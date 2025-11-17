Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Дюрі-бачі написав:[А от з США/Швейцарії/Німеччині їхати немає куди, тому доводиться влізати в рабство
Реально цікаве у вас розуміння рабства. Але приємно, що бороните від рабства людей найбільш знедолених країн світу: США, Швейцарії та Німеччини. Оскільки ці знедолені рабством країни майже в такому ж порядку фігурують в одному особливому переліку, то заради обʼєктивності треба додати: Японія, Швеція, Австралія, Канада та Велика Британія. Одна з населених рабами країн - номер 12 в світовому рейтингу голомозих - навіть від жебрацтва пообіцяла одній позбавленій рабства країні продати аж 100 літаків. https://www.usnews.com/news/best-countries/rankings
P.S. Цікаво, що у відповідності до відомої приказки «Жебрак бачить жебрака здалека» на січень та лютий встановлені такі захмарні ціни на авіаквитки компаніями Lufthansa та United Airlines: Los Angeles – Geneva : $448-$468. Це "Туди" і "Назад". Як бачте, дійсно все подорожчало «на 30-100+%».
akurt написав:P.S. Цікаво, що у відповідності до відомої приказки «Жебрак бачить жебрака здалека» на січень та лютий встановлені такі захмарні ціни на авіаквитки компаніями Lufthansa та United Airlines: Los Angeles – Geneva: $448-$468. Як бачте, дійсно все подорожчало «на 30-100+%».
17 лютого Lufthansa через Мюнхен 368 ойро. UPD: Якщо Finnair через Хельсинки, то 238.
akurt написав:Чудова інформація. Дякую. Я прямо відчував, що все подорожчало «на 30-100+%»
У United Airlines та у Lufthansa якщо квитки туди й назад, то вони будуть дешевше, ніж тільки в одну сторону. Приклад: 03.02.2026 09:20 GVA Stop MUC 1h 50m 15:15 LAX 359.86 euro 17.02.2026 17:30 LAX Stop MUC 1h 50m 16:30 GVA 303.34 euro Якщо тільки назад той самий рейс буде коштувать 419.29 euro
UPD: United Airlines так само, але вони через EWR літають. 03.02.2026 09:15 GVA Stop EWR 3h 45m 19:09 LAX 1432.97 euro Якщо квиток туди й назад, то цей самий рейс 367.45 euro UPDD: З Тулузи не дорожче, але ще одна пересадка у Брюссель. Хоча є дні, де одна пересадка у Мюнхен. UPDDD: Air France літає через Paris.
Пошук квитків і ціни на квитки іноді нагадують пасьянс - різна тактика вибору дати та головне - сайтів-агрегаторів або фірмових сайтів авіакомпаній - можуть дати зовсім різні результати. Ось квиток туди назад про те, що я писав вище - 468 доларів туди і назад:
Через Велику Британію можна літати, тільки якщо пересадка виключно в Хітроу та ще й якщо одна і таж авіакомпанія (наприклад, British Airlines - тобто щоби був "сквозний квиток") і якщо пересадка в тому Хітроу, то: - віза не потрібна, якщо приліт ТІЛЬКИ в Хітроу та залишення ТІЛЬКИ Хітроу відбувається на протязі світової доби. Там є такі рейси. - в паспорті є канадська або американська віза. Але я не літаю через Лондон ніколи. Не ризикую. На новорічні свята взяв квитки з Тулузи через Париж на Чикаго - дуже зручні стикування в Парижі по 2 години. Брав по 668 доларів туди і назад (на двох 1336 доларів), а зараз ті самі квитки вже по 936 доларів туди і назад (на двох 1872 долари). До речі, ви маєте рацію: Люфтганза (хороша авіакомпанія) майже за ті самі гроші пропонувала через Мюнхен.
Схоже, тиждень, який в США ЩОЙНО розпочався, буде веселим... Президент Трамп несподівано змінив свою жорстку позицію НЕ РОЗКРИВАТИ таємні документи про Епштейна, а навпаки: взяти і все відкрити: «Республіканці Палати представників повинні проголосувати за оприлюднення файлів Епштейна, бо нам нема чого приховувати, і настав час відійти від цього демократичного обману, вчиненого ліворадикальними божевільними, щоб відвернутися від Великого успіху Республіканської партії, включаючи нашу нещодавню перемогу в «шатдауні» демократів», – написав Трамп у дописі на Truth Social. От же ж цікаві часи... І які важкі...