі (найкращі спогади, дуже зручний з чудовим - як для США - сніданком): akurt

Додано: Чет 13 лис, 2025 20:27 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: зараз просять за квартиру в одному з "елітних" комплексів в Миколаєві - там просять в наші дні 375 000 доларів за квартиру на 3-му поверсі 5-ти поверхового будинка. зараз просять зав одному з "елітних" комплексів в Миколаєві - там просять в наші дні 375 000 доларів за квартиру на 3-му поверсі 5-ти поверхового будинка.

надеюсь ссылку не сложно будет дать? надеюсьне сложно будет дать? Прохожий

Додано: Чет 13 лис, 2025 20:36 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Покупается, как правило, недвига, которую продать по какой-то причине мгновенно нельзя. А она находится в префоркложе, то есть, на нее вот-вот будет наложен запрет на отчуждение. Поэтому продавцы готовы на какой-то дисконт от рыночной цены. Покупается, как правило, недвига, которую продать по какой-то причине мгновенно нельзя. А она находится в префоркложе, то есть, на нее вот-вот будет наложен запрет на отчуждение. Поэтому продавцы готовы на какой-то дисконт от рыночной цены. Ну то есть источник выгоды -- не математика платежей "на излёте срока", а бедняга, попавший со своей ипотекой в сложную ситуацию. По-моему, прекрасная агитация против долгосрочной ипотеки. Хотя она вся долгосрочная, конечно. Даже десять лет это слишком много для какого-то разумного прогнозирования. Но вдвойне плохо в варианте, когда десять лет тянешь нормально, а потом приплыли, а ты за это время только проценты банку платил, а тела кредита погасил примерно столько, сколько накладных расходов по продаже теперь предстоит.

Ну а плюшки в виде сниженного процента, который сейчас не получить, и комиссии за выдачу, которую не надо платить -- они ведь обязаны учитываться в цене покупаемой недвиги, то есть, если после всего этого окончательная цена всё равно ниже вариантов, продающихся не под давлением обстоятельств, то значит влетает он ещё больше, чем можно просто посчитать по сравнимым цифрам. Ну то есть источник выгоды -- не математика платежей "на излёте срока", а бедняга, попавший со своей ипотекой в сложную ситуацию. По-моему, прекрасная агитация против долгосрочной ипотеки. Хотя она вся долгосрочная, конечно. Даже десять лет это слишком много для какого-то разумного прогнозирования. Но вдвойне плохо в варианте, когда десять лет тянешь нормально, а потом приплыли, а ты за это время только проценты банку платил, а тела кредита погасил примерно столько, сколько накладных расходов по продаже теперь предстоит.Ну а плюшки в виде сниженного процента, который сейчас не получить, и комиссии за выдачу, которую не надо платить -- они ведь обязаны учитываться в цене покупаемой недвиги, то есть, если после всего этого окончательная цена всё равно ниже вариантов, продающихся не под давлением обстоятельств, то значит влетает он ещё больше, чем можно просто посчитать по сравнимым цифрам. M-Audio

За даними

https://population.un.org/wpp/

На 2025 рік Україна на 230 місці з 0.98 народженої дитини на жінку. Китай на передостанньому 237 місці з 0.74 дитини.

Для відсутності демографічних проблем треба жінці народжувати більше 2 дитин. За данимиНа 2025 рік Україна на 230 місці з 0.98 народженої дитини на жінку. Китай на передостанньому 237 місці з 0.74 дитини.Для відсутності демографічних проблем треба жінці народжувати більше 2 дитин. Дюрі-бачі

Повідомлень: 5646 З нами з: 29.07.22 Подякував: 898 раз. Подякували: 640 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лис, 2025 21:43 Прохожий написав: akurt написав: зараз просять за квартиру в одному з "елітних" комплексів в Миколаєві - там просять в наші дні 375 000 доларів за квартиру на 3-му поверсі 5-ти поверхового будинка. зараз просять зав одному з "елітних" комплексів в Миколаєві - там просять в наші дні 375 000 доларів за квартиру на 3-му поверсі 5-ти поверхового будинка.

