News from USA



"Ця жахлива, жахлива, жахлива іпотека..."

(варіант назви сценарію другої частини відомого фільму

"Цей божевільний, божевільний, божевільний світ...")



Гадаю, коли учасники форуму начиталися жахів про монстра з кривавим зубами під назвою "іпотека", коли наслухалися стогін людей, які помирають, не маючи даху над головою, коли всі їх гаманці вже перемацали жадібні товстуни-банкіри, витягуючи останню гривню, тобто останній цент та останню 100 доларову купюру без синьої смужки, а ще - не дай Боже видно тріщинку на згині купюри або мікроскопічну - не дай Боже! - пляму), вже можна підвести рисочку під спробами умовити громадян - і не тільки громадян США, а й емігрантів, НЕ жити по-людськи, купуючи житло в іпотеку на 30 років.



РЕАЛЬНІ ЦИФРИ.

НЕ дам реальну - а тільки приблизну - локацію, хоча маю точну - ви розумієте - приватна інформація про реальних людей. Не дам фото - хоча маю фото всіх приміщень.



1. Суб"єкт: подружжя чоловік та жінка. 30+ років. Мешкають в США вже 3 роки. Працюють. За фахом. Орієнтир зарплатні чоловіка 60 000$+, скільки заробляє жінка не питав - питання не скромне, але не думаю, що більше.

2. Спосіб життя до 25 липня 2025 року: оренда квартири в дуже пристойному ЖК - 2 bedroom - за 1350 (запам"ятайте цифру) на місяць.

3. Саме 25 липня 2025 року взяли в іпотеку окремий житловий будинок.

Площа будинка: 1390 кв. футів (близько 125 кв. м). Дані з сайту: 3 bd (три спальні) 2 br (2 санвузла).

Підлога - ламінат або натуральне дерево (дивлюсь на фото - в мене 10 фото). Камін. Вихід на другий поверх, там в кімнаті також є камін.

Стіни - фарбування в світло-сірий колір. Оздоблення - білий колір.

Пральна машина та машина для сушки білизни. Меблі санвузлів - натуральне дероево + морілка+лак.

З тильного боку 1-го поверху будинка - вихід на відкрите патіо, з другого поверху - вихід на балкон (натуральне дерево під лак) розмірами по патіо першого поверху (одночасно грає роль навісу). Невеличкий газон. Загальна площа ділянки близько 5 соток.

В будинку є вбудований гараж.

За американською традицією з фасаду немає ніяких парканів - а збоку та ззаду - сітчастий паркан.

Локація: (не хочу розкривати приватну інформацію) чисто для орієнтиру: штат Iowa.

Приблизно 3 години на авто від Чикаго на захід.

https://maps.app.goo.gl/cUuXKsE4YEGJ4LwL9

Ринкова ціна будинка: $241,000

4. Про ціну - дані з сайту продажів:

Estimated sale price $235,000 – $285,000. Вторинний ринок. Нові аналогічні $300,000 – $350,000.

Sell confidently with a local market expert.

5. Перший внесок 20% - $48 200 (Примітка: погодьтеся, рідко в якого емігранта в кишені немає такоє суми, а якщо людина живе та праціює в США - так точно є).

6. Податок на нерухомість (важко повірити, але в США люди платять податки): $3,292 на рік.

7. Виплата по іпотеці: (нервовим прохання не дивитися та заплющити очі).



Заплющили?

...ну тоді ОК:

$1,600 в ці гроші входить: податок+страховка+виплата за іпотекою.



Для порівняння: платили за орендоване житло $1,350.

Плани поверхів:



Повідомлень: 11527 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4066 раз. Подякували: 1518 раз. Профіль 1 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лис, 2025 17:20 Средний возраст впервые покупающих жилье в США достиг рекордных 40 лет, поскольку стремительный рост цен и ставок по ипотеке за последние несколько лет отсрочил приобретение жилья миллионами американцев.



По данным исследования Национальной ассоциации риелторов, проведённого с июля 2024 года по июнь 2024 года, возраст, в котором люди приобретают свой первый дом, стремительно растёт с 2021 года, когда медиана составляла 33 года. В 1981 году, когда исследование впервые проводилось, медиана составляла 29 лет.

........

NAR предупредил, что потеря десятилетнего владения недвижимостью может обойтись американцам примерно в 150 000 долларов в качестве основного капитала при покупке типичного жилья начального уровня. Медианная цена существующего жилья в настоящее время составляет 415 200 долларов , что более чем на 50% больше, чем в 2019 году. В то же время ставки по ипотеке примерно вдвое выше, чем в конце 2021 года.

........

ЛАД



flyman

Повідомлень: 41475 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1618 раз. Подякували: 2869 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лис, 2025 15:01 ЛАД написав: Не берусь судить об американской ипотеке, но я недавно приводил цитату на другой ветке о ситуации в США. Средний возраст впервые покупающих жилье в США достиг рекордных 40 лет, поскольку стремительный рост цен и ставок по ипотеке за последние несколько лет отсрочил приобретение жилья миллионами американцев.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-04/us-first-time-homebuyers-age-rises-to-40-on-high-prices-mortgage-rates Не берусь судить об американской ипотеке, но я недавно приводил цитату на другой ветке о ситуации в США.

BIGor

Повідомлень: 10310 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1486 раз. Подякували: 1894 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лис, 2025 16:05 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: ЛАД написав: Не берусь судить об американской ипотеке, но я недавно приводил цитату на другой ветке о ситуации в США. Средний возраст впервые покупающих жилье в США достиг рекордных 40 лет, поскольку стремительный рост цен и ставок по ипотеке за последние несколько лет отсрочил приобретение жилья миллионами американцев.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-04/us-first-time-homebuyers-age-rises-to-40-on-high-prices-mortgage-rates Не берусь судить об американской ипотеке, но я недавно приводил цитату на другой ветке о ситуации в США.

Faceless

Модератор Повідомлень: 36953 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1499 раз. Подякували: 8269 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лис, 2025 16:15 BIGor написав: Щось тут не так, ріст цін означає (правило попит-пропозиція) що стало більше платоспроможного попиту. Незрозуміло чого плач і зрада? Щось тут не так, ріст цін означає (правило попит-пропозиція) що стало більше платоспроможного попиту. Незрозуміло чого плач і зрада?

Якщо ви помітили, то "плач і зрада" йде тільки від людей, які нічого в США не брали в іпотеку.



Все простіше, і викладено вище мною на прикладі конкретному і свіжому:

- подружжя взяло в іпотеку 25 липня будинок. Реально непоганий. Саме там, де живуть та працюють.

- я навів всі точні цифри. Виплата в місяць за все про все - враховуючи погашення іпотеки, страховку та питому вагу податку на нерухомість складає 1 600 доларів.

- я точно знаю, де чоловік з подружжя працює і там чоловік заробляє не менше за 69 000 на рік. Гадаю що він отримує більше, бо є стаж роботи в США.

Скільки жінка заробляє, я реально не питав - незручне запитання.

- тепер беремо калькулятор: з 69 000 доларів на рік чистими на руки в тому штаті чоловік отримає десь 55 000 доларів.

Або 55000/12=4583,33 долари США на місяць.

- навіть якщо жінка НЕ працює, то він вже може сплачувати іпотеку без проблем.

Так що це страшилки наших людей про ту іпотеку.



Я ще наводив цифри: на сьогодні проблеми з виплатою мають аж 36 000 домогосподарств.

А всього їх в США 100 000 000. Це 36000х100/100000000=0,036 частка.



Так хто кому дохТур? Кого і від чого лікувати від тих сліз?



P.S. Не слід розуміти так, що я проти життя в орендованому. Я знаю мінімум чотири родини українців в США, які живуть в орендованому та дуже задоволені. Там є свої "плюси".

akurt

Повідомлень: 11527 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4066 раз. Подякували: 1518 раз. Профіль 1 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лис, 2025 08:21 flyman написав: Колі з NY на замітку про "пенсію"



Колі з NY на замітку про "пенсію"



Ой, ну я тут проповедую то-же самое.

Но секта ценителей новеньких красненьких машинок и зелененьких газонов мое мнение не разделяет.

Чувак дело говорит, хотя и нудно и не всегда оно соответствует действительности, но в целом - да.

И именно так я и поступаю.

Хотя и у меня и у супруги недешевая парфюмерия, но моей бутылке Шанель аллюр наверное лет ...не помню, кажется я ее еще из Украины привез.

Пользуюсь этой продукцией лет 20 и за это время бутылки 4-5 у меня ушло.

Тут вообще моветон, когда от человека несет чем-то. Обычно антиперспирантами ограничиваются. И да, если сильный запах парфюма, то это бывшие "наши".

Места очень знакомые. Начало ролика на Шипсхедбее, когда он стоял, у него справа (в кадр не попал) американский супермаркет стапэндшап, потом он выехал на эвеню Х, доехал до оушен парквей (слева был госпиталь Кони Айленд), повернул на юг, пересек Брайтон-бич эвеню, поехал по Серф эвеню на Кони Айленд, слева был Аквариум и Луна парк. Проехал мимо закусочной Натанс, где более 100 лет назад изобрели хот-доги и сейчас там раз в год (на День Независимости) проходят чемпионаты по скоростному поеданию хот-догов.

