Додано: Вів 18 лис, 2025 06:30

Дякую.

Я прямо відчував, що все подорожчало «на 30-100+%» Чудова інформація.Дякую.Я прямо відчував, що все подорожчало «на 30-100+%»

У United Airlines та у Lufthansa якщо квитки туди й назад, то вони будуть дешевше, ніж тільки в одну сторону.

Приклад:

03.02.2026 09:20 GVA Stop MUC 1h 50m 15:15 LAX 359.86 euro

17.02.2026 17:30 LAX Stop MUC 1h 50m 16:30 GVA 303.34 euro

Якщо тільки назад той самий рейс буде коштувать 419.29 euro



UPD: United Airlines так само, але вони через EWR літають.

03.02.2026 09:15 GVA Stop EWR 3h 45m 19:09 LAX 1432.97 euro

Якщо квиток туди й назад, то цей самий рейс 367.45 euro

UPDD: З Тулузи не дорожче, але ще одна пересадка у Брюссель. Хоча є дні, де одна пересадка у Мюнхен.

UPDDD: Air France літає через Paris. У United Airlines та у Lufthansa якщо квитки туди й назад, то вони будуть дешевше, ніж тільки в одну сторону.Приклад:03.02.2026 09:20 GVA Stop MUC 1h 50m 15:15 LAX 359.86 euro17.02.2026 17:30 LAX Stop MUC 1h 50m 16:30 GVA 303.34 euroЯкщо тільки назад той самий рейс буде коштувать 419.29 euroUPD: United Airlines так само, але вони через EWR літають.03.02.2026 09:15 GVA Stop EWR 3h 45m 19:09 LAX 1432.97 euroЯкщо квиток туди й назад, то цей самий рейс 367.45 euroUPDD: З Тулузи не дорожче, але ще одна пересадка у Брюссель. Хоча є дні, де одна пересадка у Мюнхен.UPDDD: Air France літає через Paris.



А пока некое чучело с полным отсутствием не только аналитического мыщления, но я так понимаю и мышления вообще, сравнивает 30-100+% цен за текущий год, на большее, судя по всему у него не работает оперативка, для Вас уточню, что цифры 30-100+ % относятся к обсуждению цен в СЩА с доковидных времен и послековидных.

ТурЫст с конкретно-образным мЫщлением несколько раз проехался в США и теперь надувает щОки, для чего - ХЗ, очевидно чтобы выцепить на форуме очередного лоха, которому можно впарить свои "услуги" по заполнению анкеты на турвизу (что является серьезным правонарушением, так как такого рода документы должны заполняться либо самостоятельно либо лицензированным специалистом. Допускается заполнение родителями/опекунами на детей не достигших 14 лет. Все. В целом, этого достаточно, чтобы турЫсту аннулировали его турвизу с баном на 10 лет на въезд в США), заодно поднести сумки, перевести через дорогу и постирать носки.

Со свое стороны, скромно замечу, что проживая не как турЫст с доковидных времен, могу говорить что наблюдаю изменение цен на разные товары, включая недвижимость, автомобили, товары широкого потребления, товары промышленного назначения (те, которые входят в круг профессиональных интересов) и тд.

То, есть, то с чего все началось, а не то что турЫст "слышал звон...", могу сказать, что "рост" цен на недвижимость в США (к которой турЫст "не имел никакого отношения в последние 50 лет и не будет иметь еще столько-же" (ТМ турЫст) не столько базируется на росте благосостояния граждан, сколько на обесценивании денежной единицы США. А пока некое чучело с полным отсутствием не только аналитического мыщления, но я так понимаю и мышления вообще, сравнивает 30-100+% цен за текущий год, на большее, судя по всему у него не работает оперативка, для Вас уточню, что цифры 30-100+ % относятся к обсуждению цен в СЩА с доковидных времен и послековидных.ТурЫст с конкретно-образным мЫщлением несколько раз проехался в США и теперь надувает щОки, для чего - ХЗ, очевидно чтобы выцепить на форуме очередного лоха, которому можно впарить свои "услуги" по заполнению анкеты на турвизу (что является серьезным правонарушением, так как такого рода документы должны заполняться либо самостоятельно либо лицензированным специалистом. Допускается заполнение родителями/опекунами на детей не достигших 14 лет. Все. В целом, этого достаточно, чтобы турЫсту аннулировали его турвизу с баном на 10 лет на въезд в США), заодно поднести сумки, перевести через дорогу и постирать носки.Со свое стороны, скромно замечу, что проживая не как турЫст с доковидных времен, могу говорить что наблюдаю изменение цен на разные товары, включая недвижимость, автомобили, товары широкого потребления, товары промышленного назначения (те, которые входят в круг профессиональных интересов) и тд.То, есть, то с чего все началось, а не то что турЫст "слышал звон...", могу сказать, что "рост" цен на недвижимость в США (к которой турЫст "не имел никакого отношения в последние 50 лет и не будет иметь еще столько-же" (ТМ турЫст) не столько базируется на росте благосостояния граждан, сколько на обесценивании денежной единицы США.