надеюсь ссылку не сложно будет дать? надеюсьне сложно будет дать?

Я знав, що вам сподобається. Реально класна квартира. Дизайн чудовий. Кухня - ВАУ!

Докладну інформацію зараз надам в приватному повідомленні, щоби не було реклами. Я знав, що вам сподобається. Реально класна квартира. Дизайн чудовий. Кухня - ВАУ!Докладну інформацію зараз надам в приватному повідомленні, щоби не було реклами. akurt

Повідомлень: 11524 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4065 раз. Подякували: 1518 раз. Профіль 1 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лис, 2025 21:50 Прохожий написав: akurt написав: зараз просять за квартиру в одному з "елітних" комплексів в Миколаєві - там просять в наші дні 375 000 доларів за квартиру на 3-му поверсі 5-ти поверхового будинка. зараз просять зав одному з "елітних" комплексів в Миколаєві - там просять в наші дні 375 000 доларів за квартиру на 3-му поверсі 5-ти поверхового будинка.

надеюсь ссылку не сложно будет дать? надеюсьне сложно будет дать?

Мабуть не воно, але схоже https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/shik ... Uo4su.html

UPD: А цей Віктор ось продає: https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prem ... op_premium

Ну наварили трішки, 100 штук. Мабуть не воно, але схожеUPD: А цей Віктор ось продає:Ну наварили трішки, 100 штук. Water

То вам таке подобається?????? Жах.

«Село і люди…» (с).



Друге ваше посилання вже на досить цікаву квартиру за 250 000$. Ну, мабуть і такі ціни є…



Згадана мною вище квартира значно більша і як на мене - цікавіша, в стилі «Лофт».

Ну не даремно ж пан Прохожий зацікавився, бо має хороший смак.

Я от перевірив: Бінго! Ціну знизили з 375 000$ до 370 000$. Прямо свято якесь!

Треба брати!

Та ні, що це за жахливий «Пшонка-стайл»?То вам таке подобається?????? Жах.«Село і люди…» (с).Друге ваше посилання вже на досить цікаву квартиру за 250 000$. Ну, мабуть і такі ціни є…Згадана мною вище квартира значно більша і як на мене - цікавіша, в стилі «Лофт».Ну не даремно ж пан Прохожий зацікавився, бо має хороший смак.Я от перевірив: Бінго! Ціну знизили з 375 000$ до 370 000$. Прямо свято якесь!Треба брати! akurt

Повідомлень: 11524 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4065 раз. Подякували: 1518 раз. Профіль 1 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лис, 2025 23:30 M-Audio написав: rjkz написав: Покупается, как правило, недвига, которую продать по какой-то причине мгновенно нельзя. А она находится в префоркложе, то есть, на нее вот-вот будет наложен запрет на отчуждение. Поэтому продавцы готовы на какой-то дисконт от рыночной цены. Покупается, как правило, недвига, которую продать по какой-то причине мгновенно нельзя. А она находится в префоркложе, то есть, на нее вот-вот будет наложен запрет на отчуждение. Поэтому продавцы готовы на какой-то дисконт от рыночной цены. Ну то есть источник выгоды -- не математика платежей "на излёте срока", а бедняга, попавший со своей ипотекой в сложную ситуацию. По-моему, прекрасная агитация против долгосрочной ипотеки. Хотя она вся долгосрочная, конечно. Даже десять лет это слишком много для какого-то разумного прогнозирования. Но вдвойне плохо в варианте, когда десять лет тянешь нормально, а потом приплыли, а ты за это время только проценты банку платил, а тела кредита погасил примерно столько, сколько накладных расходов по продаже теперь предстоит.

