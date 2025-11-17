Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3044304530463047 Додано: Пон 17 лис, 2025 19:24 Дюрі-бачі написав: [А от з США/Швейцарії/Німеччині їхати немає куди, тому доводиться влізати в рабство [А от з США/Швейцарії/Німеччині їхати немає куди, тому доводиться влізати в рабство

Реально цікаве у вас розуміння рабства.

Але приємно, що бороните від рабства людей найбільш знедолених країн світу: США, Швейцарії та Німеччини.

Оскільки ці знедолені рабством країни майже в такому ж порядку фігурують в одному особливому переліку, то заради обʼєктивності треба додати: Японія, Швеція, Австралія, Канада та Велика Британія.

Одна з населених рабами країн - номер 12 в світовому рейтингу голомозих - навіть від жебрацтва пообіцяла одній позбавленій рабства країні продати аж 100 літаків.

https://www.usnews.com/news/best-countries/rankings



P.S. Цікаво, що у відповідності до відомої приказки «Жебрак бачить жебрака здалека» на січень та лютий встановлені такі захмарні ціни на авіаквитки компаніями Lufthansa та United Airlines:

Los Angeles – Geneva : $448-$468. Це "Туди" і "Назад".

P.S. Цікаво, що у відповідності до відомої приказки «Жебрак бачить жебрака здалека» на січень та лютий встановлені такі захмарні ціни на авіаквитки компаніями Lufthansa та United Airlines:

Los Angeles – Geneva: $448-$468.

Як бачте, дійсно все подорожчало «на 30-100+%».

Los Angeles – Geneva: $448-$468.

17 лютого Lufthansa через Мюнхен 368 ойро.

UPD: Якщо Finnair через Хельсинки, то 238. 17 лютого Lufthansa через Мюнхен 368 ойро.UPD: Якщо Finnair через Хельсинки, то 238. Water Повідомлень: 3554 З нами з: 06.03.12 Подякував: 67 раз. Подякували: 237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лис, 2025 21:04 Чудова інформація.

Дякую.

Я прямо відчував, що все подорожчало «на 30-100+%» akurt

Повідомлень: 11537 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4066 раз. Подякували: 1518 раз. Профіль 1 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лис, 2025 21:20 akurt написав: Чудова інформація.

Дякую.

У United Airlines та у Lufthansa якщо квитки туди й назад, то вони будуть дешевше, ніж тільки в одну сторону.

Приклад:

03.02.2026 09:20 GVA Stop MUC 1h 50m 15:15 LAX 359.86 euro

17.02.2026 17:30 LAX Stop MUC 1h 50m 16:30 GVA 303.34 euro

Якщо тільки назад той самий рейс буде коштувать 419.29 euro



UPD: United Airlines так само, але вони через EWR літають.

03.02.2026 09:15 GVA Stop EWR 3h 45m 19:09 LAX 1432.97 euro

Якщо квиток туди й назад, то цей самий рейс 367.45 euro

UPDD: З Тулузи не дорожче, але ще одна пересадка у Брюссель. Хоча є дні, де одна пересадка у Мюнхен.

Ось квиток туди назад про те, що я писав вище - 468 доларів туди і назад:

Ось квиток туди назад про те, що я писав вище - 468 доларів туди і назад:

Пошук квитків і ціни на квитки іноді нагадують пасьянс - різна тактика вибору дати та головне - сайтів-агрегаторів або фірмових сайтів авіакомпаній - можуть дати зовсім різні результати.

Повідомлень: 11537 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4066 раз. Подякували: 1518 раз. Профіль 1 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лис, 2025 22:03 akurt, через LHR це IMHO якщо GB віза є. Water Повідомлень: 3554 З нами з: 06.03.12 Подякував: 67 раз. Подякували: 237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лис, 2025 22:23 Через Велику Британію можна літати, тільки якщо пересадка виключно в Хітроу та ще й якщо одна і таж авіакомпанія (наприклад, British Airlines - тобто щоби був "сквозний квиток") і якщо пересадка в тому Хітроу, то:

- віза не потрібна, якщо приліт ТІЛЬКИ в Хітроу та залишення ТІЛЬКИ Хітроу відбувається на протязі світової доби. Там є такі рейси.

- в паспорті є канадська або американська віза.

Але я не літаю через Лондон ніколи. Не ризикую. Востаннє редагувалось akurt в Пон 17 лис, 2025 22:40, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 11537 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4066 раз. Подякували: 1518 раз. Профіль 1 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лис, 2025 23:16 Water написав: akurt, через LHR це IMHO якщо GB віза є. , через LHR це IMHO якщо GB віза є.

То ж наче лише для зміни аеропорту у Лондоні тре віза. То ж наче лише для зміни аеропорту у Лондоні тре віза. Hotab Повідомлень: 17184 З нами з: 15.02.09 Подякував: 398 раз. Подякували: 2537 раз. Профіль 5 4 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лис, 2025 23:22 Water написав: akurt написав: Чудова інформація.

Дякую.

А пока некое чучело с полным отсутствием не только аналитического мыщления, но я так понимаю и мышления вообще, сравнивает 30-100+% цен за текущий год, на большее, судя по всему у него не работает оперативка, для Вас уточню, что цифры 30-100+ % относятся к обсуждению цен в СЩА с доковидных времен и послековидных.

ТурЫст с конкретно-образным мЫщлением несколько раз проехался в США и теперь надувает щОки, для чего - ХЗ, очевидно чтобы выцепить на форуме очередного лоха, которому можно впарить свои "услуги" по заполнению анкеты на турвизу (что является серьезным правонарушением, так как такого рода документы должны заполняться либо самостоятельно либо лицензированным специалистом. Допускается заполнение родителями/опекунами на детей не достигших 14 лет. Все. В целом, этого достаточно, чтобы турЫсту аннулировали его турвизу с баном на 10 лет на въезд в США), заодно поднести сумки, перевести через дорогу и постирать носки.

Со свое стороны, скромно замечу, что проживая не как турЫст с доковидных времен, могу говорить что наблюдаю изменение цен на разные товары, включая недвижимость, автомобили, товары широкого потребления, товары промышленного назначения (те, которые входят в круг профессиональных интересов) и тд.

То, есть, то с чего все началось, а не то что турЫст "слышал звон...", могу сказать, что "рост" цен на недвижимость в США (к которой турЫст "не имел никакого отношения в последние 50 лет и не будет иметь еще столько-же" (ТМ турЫст) не столько базируется на росте благосостояния граждан, сколько на обесценивании денежной единицы США. А пока некое чучело с полным отсутствием не только аналитического мыщления, но я так понимаю и мышления вообще, сравнивает 30-100+% цен за текущий год, на большее, судя по всему у него не работает оперативка, для Вас уточню, что цифры 30-100+ % относятся к обсуждению цен в СЩА с доковидных времен и послековидных.ТурЫст с конкретно-образным мЫщлением несколько раз проехался в США и теперь надувает щОки, для чего - ХЗ, очевидно чтобы выцепить на форуме очередного лоха, которому можно впарить свои "услуги" по заполнению анкеты на турвизу (что является серьезным правонарушением, так как такого рода документы должны заполняться либо самостоятельно либо лицензированным специалистом. Допускается заполнение родителями/опекунами на детей не достигших 14 лет. Все. В целом, этого достаточно, чтобы турЫсту аннулировали его турвизу с баном на 10 лет на въезд в США), заодно поднести сумки, перевести через дорогу и постирать носки.Со свое стороны, скромно замечу, что проживая не как турЫст с доковидных времен, могу говорить что наблюдаю изменение цен на разные товары, включая недвижимость, автомобили, товары широкого потребления, товары промышленного назначения (те, которые входят в круг профессиональных интересов) и тд.То, есть, то с чего все началось, а не то что турЫст "слышал звон...", могу сказать, что "рост" цен на недвижимость в США (к которой турЫст "не имел никакого отношения в последние 50 лет и не будет иметь еще столько-же" (ТМ турЫст) не столько базируется на росте благосостояния граждан, сколько на обесценивании денежной единицы США. rjkz