Ну, вот, только что по новостям сказали, что ожидаемый уровень инфляции около 3% годовых, а усредненный рост заработных плат - 1%.

Собственно, для людей, которые долгие годы жили в стиле "от зарплаты до зарплаты" это становится проблемой. Для людей, которые думали о накоплении и последующем инвестировании это проблемой не стало.

В чем разница?

Предположим Джон зарабатывает 100 куе в год и тратит все под ноль. Такое бывает.

Каждые 3 года новая машина (красненькая)в кредит,аналогично с машиной жене (розовенькая)в кредит, отпуск на Гаваях/Арубе/Доминикане/.../Европе 2 раза в год в кредит, ресторанная еда по кредитке, спортивные матчи (это очень дорого, билеты стоят от сотен до тысяч долларов). Ну и как без этого, "америкэн дрим" - большой дом в мортгидж, собака, может мотоцикл и моторная лодка/яхта. Кредит,кредит и кредит. По секрету скажу, на 100 куе с этим не разгонишься, но ради удобной цифры стоит потерпеть. Хотя в некоторых штатах 100 куе это вполне приличная зп.

Многие американцы не сильно смотрят что сколько стоит, их волнует или "они могут это афордать", то есть, чтобы их месячные платежи не превысили их расходы. Некоторые идут дальше и уходят в минус, когда дебет с кредитом не сходится. И покрывают это за счет увеличения использования кредиток. Там конский %% и дыра начинает расти в прогрессии.

И тут...эту дыру увеличивают грубо на 2%. Для турЫстов, 3-1=2. Написать буквами? Ок, чего не сделаешь для тугодумов. Три минус один равно 2.

То, есть, даже тот кто не имел минусового баланса в домашней бухгалтерии, его получает, если не откладывал. Казалось-бы, всего 2%. Со 100 куе.

2 куе в год. Немного. Но их взять неоткуда. И Джон лезет в минус по кредитке.

А там уже беда. 20-30 (у кого как)% годовых. И их тоже неоткуда взять кроме как с другой кредитки. И сумма кредитовых задолженностей растет как снежный ком.

Так работают цифры денег, когда их не хватает.

Предположим, Майкл тоже зарабатывает 100 куе в год. Повторюсь, цифра взята для удобства. Но предположим.

Только живет по потребностям и не пытается ни на кого производить впечатления.

Предположим, ему удается откладывать до ХХ% зарплаты.

Скажем так, в НЙ вполне достаточно 40-50 куе посленалоговых денег в год на семью на нормальную жизнь.

Что происходит? За несколько лет накоплений аккумулируется несколько сотен куе, которые начинают тоже приносить деньги. Так до недавнего времени депозиты приносили 5% годовых, чего не может принести лендлорду полностью выплаченная квартира в НЙ. Если говорить о стокмаркете, то с начала года он показал абсолютно аномальный рост, смахивает на пузырь и все в ожидании схлопывания, но пока рост. О чем речь? В апреле СП500 стоил порядка 500 долларов за ИТФ, сейчас, после некоторой коррекции, он стоит 670. Это корзина в которой есть и то, что тянет вверх и то, что тянет вниз. А вверх тянет например такая позиция, как хайтек компания, акции которой были куплены 29 августа за 118 долларов, а сегодня достигли 260 долларов, но к обеду откатились к 247, что тоже неплохо.

Кроме того, на все эти акции и ИТФ идут дивиденды. Таким образом прирастает как стоимость акций в портфеле так и кэш, на который опять-таки идет начисление (на данный момент порядка 3,5+% годовых).

Насколько его затронет инфляция, если ее более чем компенсирует прирост капитала?

Кстати, насчет инфляции.

Ее показателем принято считать CPI (Consumer price index), но американцы научились наверное у "нащих украинцев" подгонять цифры.

Так, ранее в "корзине" подлежащих мониторингу продуктов питания была говядина.

А теперь...фарш. И не только это.

Так что на самом деле инфляция выше официальной. И дыра в бюджете Джона намного больше тех 2 куе в год...ну, плюс (то есть это минус ) % по кредитке и проценты на проценты и так до момента,когда нечем будет платить за взятый на 30 лет в кредит дом и его банк не заберет вместе с частью уже набравшейся эквити. И не будет у Джона даже бабушатника на Лесном...ой, мы-же про Америку...куда он может вернуться, потому как продал он его чтобы оплатить проходимцам какие-то ненужные услуги.

А теперь, внимание, вопрос.

Кто на самом деле нищий? "Успешный" чувак на красненькой машинке, с домом с зеленой лужайкой или прагматичный "нищеброд"? Ну, вот, только что по новостям сказали, что ожидаемый уровень инфляции около 3% годовых, а усредненный рост заработных плат - 1%.Собственно, для людей, которые долгие годы жили в стиле "от зарплаты до зарплаты" это становится проблемой. Для людей, которые думали о накоплении и последующем инвестировании это проблемой не стало.В чем разница?Предположим Джон зарабатывает 100 куе в год и тратит все под ноль. Такое бывает.Каждые 3 года новая машина (красненькая)в кредит,аналогично с машиной жене (розовенькая)в кредит, отпуск на Гаваях/Арубе/Доминикане/.../Европе 2 раза в год в кредит, ресторанная еда по кредитке, спортивные матчи (это очень дорого, билеты стоят от сотен до тысяч долларов). Ну и как без этого, "америкэн дрим" - большой дом в мортгидж, собака, может мотоцикл и моторная лодка/яхта. Кредит,кредит и кредит. По секрету скажу, на 100 куе с этим не разгонишься, но ради удобной цифры стоит потерпеть. Хотя в некоторых штатах 100 куе это вполне приличная зп.Многие американцы не сильно смотрят что сколько стоит, их волнует или "они могут это афордать", то есть, чтобы их месячные платежи не превысили их расходы. Некоторые идут дальше и уходят в минус, когда дебет с кредитом не сходится. И покрывают это за счет увеличения использования кредиток. Там конский %% и дыра начинает расти в прогрессии.И тут...эту дыру увеличивают грубо на 2%. Для турЫстов, 3-1=2. Написать буквами? Ок, чего не сделаешь для тугодумов. Три минус один равно 2.То, есть, даже тот кто не имел минусового баланса в домашней бухгалтерии, его получает, если не откладывал. Казалось-бы, всего 2%. Со 100 куе.2 куе в год. Немного. Но их взять неоткуда. И Джон лезет в минус по кредитке.А там уже беда. 20-30 (у кого как)% годовых. И их тоже неоткуда взять кроме как с другой кредитки. И сумма кредитовых задолженностей растет как снежный ком.Так работают цифры денег, когда их не хватает.Предположим, Майкл тоже зарабатывает 100 куе в год. Повторюсь, цифра взята для удобства. Но предположим.Только живет по потребностям и не пытается ни на кого производить впечатления.Предположим, ему удается откладывать до ХХ% зарплаты.Скажем так, в НЙ вполне достаточно 40-50 куе посленалоговых денег в год на семью на нормальную жизнь.Что происходит? За несколько лет накоплений аккумулируется несколько сотен куе, которые начинают тоже приносить деньги. Так до недавнего времени депозиты приносили 5% годовых, чего не может принести лендлорду полностью выплаченная квартира в НЙ. Если говорить о стокмаркете, то с начала года он показал абсолютно аномальный рост, смахивает на пузырь и все в ожидании схлопывания, но пока рост. О чем речь? В апреле СП500 стоил порядка 500 долларов за ИТФ, сейчас, после некоторой коррекции, он стоит 670. Это корзина в которой есть и то, что тянет вверх и то, что тянет вниз. А вверх тянет например такая позиция, как хайтек компания, акции которой были куплены 29 августа за 118 долларов, а сегодня достигли 260 долларов, но к обеду откатились к 247, что тоже неплохо.Кроме того, на все эти акции и ИТФ идут дивиденды. Таким образом прирастает как стоимость акций в портфеле так и кэш, на который опять-таки идет начисление (на данный момент порядка 3,5+% годовых).Насколько его затронет инфляция, если ее более чем компенсирует прирост капитала?Кстати, насчет инфляции.Ее показателем принято считать CPI (Consumer price index), но американцы научились наверное у "нащих украинцев" подгонять цифры.Так, ранее в "корзине" подлежащих мониторингу продуктов питания была говядина.А теперь...фарш. И не только это.Так что на самом деле инфляция выше официальной. И дыра в бюджете Джона намного больше тех 2 куе в год...ну, плюс (то есть это минус) % по кредитке и проценты на проценты и так до момента,когда нечем будет платить за взятый на 30 лет в кредит дом и его банк не заберет вместе с частью уже набравшейся эквити. И не будет у Джона даже бабушатника на Лесном...ой, мы-же про Америку...куда он может вернуться, потому как продал он его чтобы оплатить проходимцам какие-то ненужные услуги.А теперь, внимание, вопрос.Кто на самом деле нищий? "Успешный" чувак на красненькой машинке, с домом с зеленой лужайкой или прагматичный "нищеброд"? rjkz