Ну а плюшки в виде сниженного процента, который сейчас не получить, и комиссии за выдачу, которую не надо платить -- они ведь обязаны учитываться в цене покупаемой недвиги, то есть, если после всего этого окончательная цена всё равно ниже вариантов, продающихся не под давлением обстоятельств, то значит влетает он ещё больше, чем можно просто посчитать по сравнимым цифрам. Ну то есть источник выгоды -- не математика платежей "на излёте срока", а бедняга, попавший со своей ипотекой в сложную ситуацию. По-моему, прекрасная агитация против долгосрочной ипотеки. Хотя она вся долгосрочная, конечно. Даже десять лет это слишком много для какого-то разумного прогнозирования. Но вдвойне плохо в варианте, когда десять лет тянешь нормально, а потом приплыли, а ты за это время только проценты банку платил, а тела кредита погасил примерно столько, сколько накладных расходов по продаже теперь предстоит.Ну а плюшки в виде сниженного процента, который сейчас не получить, и комиссии за выдачу, которую не надо платить -- они ведь обязаны учитываться в цене покупаемой недвиги, то есть, если после всего этого окончательная цена всё равно ниже вариантов, продающихся не под давлением обстоятельств, то значит влетает он ещё больше, чем можно просто посчитать по сравнимым цифрам.



И математика И влетевший продавец.

Из математики клоузинг костов вылетает со стороны покупателя мортгидж ориджинейтинг фи, со стороны продавца как правило расходы на ремонт.

И еще.

Кроме "хот" (горячих) локаций, недвига последние годы продается долго.

Поэтому у среднестатистического продавца в тяжелой ситуации не так много варианнтов.

А по поводу длинной ипотеки - Вы совершенно правы.

Банк дает ипотеку когда у человека все хорошо.

Но на протяжении 30 ( и как Вы написали и 10) лет может случиться все что угодно, что поставит регулярность платежей под угрозу.

И еще один момент - если у человека проблемы с платежами и он даже сам нашел покупателя, то у банкапроцедура выдачи мортгиджа занимает около месяца.

Получается, что когда человек перестает платить, этот момент называется префоркложе, до наложения запрета на отчуждение (форкложе), проходит 3 месяца.

То есть, самое долгое от момента первого неплатежа - это 2 месяца, когда должен быть новый покупатель, которому гарантированно не откажут.

И до этого момента надо сделать ремонт. А если инспектор, которого направит банк найдет что надо устранить, то в месяц уже не укладывается.

Таким образом, сразу как случаются форс-мажорные обстоятельства, надо принимать решение о продаже и тогда есть шанс выйти самому из ситуации. Если нет - беда.

Таким образом, сразу как случаются форс-мажорные обстоятельства, надо принимать решение о продаже и тогда есть шанс выйти самому из ситуации. Если нет - беда.И тогда у бедняги есть 2 пути - или через банк и это будет иметь далеко идущие последствия или такой вот стервятник, который даст какие-то деньги и будет продолжать выплачивать долг. И математика И влетевший продавец.Из математики клоузинг костов вылетает со стороны покупателя мортгидж ориджинейтинг фи, со стороны продавца как правило расходы на ремонт.И еще.Кроме "хот" (горячих) локаций, недвига последние годы продается долго.Поэтому у среднестатистического продавца в тяжелой ситуации не так много варианнтов.А по поводу длинной ипотеки - Вы совершенно правы.Банк дает ипотеку когда у человека все хорошо.Но на протяжении 30 ( и как Вы написали и 10) лет может случиться все что угодно, что поставит регулярность платежей под угрозу.И еще один момент - если у человека проблемы с платежами и он даже сам нашел покупателя, то у банкапроцедура выдачи мортгиджа занимает около месяца.Получается, что когда человек перестает платить, этот момент называется префоркложе, до наложения запрета на отчуждение (форкложе), проходит 3 месяца.То есть, самое долгое от момента первого неплатежа - это 2 месяца, когда должен быть новый покупатель, которому гарантированно не откажут.И до этого момента надо сделать ремонт. А если инспектор, которого направит банк найдет что надо устранить, то в месяц уже не укладывается.Таким образом, сразу как случаются форс-мажорные обстоятельства, надо принимать решение о продаже и тогда есть шанс выйти самому из ситуации. Если нет - беда.И тогда у бедняги есть 2 пути - или через банк и это будет иметь далеко идущие последствия или такой вот стервятник, который даст какие-то деньги и будет продолжать выплачивать долг. rjkz

Повідомлень: 18010 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8778 раз. Подякували: 5536 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лис, 2025 11:16 Еміграція, заробітчанство



News from USA



Є вже добра стала традиція серед мешканців США - не читати дописи на Фінансовому форумі України.

