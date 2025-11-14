Додано: П'ят 14 лис, 2025 11:16

News from USAЄ вже добра стала традиція серед мешканців США - не читати дописи на Фінансовому форумі України.Хоча інколи попадаються доволі цікаві: приблизно так відбувається із активною турботою наших дописувачів про те, щоби 340 000 000 мешканців країни на іншому боці Земної кулі не брали житло в іпотеку.Це досить жорстке бажання: враховуючи, що громадяни США щедро відвалили українцям (!) за останні рокидоларів США, які - за останніми даними - міцно "приземлилися" в Ізраїлі.Статистика - як відомо - знає все: 340 000 000 американців мешкають в 100 000 000 приватних будинків. В середньому 3 американця на один приватний будинок.Тут варто нагадати, що навряд чи ви зустрінете в США будинок площею, меншою за 1500 кв.футів, тобто приблизно в 150 кв.м.Але чого би нам разом і не почати турбуватися про тих, хто щедро переправляв гроші в Україну.Що ж там з іпотекою - клятою та переклятою? Ця ж - не побоюся цього слова - "зараза" поглинула більшість американців, дозволяючи їм - страшно подумати - жити в людських умовах зараз, а не в потойбічному світі, де грають на арфах монахині в білому одязі...Так ось з джерел в США:беруть іпотечний кредит, щоб купити будинок або скористатися власним капіталом під заставу житла. Це сприяло тому, щоХоча іпотечний ринок постійно зростав протягом останнього десятиліття, важливу роль відіграють такі фактори, як середня іпотечна ставка та пом'якшення або посилення стандартів кредитування . Нижчі ставки стимулюють кредитування, а позичальників стимулюють сприятливі умови.- Обсяг іпотечного кредитування помітно скоротився у 2021 та 2022 рокахВсього за два роки 30-річна фіксована ставка за іпотечними кредитами підскочиладо. Хоча активність купівлі житла продовжувалася, незважаючи на підвищену вартість позик, вартість рефінансування іпотеки різко впала.- За даними галузевих експертів,але залишається пригніченим. Ключові проблеми, такі як висока вартість кредиту та висока вартість житла, є одними з основних причин зупинки попиту на іпотеку.- У січні 2025 року настрої покупців житла були близькими до рекордно низького рівня, що свідчить про те, що американці не вважали, що настав слушний час для купівлі житла.- Іпотечний ринок СШАподібного до кризи субстандартної іпотеки.- У четвертому кварталі 2024 рокуза чотири відсотки, що свідчить про те, що частка кредитів, прострочених на 30 днів або більше, була меншою за чотири відсотки,- Незважаючи на зростаючу невизначеність щодо економіки США та занепокоєння щодо зростаючого ризику рецесії ,- У майбутньому зростання житлового фонду та прогнозоване зниження середньої процентної ставки представляютьдля ринку житла.- Середня ставка за 30-річною іпотекою в США дещо зросла другий тиждень поспіль, хоча вона залишається близькою до свого найнижчого рівня з початку року.- Середня довгострокова іпотечна ставка зросла з 6,22% минулого тижня до 6,24%. Рік тому середня ставка становила 6,78%. Всього два тижні тому середня ставка становила 6,17%,- Продажі раніше заселених будинків у США минулого року впали до найнижчого рівня за майже три десятиліття. Цього року продажі були млявими, але у вересні прискорилися до найшвидших темпів з лютого, оскільки ставки по іпотеці знизилися.Можна подумати, що немає проблем? Та ні - є. Погано люди користувалися калькулятором - я ж не можу подумати, що не було "кеби" подумати заздалегідь - не тягнуть життя в 2-о поверхових будинках площею в 200 кв. м з двома гаражами та відбувається вилучення такого свята життя.- Згідно з новими даними, опублікованими у четвер, кількість заявок на вилучення нерухомості [за несплату] знову зросла у жовтні після того, як за останні роки вони були на історично низькому рівні. За даними Attom, компанії з аналізу та обробки даних про нерухомість, у жовтні у США було подано заяву про певний вид вилученняоб’єктів нерухомості, таких як повідомлення про дефолт, заплановані аукціони або банківські вилучення. Це на 3% більше, ніж у вересні, і на 19% більше, ніж у жовтні 2024 року, і стало восьмим місяцем поспіль річного зростання, повідомила Attom. Хоча цифри все ще невеликі, постійне зростання кількості вилучень може бути ознакою тріщин на ринку житла.Ну, чи багато 36 766 на 100 000 000 приватного житла - судити читачеві.За матеріалами експертів з нерухомості в США: