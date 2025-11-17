RSS
Еміграція, заробітчанство
Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 19:24

  Дюрі-бачі написав:[А от з США/Швейцарії/Німеччині їхати немає куди, тому доводиться влізати в рабство

Реально цікаве у вас розуміння рабства.
Але приємно, що бороните від рабства людей найбільш знедолених країн світу: США, Швейцарії та Німеччини.
Оскільки ці знедолені рабством країни майже в такому ж порядку фігурують в одному особливому переліку, то заради обʼєктивності треба додати: Японія, Швеція, Австралія, Канада та Велика Британія.
Одна з населених рабами країн - номер 12 в світовому рейтингу голомозих - навіть від жебрацтва пообіцяла одній позбавленій рабства країні продати аж 100 літаків.
https://www.usnews.com/news/best-countries/rankings

P.S. Цікаво, що у відповідності до відомої приказки «Жебрак бачить жебрака здалека» на січень та лютий встановлені такі захмарні ціни на авіаквитки компаніями Lufthansa та United Airlines:
Los Angeles – Geneva : $448-$468. Це "Туди" і "Назад".
Як бачте, дійсно все подорожчало «на 30-100+%».
Востаннє редагувалось akurt в Пон 17 лис, 2025 21:10, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 20:54

  akurt написав:P.S. Цікаво, що у відповідності до відомої приказки «Жебрак бачить жебрака здалека» на січень та лютий встановлені такі захмарні ціни на авіаквитки компаніями Lufthansa та United Airlines:
Los Angeles – Geneva: $448-$468.
Як бачте, дійсно все подорожчало «на 30-100+%».

17 лютого Lufthansa через Мюнхен 368 ойро.
UPD: Якщо Finnair через Хельсинки, то 238.
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 21:04

Чудова інформація.
Дякую.
Я прямо відчував, що все подорожчало «на 30-100+%»
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 21:20

  akurt написав:Чудова інформація.
Дякую.
Я прямо відчував, що все подорожчало «на 30-100+%»

У United Airlines та у Lufthansa якщо квитки туди й назад, то вони будуть дешевше, ніж тільки в одну сторону.
Приклад:
03.02.2026 09:20 GVA Stop MUC 1h 50m 15:15 LAX 359.86 euro
17.02.2026 17:30 LAX Stop MUC 1h 50m 16:30 GVA 303.34 euro
Якщо тільки назад той самий рейс буде коштувать 419.29 euro

UPD: United Airlines так само, але вони через EWR літають.
03.02.2026 09:15 GVA Stop EWR 3h 45m 19:09 LAX 1432.97 euro
Якщо квиток туди й назад, то цей самий рейс 367.45 euro
UPDD: З Тулузи не дорожче, але ще одна пересадка у Брюссель. Хоча є дні, де одна пересадка у Мюнхен.
UPDDD: Air France літає через Paris.
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 21:57

Пошук квитків і ціни на квитки іноді нагадують пасьянс - різна тактика вибору дати та головне - сайтів-агрегаторів або фірмових сайтів авіакомпаній - можуть дати зовсім різні результати.
Ось квиток туди назад про те, що я писав вище - 468 доларів туди і назад:
Зображення
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 22:03

akurt, через LHR це IMHO якщо GB віза є.
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 22:23

Через Велику Британію можна літати, тільки якщо пересадка виключно в Хітроу та ще й якщо одна і таж авіакомпанія (наприклад, British Airlines - тобто щоби був "сквозний квиток") і якщо пересадка в тому Хітроу, то:
- віза не потрібна, якщо приліт ТІЛЬКИ в Хітроу та залишення ТІЛЬКИ Хітроу відбувається на протязі світової доби. Там є такі рейси.
- в паспорті є канадська або американська віза.
Але я не літаю через Лондон ніколи. Не ризикую.
На новорічні свята взяв квитки з Тулузи через Париж на Чикаго - дуже зручні стикування в Парижі по 2 години. Брав по 668 доларів туди і назад (на двох 1336 доларів), а зараз ті самі квитки вже по 936 доларів туди і назад (на двох 1872 долари).
До речі, ви маєте рацію: Люфтганза (хороша авіакомпанія) майже за ті самі гроші пропонувала через Мюнхен.
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 22:31

Еміграція, заробітчанство

News from USA

Схоже, тиждень, який в США ЩОЙНО розпочався, буде веселим...
Президент Трамп несподівано змінив свою жорстку позицію НЕ РОЗКРИВАТИ таємні документи про Епштейна, а навпаки: взяти і все відкрити:
«Республіканці Палати представників повинні проголосувати за оприлюднення файлів Епштейна, бо нам нема чого приховувати, і настав час відійти від цього демократичного обману, вчиненого ліворадикальними божевільними, щоб відвернутися від Великого успіху Республіканської партії, включаючи нашу нещодавню перемогу в «шатдауні» демократів», – написав Трамп у дописі на Truth Social.
От же ж цікаві часи... І які важкі...