Хоча інколи попадаються доволі цікаві.

Інколи читати цікаво, тому що висвітлюють те, що наука називає:

"Один окремий частковий випадок, який практично не зустрічається в природі".



Приблизно так відбувається із активною турботою наших дописувачів про те, щоби 340 000 000 мешканців країни на іншому боці Земної кулі не брали житло в іпотеку.



Фактично це призов жити в картонній коробці під мостом.



Це досить жорстке бажання: враховуючи, що громадяни США щедро відвалили українцям (!) за останні роки 340 000 000 000 доларів США, які - за останніми даними - міцно "засіли" в Ізраїлі.



Але цікаво, що якщо так і живуть - то сотні і навіть можливо і тисячі. Навіть десятки тисяч, якщо хочете.



Статистика річ проста: 340 000 000 американців мешкають в 100 000 000 приватних будинків. В середньому 3 американця на один приватний будинок.

Тут варто нагадати, що навряд чи ви зустрінете в США будинок площею, меншою за 1500 кв.футів, тобто приблизно в 150 кв.м.



Але чого би нам разом і не почати турбуватися про тих, хто щедро переправляв гроші в Україну.

Що ж там з іпотекою - клятою та переклятою? Ця ж - не побоюся цього слова - "зараза" поглинула більшість американців, дозволяючи їм - страшно подумати - жити в людських умовах зараз, а не в потойбічному світі, де грають на арфах монахині в білому одязі...



Так ось з джерел в США:

- Щороку тисячі американців беруть іпотечний кредит, щоб купити будинок або скористатися власним капіталом під заставу житла. Це сприяло тому, що обсяг іпотечного ринку у 2024 році склав майже 21 трильйон доларів США. Хоча іпотечний ринок постійно зростав протягом останнього десятиліття, важливу роль відіграють такі фактори, як середня іпотечна ставка та пом'якшення або посилення стандартів кредитування . Нижчі ставки стимулюють кредитування, а позичальників стимулюють сприятливі умови.



- Обсяг іпотечного кредитування помітно скоротився у 2021 та 2022 роках після різкого зростання процентних ставок. Всього за два роки 30-річна фіксована ставка за іпотечними кредитами підскочила з менш ніж трьох відсотків до понад 6,8 відсотка . Хоча активність купівлі житла продовжувалася, незважаючи на підвищену вартість позик, вартість рефінансування іпотеки різко впала.

- За даними галузевих експертів, попит на іпотеку стабілізувався за останні роки, але залишається пригніченим. Ключові проблеми, такі як висока вартість кредиту та висока вартість житла, є одними з основних причин зупинки попиту на іпотеку.

- У січні 2025 року настрої покупців житла були близькими до рекордно низького рівня, що свідчить про те, що американці не вважали, що настав слушний час для купівлі житла.

- Ринок іпотеки залишається здоровим

- Іпотечний ринок США не демонструє жодних ознак майбутнього краху, подібного до кризи субстандартної іпотеки.

- У четвертому кварталі 2024 року рівень простроченої іпотеки був нижчим за чотири відсотки, що свідчить про те, що частка кредитів, прострочених на 30 днів або більше, була меншою за чотири відсотки, і позичальники були в змозі виконати свої фінансові зобов'язання.



- Незважаючи на зростаючу невизначеність щодо економіки США та занепокоєння щодо зростаючого ризику рецесії , іпотечний ринок США демонструє стійкість.

- У майбутньому зростання житлового фонду та прогнозоване зниження середньої процентної ставки представляють сприятливі перспективи для ринку житла.

- Середня ставка за 30-річною іпотекою в США дещо зросла другий тиждень поспіль, хоча вона залишається близькою до свого найнижчого рівня з початку року.

- Середня довгострокова іпотечна ставка зросла з 6,22% минулого тижня до 6,24%. Рік тому середня ставка становила 6,78%. Всього два тижні тому середня ставка становила 6,17%, що є найнижчим показником за понад рік.