Додано: Вів 18 лис, 2025 06:47



Посмотрел немного.

Не очень заинтересовало, да, есть разница в акцентах, но в видосе (по крайней мере первые несколько минут его особо нет).

Чтобы понять насколько велика разница в произношении в разных штатах...

во время первого президентства Трампа, были слушания в Конгрессе по его импичменту. Выступала конгрессвумен из НЙ. Я понимал примерно 80% от того, что она говорила. Через некоторое время выступал чувак от Техаса. Я не понимал ничего. Абсолютно.

Другой пример, один хороший человек, приехавший в США в 1992 году и работавший на инженерной позиции в НЙ был послан с коренным американцем в командировку в Техас. Во время паузы в переговорах он говорит напарнику, "чего ты молчишь, я его не понимаю совершенно" - "а я его тоже понять не могу" "кто из нас американец, я или ты?"

Кстати, сегодня позвонили по телефону и оставили голосовое сообщение.

Я ничего разобрать не мог, очевидно, звонивший - индус. Позвал ребенка, у которого с Инглишем проблем нет, и он смог разобрать очень немного.

Пока не включили транслейтор, нем могли понять абсолютно ничего. Оказалось все очень просто. Речь шла о том, во сколько он завтра приедет.

Но разобрать было нереально.

Ну, если об акцентах речь зашла и Инглише

Посмотрел немного.Не очень заинтересовало, да, есть разница в акцентах, но в видосе (по крайней мере первые несколько минут его особо нет).Чтобы понять насколько велика разница в произношении в разных штатах...во время первого президентства Трампа, были слушания в Конгрессе по его импичменту. Выступала конгрессвумен из НЙ. Я понимал примерно 80% от того, что она говорила. Через некоторое время выступал чувак от Техаса. Я не понимал ничего. Абсолютно.Другой пример, один хороший человек, приехавший в США в 1992 году и работавший на инженерной позиции в НЙ был послан с коренным американцем в командировку в Техас. Во время паузы в переговорах он говорит напарнику, "чего ты молчишь, я его не понимаю совершенно" - "а я его тоже понять не могу" "кто из нас американец, я или ты?"Кстати, сегодня позвонили по телефону и оставили голосовое сообщение.Я ничего разобрать не мог, очевидно, звонивший - индус. Позвал ребенка, у которого с Инглишем проблем нет, и он смог разобрать очень немного.Пока не включили транслейтор, нем могли понять абсолютно ничего. Оказалось все очень просто. Речь шла о том, во сколько он завтра приедет.Но разобрать было нереально.Ну, если об акцентах речь зашла и Инглише rjkz