Потом он поехал дальше в сторону Сигейта, не доехал.

Насчет пенсии и страховок - все правда, только он не уточнил, что медикер как и сошиал секьюрити пенсия - это не для всех, а для тех, кто легально отработал и платил налоги в течении 40 кварталов минимум. И медикер не бесплатная, там есть и доплаты. Вскользь упомянул про брокерские счета, да 7 куе в год можно откладывать на пенсионный брокерский счет, со следующего года 7,5 куе и 8 (8510 по новому) если исполнилось 50 лет. Снимать эти деньги можно еще до выхода на пенсию с 59 лет. Но можно на обычный брокерский счет загонять сколько угодно.

Не знаю что он имел ввиду про то, что первое поколение эмигрантов не будет "богатыми". Это зависит от способности зарабатывать в первую очередь и то, о чем он говорит - финансовая дисциплина - тоже важно, но еще и финансовая грамотность. Можно много зарабатывать и все тратить, как некоторые тут проповедуют. Можно, как этот чувак советует "копить". Можно хорошо зарабатывать, разумно тратить и оставшееся грамотно размещать. Тогда это будет более результативно.

Когда-то тут срач был по поводу очков "кавалли" за 300 уе - это не про финансовую дисциплину и финансовую грамотность.

Кстати, я встретил того чувака, про которого когда-то писал.

Напомню, чувак работал мувером, потом пошел на парттайм на простую работу с зп 22 доллара в час, но работал 32 часа в неделю, 4 дня в неделю. И 2-3 дня в неделю работал мувером, порядка 350-500 долларов в день наличными, которые он нигде не показывал и не платил налоги. Потом он решил, что надо-бы работать не в тягость и ушел с мувинга. В финансовых привычках была цирюльня 2 раза в месяц за 40 долларов за один раз, очки за 350 долларов, выходы в океан на рыбалку на яхте 80 долларов за один выход, он приехал на несколько лет позже меня, но в отпуск и довольно дорогой слетал на пару лет раньше моего первого отпуска. Потом он решил отдохнуть и уволился. На момент увольнения у него было 6 куе и 800 долларов аренды на Сигейте комнаты.

Через полгода у него закончились деньги и он очутился в шелтере для бездомных.

Через какое-то время подвернулась работа тракером на бокстраке, не требующая СДЛ, которая приносила в среднем 2,5 куе в неделю. И арендовал юнит (спальня, санузел и кухня) в Стейтен Айленде за 1 куе в месяц. Чудесно. Но он уходит с трака и переезжает обратно в Бруклин. Работа на 19 долларов в час. Не знаю сколько рент. Говорит, что теперь экономит на всем, в том числе на еде (буквально было сказано "по самому минимуму"), заросший как орангутанг.

К чему я все это написал?

Он вполне мог еще работая на 2-х работах, включая мувинг, отложить несколько десятков куе. Положить эти деньги на СД как минимум, в стоки как максимум (тогда были очень хорошие цены на технокомпании (эйай еще только обсуждался, в глаза его никто не видел) или хотя-бы в СП500.

Мог купить, как вариант, свой бокстрак или вэн и найдя себе помощника всегда иметь доход от мувинга, благо опыт был и как оно функционирует знает.

rjkz

Повідомлень: 18030 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8784 раз. Подякували: 5537 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лис, 2025 08:23 BIGor написав: ЛАД написав: Не берусь судить об американской ипотеке, но я недавно приводил цитату на другой ветке о ситуации в США. Средний возраст впервые покупающих жилье в США достиг рекордных 40 лет, поскольку стремительный рост цен и ставок по ипотеке за последние несколько лет отсрочил приобретение жилья миллионами американцев.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-04/us-first-time-homebuyers-age-rises-to-40-on-high-prices-mortgage-rates Не берусь судить об американской ипотеке, но я недавно приводил цитату на другой ветке о ситуации в США.

Щось тут не так, ріст цін означає (правило попит-пропозиція) що стало більше платоспроможного попиту. Незрозуміло чого плач і зрада? Щось тут не так, ріст цін означає (правило попит-пропозиція) що стало більше платоспроможного попиту. Незрозуміло чого плач і зрада?



Не совсем так.

Цены растут на все, инфляция.

На недвижимость - растут, но не везде.

В целом, в лонгтерм растут в долларе, в золоте цены снижаются.

rjkz