- Продажі раніше заселених будинків у США минулого року впали до найнижчого рівня за майже три десятиліття. Цього року продажі були млявими, але у вересні прискорилися до найшвидших темпів з лютого, оскільки ставки по іпотеці знизилися.



Можна подумати, що немає проблем? Та ні - є. Погано люди користувалися калькулятором - я ж не можу подумати, що не було "кеби" подумати заздалегідь - не тягнуть життя в 2-о поверхових будинках площею в 200 кв. м з двома гаражами та відбувається вилучення такого свята життя.



- Згідно з новими даними, опублікованими у четвер, кількість заявок на вилучення нерухомості [за несплату] знову зросла у жовтні після того, як за останні роки вони були на історично низькому рівні. За даними Attom, компанії з аналізу та обробки даних про нерухомість, у жовтні у США було подано заяву про певний вид вилучення 36 766 об’єктів нерухомості, таких як повідомлення про дефолт, заплановані аукціони або банківські вилучення. Це на 3% більше, ніж у вересні, і на 19% більше, ніж у жовтні 2024 року, і стало восьмим місяцем поспіль річного зростання, повідомила Attom. Хоча цифри все ще невеликі, постійне зростання кількості вилучень може бути ознакою тріщин на ринку житла.



Ну, чи багато 36 766 на 100 000 000 приватного житла - судити читачеві.



За матеріалами експертів з нерухомості в США:

https://www.pbs.org/newshour/economy/av ... er-to-6-24



https://www.cnbc.com/2025/11/13/foreclo ... tress.html



https://www.statista.com/topics/1685/mo ... icOverview News from USAЄ вже добра стала традиція серед мешканців США - не читати дописи на Фінансовому форумі України.Хоча інколи попадаються доволі цікаві.Інколи читати цікаво, тому що висвітлюють те, що наука називає:"Один окремий частковий випадок, який практично не зустрічається в природі".Приблизно так відбувається із активною турботою наших дописувачів про те, щоби 340 000 000 мешканців країни на іншому боці Земної кулі не брали житло в іпотеку.Це досить жорстке бажання: враховуючи, що громадяни США щедро відвалили українцям (!) за останні рокидоларів США, які - за останніми даними - міцно "засіли" в Ізраїлі.Але цікаво, що якщо так і живуть - то сотні і навіть можливо і тисячі. Навіть десятки тисяч, якщо хочете.Статистика річ проста: 340 000 000 американців мешкають в 100 000 000 приватних будинків. В середньому 3 американця на один приватний будинок.Тут варто нагадати, що навряд чи ви зустрінете в США будинок площею, меншою за 1500 кв.футів, тобто приблизно в 150 кв.м.Але чого би нам разом і не почати турбуватися про тих, хто щедро переправляв гроші в Україну.Що ж там з іпотекою - клятою та переклятою? Ця ж - не побоюся цього слова - "зараза" поглинула більшість американців, дозволяючи їм - страшно подумати - жити в людських умовах зараз, а не в потойбічному світі, де грають на арфах монахині в білому одязі...Так ось з джерел в США:беруть іпотечний кредит, щоб купити будинок або скористатися власним капіталом під заставу житла. Це сприяло тому, щоХоча іпотечний ринок постійно зростав протягом останнього десятиліття, важливу роль відіграють такі фактори, як середня іпотечна ставка та пом'якшення або посилення стандартів кредитування . Нижчі ставки стимулюють кредитування, а позичальників стимулюють сприятливі умови.- Обсяг іпотечного кредитування помітно скоротився у 2021 та 2022 рокахВсього за два роки 30-річна фіксована ставка за іпотечними кредитами підскочиладо. Хоча активність купівлі житла продовжувалася, незважаючи на підвищену вартість позик, вартість рефінансування іпотеки різко впала.- За даними галузевих експертів,але залишається пригніченим. Ключові проблеми, такі як висока вартість кредиту та висока вартість житла, є одними з основних причин зупинки попиту на іпотеку.- У

